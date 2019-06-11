Футбол

Мануэл Фернандеш: «Ни с кем не подписывал контракт»Sportbox.RU 09:55

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш высказался об информации, что он согласовал личный контракт с турецким «Гезтепе».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Лидер «Локомотива» близок к переходу в турецкий клуб

Газета.Ru08:11

Агент Фернандеша: «Пока рано говорить, что Мануэла точно не будет в „Локомотиве“ на следующий сезон»

Матч ТВ11:03

Мануэл Фернандеш: «Я ни с кем не подписывал контракт»

Спорт-Экспресс09:31

Агент: «Рано говорить, что Фернандеша не будет в „Локомотиве“. Новость про „Гезтепе“ — неправда»

Sport24.ru10:11

Фернандеш может вернуться в чемпионат Турции

Нева Спорт07:43

Источник: Мануэл Фернандеш согласовал контракт с турецким клубом

Чемпионат06:39

Лидер «Локомотива» уедет в Турцию

Sport.ru06:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 14:06, Ашберн
Армия и оружие

В Кандалакшском районе поисковики нашли танки

Обновлено в 06:36
Игры

«Ведьмак 3» выйдет на Nintendo Switch

Студия CD Projekt Red анонсировала выход ролевой игры «Ведьмак 3» на платформе Nintendo Switch. Анонс состоялся в рамках выставки Е3.
Обновлено в 12:43
Политика

Россияне задают Путину вопросы о здравоохранении, экологии и тарифах

Россияне продолжают присылать вопросы, которые они хотели бы задать президенту РФ Владимиру Путину в ходе прямой линии 20 июня - они, в частности, касаются порядка выдачи льготных лекарств, ежегодного повышения тарифов на коммунальные услуги, газ и электроэнергию, газификации российских поселков, следует из материалов сайта прямой линии.
Обновлено в 11:28
Шоу-бизнес

У Анны Плетневой диагностировали психическое расстройство

Плетнева не всегда может объяснить, почему совершает неадекватные поступки, так как просто не помнит, что происходило с ней на сцене: артистка страдает диссоциативным расстройством идентичности.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

РБК: следствие изучает версию «коммерческого заказа» дела Голунова

Следствие рассматривает версию «коммерческого заказа» дела против журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 13:55
Политика

Филарет отверг томос об автокефалии «новой церкви» Украины

Бывший глава неканонической церковной структуры на Украине, раскольник Филарет Денисенко заявил, что отвергает томос об автокефалии "новой церкви" страны.
Обновлено в 06:55
Общество

В Германии опубликовали список десяти самых красивых русских имен

Обновлено в 04:53
Общество

ФБК нашел элитное жилье у семьи сотрудника ФСБ из расследования Голунова

Навальный выяснил, что одна из дочерей Медоева в прошлом работала в мэрии Москвы, а недавно продала квартиру за 250 млн руб. Автопарк семьи, указано в расследовании, состоит из шести мотоциклов, трех Range Rover, двух Audi Q7, трех Mercedes, Porsche Cayenne и Lexus.
Обновлено в 09:18
Происшествия

Собянин прокомментировал решение по делу Голунова

Сергей Собянин оценил работу ГУВД и МВД в связи с делом журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 12:59
Наука

В Канаде нашли растение, поедающее саламандр

Исследования показали, что почти каждое пятое растение в парке сумело захватить в ловушку саламандр длиной примерно в человеческий палец, а некоторые из них содержали несколько пойманных амфибий.
Обновлено вчера в 02:33
Авто

Nissan представит новое поколение Juke в этом году

Новое, второе по счету поколение компактного кроссовера Nissan Juke будет представлено в конце 2019 года.
Обновлено в 11:57
Происшествия

Задержан экс-глава волгоградского следкома калмык Михаил Музраев

Обновлено вчера в 14:27
Экономика

Отток капитала из России в январе—мае увеличился почти в два раза

По предварительным данным, отток капитала из России за период с января по май 2019 года вырос почти в два раза и составил $35,2 млрд по сравнению с $18,9 млрд прошлого года, сообщается на официальном сайте ЦБ России.
Обновлено в 12:18
Происшествия

Журналист Иван Голунов вышел на свободу

Во вторник, 11 июня, московские правоохранители отпустили журналиста «Медузы» Ивана Голунова на свободу.
Обновлено в 14:01
Политика

Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней

Председатель регионального географического общества Зураб Гаджиев заявил, что сторона трассы, на которой был установлен знак, относится к Чеченской Республике, просто раньше там не было соответствующих указателей.
Обновлено в 09:16
Футбол

Украина вышла в финал чемпионата мира U20

В полуфинальном матче чемпионата мира U20 сборная Украины обыграла национальную команду Италии со счётом 1:0 и вышла в финал.
Обновлено в 13:39
Происшествия

В Турции в результате ДТП погибла семья из России

Обновлено в 11:03
Авто

Новый Kia XCeed получит цифровую приборную панель

Пресс-служба корейской компании показала снимки панели приборов для нового компактного кроссовера Kia Xceed.
Обновлено в 05:00
Музыка

Лазарев поругался с Лободой на премии «Муз-ТВ»

Сергей Лазарев поругался со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ».
Обновлено вчера в 12:17
Общество

ВЦИОМ назвал главные символы России для граждан

Россияне назвали главными символами России единство нашего народа, его сплоченность и многонациональность, а также официальные символы страны - герб, гимн и флаг (по 16%), показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:10
Экономика

Голикова оценила вариант перехода на четырехдневную рабочую неделю

Реформа перехода на четырехдневку потребует внесения серьезных изменений в трудовое законодательство, добавила она.
Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес

Бари Алибасов вышел из искусственной комы

Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.
Обновлено в 05:13
Футбол

Назван состав сборной России на матч с Кипром

Тренерский штаб сборной России по футболу определился со стартовым составом команды на матч отборочного турнира Евро-2020 против Кипра.
Обновлено в 13:46
Политика

В Госдуме предложили смягчить наказание за хранение наркотиков

В России могут смягчить уголовное наказание за хранение наркотиков без целей сбыта. Законопроект на эту тему подготовлен в Госдуме.
Обновлено в 13:31
Политика

Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море

Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.
Обновлено в 08:04
Общество

Николай Дроздов ушел из «В мире животных»

Биолог и телеведущий Николай Дроздов заявил, что уходит из передачи «В мире животных», которую вел более 40 лет.
Обновлено в 12:43
Культура

Умер участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин

Певец, бывший солист Мариинского театра и участник шестого сезона проекта "Голос" Алексей Сафиулин скончался на 45-м году жизни.
Обновлено в 04:58
Футбол

Вингер «Легии» Кухарчик может перейти в тульский «Арсенал»

Обновлено в 12:31
Единоборства

Путин по просьбе Хабиба выделил Дагестану 600 млн рублей

Президент России Владимир Путин выделил 600 млн рублей на строительство спортивный школы имени Хабиба Нурмагомедова, которая будет основана в Дагестане.
Обновлено в 10:59
Здоровье

Роспотребнадзор назвал пригодные для купания водоёмы Ленобласти

Во вторник, 11 июня, сотрудники Роспотребнадзора Ленобласти назвали места, где местные жители могут искупаться этим летом.
Обновлено в 09:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мануэл Фернандеш
Португальский футболист
Португальский футболист кабо-вердианского происхождения, полузащитник сборной Португалии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное