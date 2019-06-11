Футбол
Мануэл Фернандеш: «Ни с кем не подписывал контракт»Матч ТВ 09:55
Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш высказался об информации, что он согласовал личный контракт с турецким «Гезтепе».
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Происшествия
МВД прекратило уголовное преследование Ивана Голунова
Уголовное преследование журналиста "Медузы" Ивана Голунова прекращается из-за недоказанности его участия в совершении преступления, заявил журналистам глава МВД Владимир Колокольцев.
Обновлено в 10:05
Шоу-бизнес
Алибасов вышел из комы и потерял память
Обновлено в 10:16
Шоу-бизнес
L’One ушел из Black Star со скандалом
Рэпер L'One (Леван Горозия) подтвердил информацию о своем уходе с лейбла Black Star, передает издание Super.
Обновлено в 09:52
Экономика
Силуанов сообщил о возвращении иностранцев на финансовый рынок России
Зарубежные инвесторы начали возвращаться на финансовый рынок РФ, заявил в ходе «Примаковских чтений» глава Минфина страны Антон Силуанов.
Обновлено в 10:09
Баскетбол
«Торонто» и «Голден Стэйт» начали пятый матч финала НБА
«Торонто Рэпторс» на своей площадке принимает «Голден Стэйт Уорриорз» в пятом матче финальной серии НБА.
Обновлено вчера в 21:00
Общество
Group-IB представила итоги проверки голосования в финале «Голос. Дети»
«Первый канал» аннулировал результаты голосования и 24 мая объявил победителями шоу всех финалистов шестого сезона.
Обновлено в 10:04
Происшествия
В порту Санкт-Петербурга нашли 400 килограммов кокаина из Эквадора
В порту Санкт-Петербурга таможенники в контейнере с рыбными консервами из Эквадора обнаружили 400 килограммов кокаина, сообщает ФТС.
Обновлено в 09:16
Политика
Зеленский внес в Раду представление об увольнении Луценко
Президент Украины Владимир Зеленский подписал представление об увольнении генерального прокурора страны Юрия Луценко.
Обновлено в 08:50
Футбол
«Локомотив» подписал футболиста «Уфы» Живоглядова
Обновлено в 09:25
Экономика
Названы регионы РФ с самым высоким ростом зарплат
Самый быстрый рост заработных плат в 2019 году ожидается в Ленинградской области (+7,1%), сообщает 11 июня «Российская газета» со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве РФ.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Хабаровских браконьеров поймали с помощью плюшевого медведя
В Хабаровском крае охранникам заповедника удалось поймать браконьеров с помощью фиолетового плюшевого медведя, сообщила дирекция «Заповедного Приамурья».
Обновлено в 07:18
Происшествия
В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
Матвиенко обсудила дело Голунова с Чайкой
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила во вторник, что обсудила дело журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова с генеральным прокурором Юрием Чайкой и тот пообещал ей, что это дело будет вестись под строгим контролем генпрокуратуры и его лично.
Обновлено в 03:55
Политика
Зеленский покинул заседание Конституционного суда по роспуску Рады
Президент Украины Владимир Зеленский покинул здание Конституционного суда, где рассматривается роспуск Верховной рады.
Обновлено в 05:23
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16
Культура
Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Армия и оружие
Минобороны РФ закупит 98 вертолетов Ми-28НМ, сообщают СМИ
Ранее СМИ сообщали, что Минобороны РФ якобы отказалось закупать Ми-28НМ «Ночной охотник» из-за его высокой цены.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия
Задержан экс-глава волгоградского следкома калмык Михаил Музраев
Обновлено вчера в 14:27
Спорт
Родченков передал новые документы по делу о коррупции в IBU
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков передал Международному союзу биатлонистов (IBU) данные и документы о коррупции в организации, сообщает официальный сайт IBU со ссылкой на промежуточный отчет независимой комиссии.
Обновлено в 09:36
Происшествия
На изъятых у Голунова пакетах с наркотиками нашли ДНК других людей
Адвокат журналиста Сергей Бадамшин, в свою очередь, заявил, что на пакетиках с наркотиками, изъятых у Голунова, не нашли отпечатков журналиста.
Обновлено вчера в 17:46
Политика
Лукашенко пообещал разогнать белорусских синоптиков
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил местных синоптиков в том, что они плохо справляются со своими обязанностями.
Обновлено в 10:02
Общество
Заявка на проведение референдума о храме в Екатеринбурге пришла в избирком
Инициативная группа подала заявку в горизбирком на проведение референдума о строительстве храма святой Екатерины в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости во вторник глава избирательной комиссии города Илья Захаров.
Обновлено в 09:03
Общество
Роскачество проверило детские подгузники
Роскачество провело исследование детских подгузников, говорится в сообщении организации.
Обновлено в 02:05
Происшествия
Совет Федерации одобрил закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
Совет Федерации одобрил в ходе заседания закон об ужесточении ответственности за совершённые по вине пьяных водителей ДТП, повлёкшие смертельных исход.
Обновлено в 06:29
Авто
Представлен новый седан Bentley Flying Spur
Британский автопроизводитель представил роскошный седан Bentley Flying Spur третьего поколения.
Обновлено в 05:57
Здоровье
Специалисты назвали три неожиданные причины возникновения диабета
Эксперты из Американского общества питания представили вниманию 3 неожиданные причины возникновения диабета второго типа.
Обновлено в 04:54
Политика
РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям
Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
Обновлено вчера в 05:05
Экономика
Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю
В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57
Технологии
В работе онлайновых сервисов ВТБ произошёл сбой
«Некоторые перебои наблюдаются в работе IT-систем ВТБ, специалисты банка работают над устранением проблемы», — лаконично сообщило РИА Новости, цитируя пресс-службу второго по активам российского банка.
Обновлено в 08:54