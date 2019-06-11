Футбол

Мануэл Фернандеш: «Ни с кем не подписывал контракт»Матч ТВ 09:55

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш высказался об информации, что он согласовал личный контракт с турецким «Гезтепе».
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Агент: «Рано говорить, что Фернандеша не будет в „Локомотиве“. Новость про „Гезтепе“ — неправда»

Sport24.ru10:11

Мануэл Фернандеш: «Ни с кем не подписывал контракт»

Матч ТВ09:55

Источник: Мануэл Фернандеш согласовал контракт с турецким клубом

Чемпионат06:39

Лидер «Локомотива» близок к переходу в турецкий клуб

Газета.Ru08:11

Фернандеш может вернуться в чемпионат Турции

Нева Спорт07:43

Мануэл Фернандеш: «Я ни с кем не подписывал контракт»

Спорт-Экспресс09:31

Лидер «Локомотива» уедет в Турцию

Sport.ru06:58
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Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 11:00, Ашберн
Происшествия

МВД прекратило уголовное преследование Ивана Голунова

Уголовное преследование журналиста "Медузы" Ивана Голунова прекращается из-за недоказанности его участия в совершении преступления, заявил журналистам глава МВД Владимир Колокольцев.
Обновлено в 10:05
Шоу-бизнес

Алибасов вышел из комы и потерял память

Обновлено в 10:16
Шоу-бизнес

L’One ушел из Black Star со скандалом

Рэпер L'One (Леван Горозия) подтвердил информацию о своем уходе с лейбла Black Star, передает издание Super.
Обновлено в 09:52
Экономика

Силуанов сообщил о возвращении иностранцев на финансовый рынок России

Зарубежные инвесторы начали возвращаться на финансовый рынок РФ, заявил в ходе «Примаковских чтений» глава Минфина страны Антон Силуанов.
Обновлено в 10:09
Баскетбол

«Торонто» и «Голден Стэйт» начали пятый матч финала НБА

«Торонто Рэпторс» на своей площадке принимает «Голден Стэйт Уорриорз» в пятом матче финальной серии НБА.
Обновлено вчера в 21:00
Общество

Group-IB представила итоги проверки голосования в финале «Голос. Дети»

«Первый канал» аннулировал результаты голосования и 24 мая объявил победителями шоу всех финалистов шестого сезона.
Обновлено в 10:04
Происшествия

В порту Санкт-Петербурга нашли 400 килограммов кокаина из Эквадора

В порту Санкт-Петербурга таможенники в контейнере с рыбными консервами из Эквадора обнаружили 400 килограммов кокаина, сообщает ФТС.
Обновлено в 09:16
Политика

Зеленский внес в Раду представление об увольнении Луценко

Президент Украины Владимир Зеленский подписал представление об увольнении генерального прокурора страны Юрия Луценко.
Обновлено в 08:50
Футбол

«Локомотив» подписал футболиста «Уфы» Живоглядова

Обновлено в 09:25
Экономика

Названы регионы РФ с самым высоким ростом зарплат

Самый быстрый рост заработных плат в 2019 году ожидается в Ленинградской области (+7,1%), сообщает 11 июня «Российская газета» со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве РФ.
Обновлено в 04:08
Происшествия

Хабаровских браконьеров поймали с помощью плюшевого медведя

В Хабаровском крае охранникам заповедника удалось поймать браконьеров с помощью фиолетового плюшевого медведя, сообщила дирекция «Заповедного Приамурья».
Обновлено в 07:18
Происшествия

В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП

В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Армия и оружие

В Краснодаре летчицы-курсантки впервые прыгнули с парашютом

Обновлено в 08:21
Происшествия

Матвиенко обсудила дело Голунова с Чайкой

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила во вторник, что обсудила дело журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова с генеральным прокурором Юрием Чайкой и тот пообещал ей, что это дело будет вестись под строгим контролем генпрокуратуры и его лично.
Обновлено в 03:55
Политика

Зеленский покинул заседание Конституционного суда по роспуску Рады

Президент Украины Владимир Зеленский покинул здание Конституционного суда, где рассматривается роспуск Верховной рады.
Обновлено в 05:23
Экономика

Силуанов объяснил падение доходов россиян

Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16
Культура

Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной

Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Армия и оружие

Минобороны РФ закупит 98 вертолетов Ми-28НМ, сообщают СМИ

Ранее СМИ сообщали, что Минобороны РФ якобы отказалось закупать Ми-28НМ «Ночной охотник» из-за его высокой цены.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия

Задержан экс-глава волгоградского следкома калмык Михаил Музраев

Обновлено вчера в 14:27
Спорт

Родченков передал новые документы по делу о коррупции в IBU

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков передал Международному союзу биатлонистов (IBU) данные и документы о коррупции в организации, сообщает официальный сайт IBU со ссылкой на промежуточный отчет независимой комиссии.
Обновлено в 09:36
Происшествия

На изъятых у Голунова пакетах с наркотиками нашли ДНК других людей

Адвокат журналиста Сергей Бадамшин, в свою очередь, заявил, что на пакетиках с наркотиками, изъятых у Голунова, не нашли отпечатков журналиста.
Обновлено вчера в 17:46
Политика

Лукашенко пообещал разогнать белорусских синоптиков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил местных синоптиков в том, что они плохо справляются со своими обязанностями.
Обновлено в 10:02
Общество

Заявка на проведение референдума о храме в Екатеринбурге пришла в избирком

Инициативная группа подала заявку в горизбирком на проведение референдума о строительстве храма святой Екатерины в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости во вторник глава избирательной комиссии города Илья Захаров.
Обновлено в 09:03
Общество

Роскачество проверило детские подгузники

Роскачество провело исследование детских подгузников, говорится в сообщении организации.
Обновлено в 02:05
Происшествия

Совет Федерации одобрил закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

Совет Федерации одобрил в ходе заседания закон об ужесточении ответственности за совершённые по вине пьяных водителей ДТП, повлёкшие смертельных исход.
Обновлено в 06:29
Авто

Представлен новый седан Bentley Flying Spur

Британский автопроизводитель представил роскошный седан Bentley Flying Spur третьего поколения.
Обновлено в 05:57
Здоровье

Специалисты назвали три неожиданные причины возникновения диабета

Эксперты из Американского общества питания представили вниманию 3 неожиданные причины возникновения диабета второго типа.
Обновлено в 04:54
Политика

РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям

Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
Обновлено вчера в 05:05
Экономика

Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю

В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57
Технологии

В работе онлайновых сервисов ВТБ произошёл сбой

«Некоторые перебои наблюдаются в работе IT-систем ВТБ, специалисты банка работают над устранением проблемы», — лаконично сообщило РИА Новости, цитируя пресс-службу второго по активам российского банка.
Обновлено в 08:54
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