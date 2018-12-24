Политика

Мантуров заявил о присоединении к «Ростеху» холдинга «Росхимзащита»
РБК
01:36

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью РБК рассказал о подготовке проекта президентского указа о передаче госкорпорации «Ростех» холдинга «Росхимзащита», основного разработчика и производителя средств и систем химической защиты, разведки и индикации.
РБК01:36

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Рынок превыше всего. Мантуров: Ростех — это качественный магазин активов!

Красная весна04:04

Мантуров заявил о планах «рано или поздно» продать ОАК

Ведомости01:03

Мантуров заявил о планах продать авиастроительную корпорацию. «Под полой мы ничего не держим»

URA.Ru00:51

Мантуров заявил о присоединении к «Ростеху» холдинга «Росхимзащита»

РБК01:36

Мантуров заявил о намерении «Ростеха» «рано или поздно» продать ОАК

Коммерсантъ00:28
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Политика

Дмитрий Медведев сменил главу Росстата

Председатель правительства России Дмитрий Медведев освободил от должности главу Федеральной службы государственной статистики (Росстат) Александра Суринова и назначил на этот пост главу департамента госуправления Минэкономики Павла Малкова.
Обновлено в 07:51
Политика

Сын Каддафи попросил помощи у Путина

Обновлено в 06:47
Армия и оружие

Уходящий глава Пентагона подписал приказ о выводе войск США из Сирии

Приказ о выводе американских войск из Сирии уже подписан, сообщает CNN со ссылкой на источник в Пентагоне.
Обновлено вчера в 19:22
Политика

В Госдуме назвали слова Мэй о «защите от России» фантазиями

Заместитель председателя думского комитета по обороне и безопасности Юрий Швыткин прокомментировал RT заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мой о роли британских военных в защите страны от "вторжения России".
Обновлено в 03:49
Политика

Эксперт прокомментировал предстоящую встречу Путина и Лукашенко

Ранее Лукашенко сообщал о планах встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным 25 декабря в Москве, в Кремле подтверждали встречу.
Обновлено в 06:04
Политика

Генсек ОБСЕ оценил последствия инцидента в Черном море

Генсек ОБСЕ Томас Гремингер в интервью изданию Neue Osnabrücker Zeitung предостерег Россию и Украину от дальнейшей эскалации ситуации после ноябрьского инцидента в Черном море, где за нарушение российской границы были задержаны суда из Украины.
Обновлено в 06:19
Политика

В России ужесточили правила хранения оружия

Правительство уточнило и дополнило первый абзац пункта 59 правил оборота оружия.
Обновлено в 04:27
Политика

Тимошенко назвала местные выборы на Украине армагеддоном

Глава партии "Батькивщина" экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заявила о массовых нарушениях на состоявшихся в воскресенье выборах глав территориальных общин.
Обновлено в 04:01
Политика

Выборы в парламент Израиля пройдут 9 апреля

Внеочередные выборы в Израиле пройдут 9 апреля после распада правящей коалиции в парламенте.
Обновлено в 07:42
Политика

РФ предложила Индонезии помощь в создании системы оповещения о цунами

Россия предложила помощь Индонезии в создании системы предупреждения о цунами и землетрясениях.
Обновлено в 01:56
Политика

Граждане РФ назвали главные события 2018 года

Обновлено в 02:46
Политика

На Украине военные разгромили пансионат на границе с Крымом

"Если не начнется широкомасштабная агрессия, вторжение войск Вооруженных сил Российской Федерации на территорию Украины за пределами линии столкновения и административной границы Крыма, военное положение продлено не будет", - пообещал Порошенко.
Обновлено в 04:04
Политика

Times берет пример с украинского «Миротворца»

Издание Times пошло по стопам украинского сайта "Миротворец" и опубликовало список журналистов эдинбургского бюро Sputnik UK, обвиняемых в "информационной войне" против Британии.
Обновлено вчера в 20:01
Политика

Медведев поручил до конца года подготовить документы по нацпроектам

Нормативные документы, еще раз подчеркнул Медведев, должны быть выпущены до конца года.
Обновлено в 07:28
Политика

В Финляндии началось строительство «Северного потока-2»

Крупнейшее в мире трубоукладочное Судно Pioneering Spirit приступило к укладке газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Финляндии, сообщает проектная компания Nord Stream 2 AG.
Обновлено вчера в 04:15
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Денис Валентинович Мантуров
Российский политик
Российский политик. Министр промышленности и торговли Российской Федерации с 21 мая 2012 года. Заведующий кафедрой социальных технологий социологического факультета МГУ.
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