Политика
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), которая была присоединена к «Ростеху» и вошла в авиакластер госкорпорации, «рано или поздно» будет продана, рассказал РБК министр промышленности и торговли Денис Мантуров, который является председателем совета директоров ОАК.
Ведомости01:03
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Армия и оружие
Уходящий глава Пентагона подписал приказ о выводе войск США из Сирии
Приказ о выводе американских войск из Сирии уже подписан, сообщает CNN со ссылкой на источник в Пентагоне.
Обновлено вчера в 19:22
Армия и оружие
МИД допустил переход ВСУ к боевым действиям в Донбассе
Киев для продления военного положения в ближайшие дни может начать полномасштабные боевые действиям на юго-востоке страны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 09:17
Политика
Медведев сменил руководителя Росстата
Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил от должности руководителя Росстата Александра Суринова.
Обновлено в 07:37
Политика
В Израиле распустили парламент и назначили досрочные выборы
Правящая коалиция Израиля объявила о роспуске парламента и проведении досрочных выборов в кнессет весной 2019 года, сообщает газета Jerusalem Post.
Обновлено в 08:49
Политика
Сын Каддафи попросил помощи у Путина
Обновлено в 06:47
Политика
Лукашенко подчеркнул важность всесторонних отношений Минска с Москвой
Всесторонний характер отношений между Белоруссией и Россией имеет серьёзное значение, причём оно важно для обеих стран.
Обновлено в 05:48
Политика
В посольстве РФ в Лондоне сравнили The Times с сайтом «Миротворец»
Публикация в газете The Times данных российских журналистов напоминает скандально известный украинский сайт "Миротворец".
Обновлено в 08:33
Политика
В Госдуме назвали слова Мэй о «защите от России» фантазиями
Заместитель председателя думского комитета по обороне и безопасности Юрий Швыткин прокомментировал RT заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мой о роли британских военных в защите страны от "вторжения России".
Обновлено в 03:49
Политика
Кириенко назвал условие выхода в финал «Лидеров России»
Одним из условий выхода в финал конкурса "Лидеры России" станет участие конкурсантов в социально значимой деятельности в своем регионе, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.
Обновлено в 08:51
Политика
Тимошенко назвала местные выборы на Украине армагеддоном
Глава партии "Батькивщина" экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заявила о массовых нарушениях на состоявшихся в воскресенье выборах глав территориальных общин.
Обновлено в 04:01
Политика
Волкер назвал освобождение украинских моряков условием визита в Россию
Спецпредставитель США на Украине Курт Волкер в эфире телеканала "1+1" заявил, что посетит Москву, если освободят украинских моряков.
Обновлено в 05:07
Политика
Правительство России ужесточило правила хранения оружия
Правительство России ужесточило требования по хранению оружия.
Обновлено в 06:50
Политика
На Украине военные разгромили пансионат на границе с Крымом
"Если не начнется широкомасштабная агрессия, вторжение войск Вооруженных сил Российской Федерации на территорию Украины за пределами линии столкновения и административной границы Крыма, военное положение продлено не будет", - пообещал Порошенко.
Обновлено в 04:04
Армия и оружие
Шойгу заявил о беспрецедентной оснащённости армии современным оружием
Российская армия вышла на беспрецедентный уровень оснащённости современным вооружением, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
Обновлено в 09:35
Политика
Путин встретится с руководством Госдумы и Совета Федерации
Президент России Владимир Путин во вторник, 25 декабря, проведёт традиционную встречу с руководством Совета Федерации и Государственной думы, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 09:01