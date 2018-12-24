Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), которая была присоединена к «Ростеху» и вошла в авиакластер госкорпорации, «рано или поздно» будет продана, рассказал РБК министр промышленности и торговли Денис Мантуров, который является председателем совета директоров ОАК.

Мантуров заявил о планах «рано или поздно» продать ОАК

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