Политика

Мантуров заявил о планах «рано или поздно» продать ОАК
Ведомости
01:03

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), которая была присоединена к «Ростеху» и вошла в авиакластер госкорпорации, «рано или поздно» будет продана, рассказал РБК министр промышленности и торговли Денис Мантуров, который является председателем совета директоров ОАК.
Ведомости01:03

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Д.Мантуров заявил о планах продать ОАК

АК&М09:38

Рынок превыше всего. Мантуров: Ростех — это качественный магазин активов!

Красная весна04:04

Мантуров заявил о планах «рано или поздно» продать ОАК

Ведомости01:03

Мантуров заявил о планах продать авиастроительную корпорацию. «Под полой мы ничего не держим»

URA.Ru00:51

Мантуров заявил о присоединении к «Ростеху» холдинга «Росхимзащита»

РБК01:36

Мантуров заявил о намерении «Ростеха» «рано или поздно» продать ОАК

Коммерсантъ00:28
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Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 09:47, Ашберн
Армия и оружие

Уходящий глава Пентагона подписал приказ о выводе войск США из Сирии

Приказ о выводе американских войск из Сирии уже подписан, сообщает CNN со ссылкой на источник в Пентагоне.
Обновлено вчера в 19:22
Армия и оружие

МИД допустил переход ВСУ к боевым действиям в Донбассе

Киев для продления военного положения в ближайшие дни может начать полномасштабные боевые действиям на юго-востоке страны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 09:17
Политика

Медведев сменил руководителя Росстата

Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил от должности руководителя Росстата Александра Суринова.
Обновлено в 07:37
Политика

В Израиле распустили парламент и назначили досрочные выборы

Правящая коалиция Израиля объявила о роспуске парламента и проведении досрочных выборов в кнессет весной 2019 года, сообщает газета Jerusalem Post.
Обновлено в 08:49
Политика

Сын Каддафи попросил помощи у Путина

Обновлено в 06:47
Политика

Лукашенко подчеркнул важность всесторонних отношений Минска с Москвой

Всесторонний характер отношений между Белоруссией и Россией имеет серьёзное значение, причём оно важно для обеих стран.
Обновлено в 05:48
Политика

В посольстве РФ в Лондоне сравнили The Times с сайтом «Миротворец»

Публикация в газете The Times данных российских журналистов напоминает скандально известный украинский сайт "Миротворец".
Обновлено в 08:33
Политика

В Госдуме назвали слова Мэй о «защите от России» фантазиями

Заместитель председателя думского комитета по обороне и безопасности Юрий Швыткин прокомментировал RT заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мой о роли британских военных в защите страны от "вторжения России".
Обновлено в 03:49
Политика

Кириенко назвал условие выхода в финал «Лидеров России»

Одним из условий выхода в финал конкурса "Лидеры России" станет участие конкурсантов в социально значимой деятельности в своем регионе, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.
Обновлено в 08:51
Политика

Тимошенко назвала местные выборы на Украине армагеддоном

Глава партии "Батькивщина" экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заявила о массовых нарушениях на состоявшихся в воскресенье выборах глав территориальных общин.
Обновлено в 04:01
Политика

Волкер назвал освобождение украинских моряков условием визита в Россию

Спецпредставитель США на Украине Курт Волкер в эфире телеканала "1+1" заявил, что посетит Москву, если освободят украинских моряков.
Обновлено в 05:07
Политика

Правительство России ужесточило правила хранения оружия

Правительство России ужесточило требования по хранению оружия.
Обновлено в 06:50
Политика

На Украине военные разгромили пансионат на границе с Крымом

"Если не начнется широкомасштабная агрессия, вторжение войск Вооруженных сил Российской Федерации на территорию Украины за пределами линии столкновения и административной границы Крыма, военное положение продлено не будет", - пообещал Порошенко.
Обновлено в 04:04
Армия и оружие

Шойгу заявил о беспрецедентной оснащённости армии современным оружием

Российская армия вышла на беспрецедентный уровень оснащённости современным вооружением, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
Обновлено в 09:35
Политика

Путин встретится с руководством Госдумы и Совета Федерации

Президент России Владимир Путин во вторник, 25 декабря, проведёт традиционную встречу с руководством Совета Федерации и Государственной думы, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 09:01
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Денис Валентинович Мантуров
Российский политик
Российский политик. Министр промышленности и торговли Российской Федерации с 21 мая 2012 года. Заведующий кафедрой социальных технологий социологического факультета МГУ.
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Российское публичное акционерное общество, объединяющее крупнейшие авиастроительные предприятия России. Зарегистрировано 20 ноября 2006 года.
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