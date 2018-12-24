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Мантуров заявил о планах «Ростеха» «рано или поздно» продать ОАК

Армия и оружие Армия и оружие Дональд Трамп подписал указ о выводе войск из Сирии Президент США Дональд Трамп подписал указ о выводе американских войск из Сирии.

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Армия и оружие Армия и оружие National Interest раскритиковал посла США за высказывание о Ту-160 Американский журнал The National Interest подверг критике заявление посла США в Колумбии Кевина Уитакера.

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Космос Космос Илон Маск оценил прогресс Китая в космосе Глава американской космической корпорации SpaceX Илон Маск отметил прогресс Китая в развитии космической отрасли, об этом он написал на своей странице в Twitter.

Армия и оружие Армия и оружие Израильские военные обстреляли вооруженных людей на границе с Сирией После ухода военных США Израиль, как заметил Нетаньяху, готов при необходимости расширить проведение военных операций в Сирии.