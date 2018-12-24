Политика
Мантуров заявил о планах «Ростеха» «рано или поздно» продать ОАК
Мантуров заявил о планах «Ростеха» «рано или поздно» продать ОАКРБКвчера в 23:00
"Причесали и развили" Министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал в интервью РБК о планах по продаже Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), которая недавно была присоединена к "Ростеху" и вошла в авиакластер госкорпорации.
РБКвчера в 23:00
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Армия и оружие
Дональд Трамп подписал указ о выводе войск из Сирии
Президент США Дональд Трамп подписал указ о выводе американских войск из Сирии.
Обновлено вчера в 20:57
Армия и оружие
Мэй поблагодарила британских военных за «защиту от России»
В рождественском послании премьер-министра Великобритании Терезы Мэй говорится об успешной защите от «вторжения России».
Обновлено вчера в 21:36
Политика
В Роскомнадзоре оценили возможность отключения России от интернета
Глава Роскомнадзора Александр Жаров прокомментировал возможное отключение российского сегмента интернета от глобальной сети.
Обновлено вчера в 23:43
Армия и оружие
National Interest раскритиковал посла США за высказывание о Ту-160
Американский журнал The National Interest подверг критике заявление посла США в Колумбии Кевина Уитакера.
Обновлено вчера в 21:15
Политика
Солдаты ВСУ разгромили базу отдыха на границе с Крымом
Украинские солдаты разгромили базу отдыха на границе с Крымом, в которую они заселились под предлогом введения в стране военного положения, соответствующей записью в своем Facebook поделился бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.
Обновлено в 01:42
Политика
Times опубликовала список журналистов Sputnik по примеру «Миротворца»
Британская газета Times опубликовала список журналистов эдинбургского бюро Sputnik, а также призыв члена парламента Шотландии от Либерально-демократической партии Алекс Коул-Хэмилтон конфисковать имущество российских журналистов, работающих на "пропаганду" .
Обновлено вчера в 19:05
Политика
Володин: парламенты России и Вьетнама поддержат согласованные проекты
Парламенты РФ и Вьетнама обеспечат законодательную реализацию решений, достигнутых на высшем уровне, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком.
Обновлено вчера в 22:19
Политика
Россия предложила Индонезии помощь после цунами
По словам президента Индонезии Джоко Видодо, власти не имели возможности предупредить население об угрозе цунами, поскольку оно носило неопределенный характер.
Обновлено в 01:49
Политика
Волкер назвал освобождение украинских моряков условием визита в Москву
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в интервью телеканалу «1+1» сообщил, что готов совершить визит в Москву, как только задержанные при пересечении российской границы украинские моряки будут освобождены.
Обновлено в 02:01
Политика
В РПЦ заявили о готовности к диалогу с Константинополем
Русская православная церковь готова к диалогу с Константинополем, но не к «отказу от истины», заявил в интервью RT глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Обновлено в 00:29
Политика
Фургал предложил сделать Хабаровск городом федерального значения
"Будем совместно разрабатывать программу и выходить на федеральный центр с просьбой предоставить [Хабаровску] статус города федерального значения", - сказал Фургал на пресс-конференции, посвященной итогам 2018 года для региона.
Обновлено в 00:23
Политика
Песков рассказал о клевете на пресс-конференции Путина
На ежегодной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина прозвучал ряд жалоб, не имеющих отношение к действительности и, по сути, являющихся клеветой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 13:41
Космос
Илон Маск оценил прогресс Китая в космосе
Глава американской космической корпорации SpaceX Илон Маск отметил прогресс Китая в развитии космической отрасли, об этом он написал на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 23:29
Армия и оружие
Израильские военные обстреляли вооруженных людей на границе с Сирией
После ухода военных США Израиль, как заметил Нетаньяху, готов при необходимости расширить проведение военных операций в Сирии.
Обновлено вчера в 18:32
Армия и оружие
В Новосибирск вернулись более 150 зенитчиков из Сирии
Более 150 военнослужащих зенитно-ракетного полка Центрального военного округа вернулись на родину после успешного выполнения задач по охране российских объектов в Сирийской Арабской Республике, сообщает в понедельник пресс-служба ЦВО.
Обновлено вчера в 23:32