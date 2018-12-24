Политика
Мантуров заявил о планах «Ростеха» «рано или поздно» продать ОАК
Мантуров заявил о планах «Ростеха» «рано или поздно» продать ОАКРБКвчера в 23:00
"Причесали и развили" Министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал в интервью РБК о планах по продаже Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), которая недавно была присоединена к "Ростеху" и вошла в авиакластер госкорпорации.
РБКвчера в 23:00
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Армия и оружие
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Пашинян планирует встретиться с Путиным в Москве 27 декабря
Ранее российский лидер анонсировал встречу с Пашиняном на своей большой пресс-конференции.
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