Политика

Мантуров заявил о планах «Ростеха» «рано или поздно» продать ОАК
РБК
вчера в 23:00

"Причесали и развили" Министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал в интервью РБК о планах по продаже Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), которая недавно была присоединена к "Ростеху" и вошла в авиакластер госкорпорации.
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

Рынок превыше всего. Мантуров: Ростех — это качественный магазин активов!

Красная весна04:04

Мантуров заявил о планах «рано или поздно» продать ОАК

Ведомости01:03

Мантуров заявил о планах продать авиастроительную корпорацию. «Под полой мы ничего не держим»

URA.Ru00:51

Мантуров заявил о присоединении к «Ростеху» холдинга «Росхимзащита»

РБК01:36

Мантуров заявил о намерении «Ростеха» «рано или поздно» продать ОАК

Коммерсантъ00:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7165 источников, обновлено в 06:41, Ашберн
Армия и оружие

Уходящий глава Пентагона подписал приказ о выводе войск США из Сирии

Приказ о выводе американских войск из Сирии уже подписан, сообщает CNN со ссылкой на источник в Пентагоне.
Обновлено вчера в 19:22
Политика

Сын Каддафи попросил помощи у Путина

Обновлено в 03:46
Политика

Генсек ОБСЕ оценил последствия инцидента в Черном море

Генсек ОБСЕ Томас Гремингер в интервью изданию Neue Osnabrücker Zeitung предостерег Россию и Украину от дальнейшей эскалации ситуации после ноябрьского инцидента в Черном море, где за нарушение российской границы были задержаны суда из Украины.
Обновлено в 06:19
Армия и оружие

Мэй поблагодарила британских военных за «защиту от России»

В рождественском послании премьер-министра Великобритании Терезы Мэй говорится об успешной защите от «вторжения России».
Обновлено вчера в 21:36
Политика

Граждане РФ назвали главные события 2018 года

В тройку главных событий вошли: открытие Крымского моста (47%), пенсионная реформа (46%) и выборы президента РФ (37%).
Обновлено в 02:46
Политика

Россия предложила Индонезии помощь после цунами

По словам президента Индонезии Джоко Видодо, власти не имели возможности предупредить население об угрозе цунами, поскольку оно носило неопределенный характер.
Обновлено в 01:49
Политика

Матвиенко уточнила срок обращения Путина к Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин выступит с традиционным обращением к Федеральному собранию в первом квартале 2019 года, сообщила журналистам глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 04:35
Политика

Тимошенко назвала местные выборы на Украине армагеддоном

Глава партии "Батькивщина" экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заявила о массовых нарушениях на состоявшихся в воскресенье выборах глав территориальных общин.
Обновлено в 04:01
Политика

На Украине военные разгромили пансионат на границе с Крымом

Украинские военнослужащие разгромили базу отдыха, располагающуюся на границе с Крымом.
Обновлено в 03:43
Политика

Times берет пример с украинского «Миротворца»

Издание Times пошло по стопам украинского сайта "Миротворец" и опубликовало список журналистов эдинбургского бюро Sputnik UK, обвиняемых в "информационной войне" против Британии.
Обновлено вчера в 20:01
Политика

Путин провел телефонный разговор с Алиевым

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым актуальные вопросы двусторонней повестки дня, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 04:57
Политика

В водах Финляндии началась укладка «Северного потока — 2»

Обновлено вчера в 10:19
Политика

Москва не станет инструментом для обслуживания интересов США — Лавров

Соединенным Штатам не удастся сделать из России инструмент обслуживания собственных интересов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 03:14
Политика

Лукашенко отметил важность всесторонних отношений Москвы и Минска

Обновлено в 04:32
Политика

Пашинян планирует встретиться с Путиным в Москве 27 декабря

Ранее российский лидер анонсировал встречу с Пашиняном на своей большой пресс-конференции.
Обновлено в 03:48
ещё по теме
Денис Валентинович Мантуров
Российский политик
Российский политик. Министр промышленности и торговли Российской Федерации с 21 мая 2012 года. Заведующий кафедрой социальных технологий социологического факультета МГУ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Объединённая авиастроительная корпорация
Российская компания
Российское публичное акционерное общество, объединяющее крупнейшие авиастроительные предприятия России. Зарегистрировано 20 ноября 2006 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное