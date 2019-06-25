Общество

Мантуров тратит миллионы на президентские люксы, выявило расследованиеГазета.Ru 03:39

Отмечается, что Минпромторг за 2016 – 2017 годы потратил на проживание своих представителей в ходе зарубежных рабочих поездок минимум 19,2 млн руб. Министр промышленности и торговли в ходе командировок жил в президентских люксах пятизвездочных отелей.
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Люкс за полтора миллиона рублей: раскрыты траты российских чиновников в командировках

URA.Ru01:47

Мантуров тратит миллионы на президентские люксы, выявило расследование

Газета.Ru03:39

Transparency раскрыла высокие траты российских чиновников в командировках

РБК02:38

За прошедшие несколько лет Минпромторг потратил на командировки своих сотрудников более 19 миллионов рублей

Эхо Москвы04:01

Transparency рассказала о высоких расходах российских чиновников на командировки

Ведомости03:52

Стало известно, сколько тратят чиновники в ходе зарубежных поездок

ФедералПресс00:16

«Трансперенси»: глава Минпромторга Денис Мантуров останавливается в сверхдорогих отелях

Znak.com01:51
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 04:56, Вашингтон
Общество

Законопроект о признании безнадежными долгов за ЖКХ внесен в Госдуму

Законопроект, которым прописывается порядок признания задолженности по жилищно-коммунальным платежам безнадежной к взысканию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР, среди которых Алексей Диденко и Ярослав Нилов, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.
Обновлено в 02:47
Политика

В ПАСЕ оспорили полномочия делегации России

Во время летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) несколько участников попытались оспорить полномочия делегации из России, передает ТАСС.
Обновлено в 04:35
Происшествия

В Британии 11-летний мальчик пытался зарядить планшет и прожег кровать

Постель 11-летнего ребенка из английского графства Стаффордшир прожгло зарядное устройство. Об этом пишет Manchester Evening News.
Обновлено в 03:23
Политика

Президент Ирана назвал Белый дом умственно отсталым

Президент Ирана Хасан Роухани считает, что санкции Вашингтона против Тегерана — это акт отчаяния со стороны США.
Обновлено в 03:59
Общество

Министр образования Хакасии назвала Радищева автором «Горе от ума»

Обновлено в 02:17
Экономика

Девелопер «Эталон» сам застроит свыше 100 га территории ЗиЛа

В декабре 2015 г. "Развитие" купило на торгах 100% долей в фирме "ЗиЛ-юг" за 34,2 млрд руб. Последней принадлежат права на 109,9 га на ул. Автозаводской, где можно построить более 1,5 млн кв. м недвижимости, из которых 1,1 млн кв. м – жилье, 330000 кв. м – коммерческая недвижимость и 113000 кв. м – социальные объекты.
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой

В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих на улице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:01
Футбол

Влашич рассказал о своей травме

Полузащитник ЦСКА и молодежной сборной Хорватии Никола Влашич после матча 3-го тура группового турнира чемпионата Европы с Англией (3:3) рассказал о степени серьезности своей травмы, сообщает Tportal.hr.
Обновлено в 03:44
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин отказал двухлетней дочери в прописке

Двухлетняя дочь бывшего игрока сборной России по футболу Андрея Аршавина и Алисы Казьминой Есеня не может пойти в детский сад из-за того, что спортсмен отказался прописать ее в своей квартире в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 03:14
Здоровье

Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Авто

Британский автомеханик установил рекорд скорости на тракторе

Мартин установил новый рекорд скорости среди сельскохозяйственных тракторов, разогнав массивную машину до 167 километров в час.
Обновлено вчера в 23:50
Шоу-бизнес

Счастливая Ирина Шейк проводит время со своей мамой

Счастливая Ирина Шейк проводит время со своей мамой Поддержать пережившую развод дочь прилетела мать российской модели.
Обновлено в 02:53
Баскетбол

Яннис Адетокунбо стал MVP сезона в НБА

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо признан самым ценным игроком (MVP) по итогам регулярного сезона НБА-2018/19.
Обновлено вчера в 23:21
Политика

Зеленский может не попасть на саммит G20

МИД Японии не нашел президента Украины Владимира Зеленского в списке приглашенных на саммит «большой двадцатки» в Осаке (Япония).
Обновлено вчера в 13:02
Футбол

Бузова предложила работу Глушакову

Звезда шоу-бизнеса Ольга Бузова отреагировала на пост уже бывшего полузащитника и капитана московского "Спартака" Дениса Глушакова в Instagram.
Обновлено в 03:07
Общество

Ростов-на-Дону возглавил список самых агрессивных городов России

Ростов стал самым агрессивным городом России. Донская столица оказалась на первом месте по количеству недоброжелательно настроенных жителей.
Обновлено в 03:03
Происшествия

DPA: Владимира Кличко спасли с горящей яхты в Средиземном море

Испанская береговая охрана спасла украинского боксера Владимира Кличко и его семью с загоревшейся яхты в Средиземном море.
Обновлено в 03:56
Энергетика

Правительство не планирует продлевать заморозку цен на топливо

Правительство не намерено продлевать с нефтяными компаниями соглашение о заморозке цен на бензин и дизельное топливо.
Обновлено в 04:37
Авто

IIHS назвал самые опасные системы помощи водителям

Электронные системы помощи водителю тоже могут быть опасными.
Обновлено в 00:32
Общество

Школьник из Тулы набрал 400 баллов на ЕГЭ

Обновлено в 03:47
Футбол

Неймар согласовал контракт с «Барселоной»

Нападающий ПСЖ Неймар стал еще ближе к возвращению в «Барселону». Футболист согласовал контракт с каталонским клубом.
Обновлено в 04:27
Происшествия

Членов ОПГ с 10 кг героина задержали в Самарской области

Сотрудники ФСБ пресекли канал поставок наркотиков, организованный преступной группой, и изъяли более 10 кг героина в Самарской области.
Обновлено в 03:26
Спорт

Олимпиада-2026 пройдет в Италии

Фото:twitter.com/Olympics Зимняя Олимпиада-2026 опять пройдет в Италии - уже 4-й раз в истории.
Обновлено вчера в 12:58
Экономика

Минэкономики назвало 11 самых проблемных моногородов России

Минэкономики в ответе на запрос РБК перечислило 11 самых проблемных российских моногородов.
Обновлено в 03:31
Авто

Автопроизводители: рынок автомобилей в России просядет на 10%

Президент Ассоциации автодилеров РФ Олег Моисеев заявил, что в этом году рынок легковых авто и LCV потеряет 10%.
Обновлено вчера в 06:22
Футбол

Гол полузащитника «Урала» Бикфалви покорил английских болельщиков

Гол румынского хавбека «Урала» Эрика Бикфалви в ворота московского «Динамо» неожиданно стал очень популярен в Великобритании.
Обновлено вчера в 01:13
Технологии

МТС впервые за 13 лет поменял логотип

Обновлено в 02:31
Общество

Генерал ФСБ Алексей Дорофеев переписал свое имущество на Россию

Журналистские расследования заставили генерал-полковника ФСБ Алексея Дорофеева срочно переоформить его элитную недвижимость в собственность Российской Федерации.
Обновлено вчера в 09:54
Общество

Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета

Самые жаркие дни в средней полосе России ожидаются в конце июля и начале августа.
Обновлено в 02:58
Общество

На Парнасе пропал бюст плачущего синими слезами Цезаря

Ранее гипсовую композицию разместил уличный художник Loketski. Он установил Цезаря, рыдающего синими слезами.
Обновлено вчера в 23:50
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Денис Валентинович Мантуров
Российский политик
Министр промышленности и торговли Российской Федерации с 21 мая 2012 года. Заведующий кафедрой социальных технологий социологического факультета МГУ.
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