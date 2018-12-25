Экономика

Мантуров спрогнозировал рост продаж автомобилей в России за год на 14%
РБК
05:44

Темпы роста продаж автомобилей в России по итогам 2018 года составят около 14%, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью телеканалу «Россия-24».
РБК05:44

Подробнее о событии

В России на 14% выросли продажи автомобилей

Аргументы и Факты06:31

Минпромторг: российский авторынок вырастет на 14% по итогам 2018 года

Вести.Финанс06:00

Минпромторг ожидает роста российского авторынка на 14% по итогам 2018 года

ТАСС04:14

Мантуров прогнозирует рост продаж автомобилей в РФ в 2018 году на 14%

ПРАЙМ04:38

Мантуров ожидает роста российского авторынка по итогам 2018 года на 14%

Rambler News Service03:57

Министр промышленности и торговли РФ заявил о росте продаж авто

iReactor03:55

Мантуров спрогнозировал рост продаж автомобилей в России за год на 14%

РБК05:44
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Политика

Медведев расширил санкции против Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении санкционного списка, в который входят физические и юридические лица Украины.
Обновлено в 06:51
Армия и оружие

В ДНР заявили о прибытии в Донбасс состава с ядовитым веществом

На подконтрольную силовикам территорию недалеко от Донецка прибыл железнодорожный состав с сильнодействующим ядом, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Обновлено в 04:24
Армия и оружие

Минобороны РФ представило юмористический календарь на 2019 год

Дизайнеры Минобороны России изготовили календарь на 2019 год с элементами военного юмора.
Обновлено в 04:20
Спорт

Биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении карьеры

Биатлонист Антон Шипулин завершает карьеру. Об этом он объявил на пресс-конференции, передает ТАСС.
Обновлено в 03:00
Политика

Силуанов уличил Белоруссию в нарушении таможенного режима с Россией

Первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов заявил, что из Белоруссии в Россию попадают санкционные и контрафактные товары.
Обновлено в 04:47
Политика

Кремль прокомментировал поездку детей брянских чиновников в Турцию

В Кремле следят за ситуацией с детьми чиновников из города Клинцы Брянской области, которые за счет благотворительного фонда отправились на отдых в Турцию.
Обновлено в 05:46
Энергетика

В Кремле прокомментировали падение цен на нефть

Российская сторона пока не планирует встреч и переговоров с коллегами по ОПЕК в связи со снижением цен на нефть, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:47
Политика

Верховный суд разрешил использовать шпионскую технику в личных целях

В документе указывает, что если устройства приобретались россиянами для обеспечения личной безопасности и безопасности членов семьи, для охраны автомобиля, слежения за детьми и животными, то в таких случаях эти действия не могут быть классифицированы по статье "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации" УК РФ.
Обновлено в 04:38
Общество

Роскачество проверило шампанское российского производства

Роскачество подвело итоги исследования шампанского российского производства, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на организацию.
Обновлено в 02:21
Происшествия

Организатору убийства Старовойтовой отказали в УДО

Обновлено в 04:53
Экономика

Силуанов заявил о необходимости реформировать Росстат

Росстат нуждается в обновлении принципов и методов работы, ему нужно обеспечить коммуникацию с налоговой службой.
Обновлено вчера в 13:11
Политика

Роспотребнадзор: США планировали создать в Симферополе биолабораторию

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что американские власти собирались создать в Симферополе биолабораторию наподобие грузинского центра Лугара.
Обновлено в 05:29
Авто

Глава Минпромторга рассказал, каким будет внедорожник Aurus Komendant

В 2018 году Минпромторг запустил масштабный проект – Aurus.
Обновлено в 05:45
Политика

Песков ответил на доклад «Голоса» о нарушениях на выборах в Приморье

ЦИК проанализирует сведения правозащитной организации «Голос» о нарушениях на выборах губернатора Приморского края, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:30
Общество

Мосгорсуд впервые отменил приговор за репост в интернете

Мосгорсуд отправил на пересмотр в суд первой инстанции уголовное дело студента Евгения Корта, обвиняемого в возбуждении ненависти и вражды за репост во «ВКонтакте».
Обновлено в 04:37
Происшествия

Убита 16-летняя вице-чемпионка России по плаванию

В Тольятти убита 16-летняя спортсменка Сафия Аскарова.
Обновлено вчера в 18:50
Политика

Медведев подписал документы о маркировке лекарств

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал пакет документов о маркировке товаров, в том числе лекарств.
Обновлено в 05:57
Общество

Алеся Семеренко стала победительницей конкурса «Мисс Москва — 2018»

В финале конкурса «Мисс Москва — 2018» победу одержала 24-летняя Алеся Семеренко, переехавшая в столицу из Краснодарского края.
Обновлено вчера в 20:22
Общество

Глава Клинцов пообещал оплатить поездку детей чиновников в Турцию

Глава города Клинцы Олег Шкуратов сообщил, что намерен полностью возместить расходы на организацию поездки в Турцию детей местных чиновников.
Обновлено в 05:24
Происшествия

В Китае мужчина угнал автобус и въехал в толпу людей, есть жертвы

В провинции Китая Фуцзянь мужчина угнал рейсовый автобус и въехал в толпу пешеходов, в результате происшествия погибли пять человек, еще около 20 пострадали, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 05:19
Происшествия

Ученые РАН исключили падение метеорита в Хабаровском крае

Обрушение сопки в Хабаровском крае мог вызвать только оползень, считает директор Института астрономии РАН Борис Шустов.
Обновлено вчера в 11:09
Политика

Песков рассказал об отношении к Telegram-каналам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Telegram-каналы публикуют информацию, относиться к которой серьёзно нельзя.
Обновлено в 05:50
Общество

ФБК нашел незадекларированные дачи и Maybach у члена Совфеда

Политик рассказал о многомиллионной недвижимости сенатора. Так, ФБК нашел дачу, которая расположена на озере Лаго Маджоре в Швейцарии.
Обновлено в 06:47
Происшествия

Три человека погибли в результате атаки на МИД Ливии

Обновлено в 06:09
Происшествия

Российский депутат избил двух женщин и подростка после корпоратива

Обновлено в 05:17
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Поклонская на коне поздравила россиян с Новым годом

Для поздравления депутат снялась на коне и с бокалом шампанского. Она поблагодарила россиян за оказанные ей доверие и поддержку.
Обновлено в 03:45
Политика

Аксенов: Крым защищен от агрессии со стороны Украины

Крым надежно защищен от возможной агрессии со стороны Украины, жителям региона ничего не грозит.
Обновлено в 06:28
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Песков посоветовал не вырывать слова Лукашенко из контекста

Вряд ли найдется хоть кто-то, кто станет спорить с тем, что Россию и Белоруссию связывают особые союзнические отношения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
Обновлено в 05:33
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Депутат рады Мосийчук избил тростью оппонента во время ток-шоу

Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук во время программы «Эпицентр украинской политики» напал с тростью на эксперта, доктора политических наук Александра Семченко, который усомнился в адекватности нардепа.
Обновлено вчера в 20:05
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Экс-главу «Росалкогольрегулирования» объявили в международный розыск

Следственный комитет России попросил заочно арестовать экс-главу «Росалкогольрегулирования» Игоря Чуяна.
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Денис Валентинович Мантуров
Российский политик
Российский политик. Министр промышленности и торговли Российской Федерации с 21 мая 2012 года. Заведующий кафедрой социальных технологий социологического факультета МГУ.
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