Политика

Мантуров сообщил о завершении испытаний нового крыла для МС-21Известия 05:37

Испытания нового композитного крыла для пассажирских среднемагистральных самолетов МС-21 завершаются. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров на выставке LIMA-2019 в Малайзии 26 марта.
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Российский политик
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