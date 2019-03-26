Политика
Мантуров сообщил о завершении испытаний нового крыла для МС-21Известия 05:37
Испытания нового композитного крыла для пассажирских среднемагистральных самолетов МС-21 завершаются. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров на выставке LIMA-2019 в Малайзии 26 марта.
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Политика
Эксперты: Новые губернаторы возглавили рейтинги популярности
Губернаторы, которые были избраны в 2016-2018 годах, возглавили рейтинги популярности.
Обновлено в 05:30
Политика
Прибалтика требует компенсацию за ущерб от советской оккупации
Латвия, Литва и Эстония организовали конференцию, где будут подсчитывать ущерб от советской оккупации.
Обновлено вчера в 10:01
Общество
Песков ответил на вопрос о «китовой тюрьме» в Приморье
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о ситуации с "китовой тюрьмой" в Приморье. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:39
Политика
Кремль отреагировал на решение США по Голанам
В Кремле сожалеют о решении президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты территорией Израиля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:25
Гаджеты
Apple представила стриминговый сервис Apple TV+ с сериалами и кино
Обновленное приложение Apple TV, в рамках которого будут работать вышеописанные сервисы, будет доступно уже в мае и не только на устройствах Apple, но и на многих телевизорах Samsung, LG, Sony и VIZIO.
Обновлено вчера в 15:25
Происшествия
В Москве школьница ранила одноклассницу ножом
В Москве несовершеннолетняя девушка попала в больницу, после того как получила ножевое ранение от одноклассницы.
Обновлено в 04:20
Авто
Brabus будет тюнинговать автомобили Great Wall
Первыми в руки специалистов Brabus попадут модели люксовой марки Wey.
Обновлено вчера в 07:59
Хоккей
Овечкин с «Вашингтоном» посетили Белый дом и встретились с Трампом
Хоккеисты действующего обладателя Кубка Стэнли "Вашингтона" с Александром Овечкиным посетили Белый дом, где встретились с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 17:14
Армия и оружие
МРК «Орехово-Зуево» отправился в первый дальний поход
Обновлено в 04:22
Армия и оружие
Посол в РФ рассказал о старте поставок истребителей Су-35 в Индонезию
Обновлено вчера в 11:48
Космос
На «Союзе МС-09» обнаружены следы пыли от сверления отверстия
Обновлено вчера в 04:24
Происшествия
В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ
В квартире на севере Москвы нашли мертвым генерал-майора ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:00
Экономика
«Суверенный рунет» подорожал до 30 млрд рублей
В дополнительное финансирование федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика» включено около 30 млрд руб. на исполнение законопроекта о «суверенном рунете».
Обновлено в 04:05
Политика
В США приняли законопроект о борьбе с влиянием России в Венесуэле
Палата представителей конгресса США единогласно приняла законопроект, который предполагает, что американские власти будут бороться с российским влиянием в Венесуэле.
Обновлено вчера в 22:42
Шоу-бизнес
Промоутер объяснил, почему Началова не стала звездой
Обновлено в 04:33
Музыка
Шнуров объяснил роспуск «Ленинграда» сменой эпохи
Обновлено в 05:22
Космос
NASA отменило первый в истории выход двух женщин в открытый космос
Обновлено вчера в 23:46
Единоборства
Глава UFC прокомментировал решение Макгрегора завершить карьеру
Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал решение Конора Макгрегора уйти из ММА и бросить карьеру.
Обновлено в 04:17
Происшествия
В Петербурге утонул провалившийся на Неве под лед ребенок
Двое детей вышли на лед на Неве в Санкт-Петербурге, один из них провалился и утонул, второго удалось спасти.
Обновлено вчера в 12:51
Транспорт
Строительство ЦКАД требует дополнительных 45 млрд рублей
Устранение проблемных мест на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) вокруг Москвы потребует дополнительного финансирования в размере 44 — 45 млрд рублей.
Обновлено в 03:04
Политика
Подачу электроэнергии восстановили в Венесуэле
Обновлено вчера в 17:56
Авто
Кортеж притормозил: бренд Aurus не хотят пускать в Европу
Против регистрации бренда в Европе выступили несколько автопроизводителей: компания Toyota, у которой есть компактный хетчбэк Auris, Lamborghini с люксовым кроссовером Urus, а также шинный гигант Michelin со своим суббрендом Taurus.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Савченко призвала украинцев не голосовать за «старых политиков»
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко на своей странице в Facebook призвала украинцев не голосовать на президентских выборах за «старых политиков».
Обновлено в 03:54
Происшествия
При посадке в Ульяновске самолет задел сугроб двигателем
Сотрудники Ульяновской транспортной прокуратуры выясняют обстоятельства инцидента с самолетом в международном аэропорту им. Карамзина (Баратаевка), задевшим двигателем сугроб, который образовался после расчистки взлетно-посадочной полосы от снега, передает "Интерфакс".
Обновлено в 05:17
Армия и оружие
Самый редкий самолет ВМФ России сняли на видео
В Сети появилось видео полета единственного в своем роде самолета ВМФ России.
Обновлено в 04:11
Политика
В Британии проголосовали за определение Brexit парламентом
Среди вариантов, по данным средств массовой информации, есть проведение еще одного всеобщего голосования, отмена "Брекзита", выход из Европейского союза без соглашения, а также сохранение членства Великобритании в Таможенном союзе Евросоюза и сохранение присутствия на едином рынке Европы.
Обновлено в 02:16
Происшествия
Суд 3 апреля начнет слушания по делу Кокорина и Мамаева
Пресненский суд Москвы 3 апреля начнет процесс по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 03:30
Хоккей
Кучеров забросил шайбу «Бостону» и превзошел достижение Федорова
Нападающий "Тампы" Никита Кучеров забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Бостона".
Обновлено вчера в 22:08
Экономика
Суд признал банкротом экс-владельца «СУ-155» Михаила Балакина
Суд включил долг перед "АлмазИнвестом" в размере более 2,4 млрд рублей в реестр требований кредиторов М.Балакина.
Обновлено в 04:39