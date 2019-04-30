Авто
Мантуров рассказал об особенностях внедорожника и кабриолета AurusРИА Новости 02:49
Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал об особенностях внедорожника Aurus Komendant и кабриолета Aurus, который поучаствует в параде Победы 9 мая. Слова министра приводит пресс-служба ведомства.
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Здоровье
Ученые рассказали, в каком возрасте люди чаще занимаются сексом
Обновлено вчера в 04:47
Космос
Астрономы впервые увидели, как черная дыра «вращает» пространство
Наблюдая за черной дырой, поглощающей звезду, астрономы впервые увидели, как струи выбрасываемого ей вещества многократно изменяли свое направление в течение очень коротких промежутков времени, лучшим объяснением чему является вовлечение во вращение гравитационным монстром окружающего его пространства-времени.
Обновлено вчера в 11:00
Футбол
«Манчестер Юнайтед» может заплатить € 120 млн за Облака
По данным источника, английский клуб всерьёз рассматривает вариант с приобретением Облака в летнее трансферное окно и может заплатить за него полную сумму отступных, которая составляет € 120 млн.
Обновлено вчера в 11:03
Происшествия
В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины
Обновлено вчера в 22:07
Происшествия
Дети пострадали при пожаре в церкви Челябинской области
Обновлено вчера в 07:36
Армия и оружие
Разработка зенитно-ракетной системы С-500 вошла в завершающую стадию
Обновлено вчера в 17:41
Происшествия
На украинской Ровенской АЭС произошел пожар
На Украине в понедельник вечером на Ровенской атомной электростанции произошел пожар из-за повреждения трансформатора.
Обновлено вчера в 18:27
Происшествия
В ресторане на востоке Москвы произошла массовая драка со стрельбой
Один человек ранен в ходе массовой драки со стрельбой в ресторане на востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе столичного главка полиции.
Обновлено вчера в 16:40
Происшествия
В Челябинске задержали сотрудников Росгвардии с наркотиками
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области трем сотрудниками регионального управления Росгвардии предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических веществ (ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ).
Обновлено в 03:17
Энергетика
«Белнефтехим» назвал сроки восстановления работы нефтепровода «Дружба»
По данным Белорусского государственного концерна по нефти и химии «Белнефтехим», на полное восстановление работы нефтепровода «Дружба» уйдет несколько месяцев непрерывной, тяжелой работы.
Обновлено в 02:47
Технологии
Названы новые профессии на рынке труда в России
В ВНИИ труда составили список новых профессий, появившихся в России в последние годы, сообщает RT.
Обновлено в 02:01
Шоу-бизнес
Виктория Боня назвала основные правила красивой женщины
Обновлено в 00:51
Происшествия
Минниханов после пожара в Актаныше поручил проверить все школы
Глава РТ Рустам Минниханов поручил провести проверку пожарной безопасности в школах и детсадах республики после пожара в Актнашышском районе.
Обновлено в 03:12
Кино
Скончался режиссер Джон Синглтон
Обновлено вчера в 19:56
Происшествия
СКР предъявил обвинение фигурантам дела о торговле дипломами
В Краснодаре директору филиала Адыгейского государственного университета и трем секретарям приемной комиссии предъявлены обвинения во взяточничестве, сообщило Следственное управление СКР по краю.
Обновлено в 03:13
Культура
Стас Садальский уверен: результаты конкурса «Голос. Дети» накручены
Обновлено вчера в 01:10
Экономика
ФРС готовит новый вариант QE?
Чиновники Федеральной резервной системы рассматривают новую программу, которая позволит банкам обменивать казначейские обязательства на резервы (механизм постоянного репо).
Обновлено в 03:09
Политика
В Ростовской области начали выдавать российские паспорта жителям ЛНР
24 апреля президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями некоторых районов Донецкой и Луганской областей Украины.
Обновлено вчера в 07:37
Авто
Компания BMW откроет свое производство в технопарке Храброво
Немецкий автоконцерн BMW намерен построить собственный завод в технопарке Хромцово в Калининградской области.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия
Два моряка погибли на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР
Двое членов экипажа российского судна «Василий Головнин», которое принадлежит транспортной группе FESCO, погибли во время перехода в Южно-Африканскую Республику (ЮАР).
Обновлено в 00:11
Музыка
Краснодарские школьники спели на уроке «Владимирский централ»
Обновлено вчера в 10:12
Шоу-бизнес
К юбилею Стас Михайлов сделал подтяжку лица
Михайлов посетил шоу Ивана Урганта и много улыбался, но как раз ни единой морщины на его мужественном лице обнаружить фанаткам не удалось.
Обновлено вчера в 12:19
Общество
Челябинск вошёл в топ-10 рейтинга самых бедных городов России
Челябинск занял 10 место в рейтинге самых бедных городов России. Список составляли аналитики маркетингового агентства Zoom Market.
Обновлено вчера в 08:26
Культура
Нагиев может уйти из «Голоса» после скандала с дочкой Алсу
Обновлено вчера в 22:54
Экономика
Пенсионный фонд: неработающие пенсионеры получат прибавку в мае
С 1 января 2019 г. произошла индексация пенсий на 7,05%. Эта прибавка составляет 532 руб.
Обновлено вчера в 09:38
Хоккей
Хоккеисты «Вашингтона» прибудут в сборную 30 апреля
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" – защитник Дмитрий Орлов, нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин прибудут в расположение сборной России 30 апреля.
Обновлено 27 апреля в 13:43
Общество
В Китае приговорили канадца к смертной казни за торговлю наркотиками
В январе Канада запросила помилование для приговорённого к казни в Китае соотечественника Роберта Ллойда Шелленберга, которого китайский суд приговорил к смертной казни за контрабанду наркотиков.
Обновлено в 02:53
Хоккей
Гол Радулова не спас «Даллас» от поражения «Сент-Луису»
Хозяева льда уступили гостям со счетом 3:4. Российский форвард "звезд" Александр Радулов записал в свой актив заброшенную шайбу.
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия
Красноярские врачи оживили замерзшего мужчину
Обновлено в 02:41
Политика
В России может появиться «список Бутиной»
В России может появиться "список Бутиной", куда включат должностных лиц США, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод граждан России.
Обновлено вчера в 20:03