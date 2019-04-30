Мантуров рассказал об особенностях внедорожника и кабриолета AurusРИА Новости 02:49

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал об особенностях внедорожника Aurus Komendant и кабриолета Aurus, который поучаствует в параде Победы 9 мая. Слова министра приводит пресс-служба ведомства.

Мантуров рассказал об особенностях внедорожника и кабриолета Aurus

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