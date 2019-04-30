Авто

Мантуров рассказал об особенностях внедорожника и кабриолета AurusРИА Новости 02:49

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал об особенностях внедорожника Aurus Komendant и кабриолета Aurus, который поучаствует в параде Победы 9 мая. Слова министра приводит пресс-служба ведомства.
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Стали известны особенности военных кабриолетов Aurus

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Мантуров рассказал об особенностях военных кабриолетов Aurus

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ТАССвчера в 17:45

Глава Минпромторга рассказал об особенностях военных кабриолетов Aurus

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Астрономы впервые увидели, как черная дыра «вращает» пространство

Наблюдая за черной дырой, поглощающей звезду, астрономы впервые увидели, как струи выбрасываемого ей вещества многократно изменяли свое направление в течение очень коротких промежутков времени, лучшим объяснением чему является вовлечение во вращение гравитационным монстром окружающего его пространства-времени.
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» может заплатить € 120 млн за Облака

По данным источника, английский клуб всерьёз рассматривает вариант с приобретением Облака в летнее трансферное окно и может заплатить за него полную сумму отступных, которая составляет € 120 млн.
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В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины

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Разработка зенитно-ракетной системы С-500 вошла в завершающую стадию

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Происшествия

На украинской Ровенской АЭС произошел пожар

На Украине в понедельник вечером на Ровенской атомной электростанции произошел пожар из-за повреждения трансформатора.
Обновлено вчера в 18:27
Происшествия

В ресторане на востоке Москвы произошла массовая драка со стрельбой

Один человек ранен в ходе массовой драки со стрельбой в ресторане на востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе столичного главка полиции.
Обновлено вчера в 16:40
Происшествия

В Челябинске задержали сотрудников Росгвардии с наркотиками

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области трем сотрудниками регионального управления Росгвардии предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических веществ (ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ).
Обновлено в 03:17
Энергетика

«Белнефтехим» назвал сроки восстановления работы нефтепровода «Дружба»

По данным Белорусского государственного концерна по нефти и химии «Белнефтехим», на полное восстановление работы нефтепровода «Дружба» уйдет несколько месяцев непрерывной, тяжелой работы.
Обновлено в 02:47
Технологии

Названы новые профессии на рынке труда в России

В ВНИИ труда составили список новых профессий, появившихся в России в последние годы, сообщает RT.
Обновлено в 02:01
Шоу-бизнес

Виктория Боня назвала основные правила красивой женщины

Обновлено в 00:51
Происшествия

Минниханов после пожара в Актаныше поручил проверить все школы

Глава РТ Рустам Минниханов поручил провести проверку пожарной безопасности в школах и детсадах республики после пожара в Актнашышском районе.
Обновлено в 03:12
Кино

Скончался режиссер Джон Синглтон

Обновлено вчера в 19:56
Происшествия

СКР предъявил обвинение фигурантам дела о торговле дипломами

В Краснодаре директору филиала Адыгейского государственного университета и трем секретарям приемной комиссии предъявлены обвинения во взяточничестве, сообщило Следственное управление СКР по краю.
Обновлено в 03:13
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Чиновники Федеральной резервной системы рассматривают новую программу, которая позволит банкам обменивать казначейские обязательства на резервы (механизм постоянного репо).
Обновлено в 03:09
Политика

В Ростовской области начали выдавать российские паспорта жителям ЛНР

24 апреля президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями некоторых районов Донецкой и Луганской областей Украины.
Обновлено вчера в 07:37
Авто

Компания BMW откроет свое производство в технопарке Храброво

Немецкий автоконцерн BMW намерен построить собственный завод в технопарке Хромцово в Калининградской области.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия

Два моряка погибли на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР

Двое членов экипажа российского судна «Василий Головнин», которое принадлежит транспортной группе FESCO, погибли во время перехода в Южно-Африканскую Республику (ЮАР).
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Музыка

Краснодарские школьники спели на уроке «Владимирский централ»

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К юбилею Стас Михайлов сделал подтяжку лица

Михайлов посетил шоу Ивана Урганта и много улыбался, но как раз ни единой морщины на его мужественном лице обнаружить фанаткам не удалось.
Обновлено вчера в 12:19
Общество

Челябинск вошёл в топ-10 рейтинга самых бедных городов России

Челябинск занял 10 место в рейтинге самых бедных городов России. Список составляли аналитики маркетингового агентства Zoom Market.
Обновлено вчера в 08:26
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Нагиев может уйти из «Голоса» после скандала с дочкой Алсу

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Экономика

Пенсионный фонд: неработающие пенсионеры получат прибавку в мае

С 1 января 2019 г. произошла индексация пенсий на 7,05%. Эта прибавка составляет 532 руб.
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Хоккей

Хоккеисты «Вашингтона» прибудут в сборную 30 апреля

Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" – защитник Дмитрий Орлов, нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин прибудут в расположение сборной России 30 апреля.
Обновлено 27 апреля в 13:43
Общество

В Китае приговорили канадца к смертной казни за торговлю наркотиками

В январе Канада запросила помилование для приговорённого к казни в Китае соотечественника Роберта Ллойда Шелленберга, которого китайский суд приговорил к смертной казни за контрабанду наркотиков.
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Хозяева льда уступили гостям со счетом 3:4. Российский форвард "звезд" Александр Радулов записал в свой актив заброшенную шайбу.
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия

Красноярские врачи оживили замерзшего мужчину

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Политика

В России может появиться «список Бутиной»

В России может появиться "список Бутиной", куда включат должностных лиц США, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод граждан России.
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