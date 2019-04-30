Авто
Мантуров рассказал об особенностях внедорожника и кабриолета AurusРИА Новости 02:49
Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал об особенностях внедорожника Aurus Komendant и кабриолета Aurus, который поучаствует в параде Победы 9 мая. Слова министра приводит пресс-служба ведомства.
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Здоровье
Чувство голода после еды может быть сигналом о диабете
Обновлено вчера в 13:22
Происшествия
На Кубани директора вуза обвинили в многомиллионных взятках
На Кубани директору филиала Адыгейского государственного университета и секретарям приемной комиссии вуза предъявили обвинения в получении взяток, размер которых может исчисляться многими миллионами рублей.
Обновлено в 04:57
Происшествия
Задержан министр экономики и территориального развития Дагестана
Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток, в доме чиновника проводятся обыски.
Обновлено в 04:47
Энергетика
Восстановление работы нефтепровода «Дружба» займет несколько месяцев
Белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил, что полное восстановление транзита нефти по нефтепроводу «Дружба» займет несколько месяцев, а из-за необходимости вытеснения загрязненной нефти чистое сырье поступит на территорию Белоруссии не ранее 23:00 2 мая.
Обновлено в 03:39
Экономика
«Севергрупп» завершает приобретение акций «Ленты» у TPG и ЕБРР
«Севергрупп» Алексея Мордашова объявила о завершении приобретения глобальных депозитарных расписок «Ленты» у американского инвестфонда TPG Group (владеет 34,13% розничной сети через Luna Inc.) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР, 7,4%).
Обновлено в 03:32
Экономика
Гендиректор Xiaomi проспорил 1 млрд юаней
Основатель и генеральный директор производителя смартфонов Xiaomi Лэй Цзюнь проспорил 1 млрд юаней ($148,4 млн) главе крупнейшего в Китае производителя кондиционеров Gree Electric Appliances Inc. Дун Минчжу, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 14:46
Общество
Пойманную в Волге гигантскую воблу отпустили после поцелуя
Астраханские рыбаки поймали в Волге воблу длиной 35 сантиметров и весом более килограмма, но решили отпустить.
Обновлено в 04:07
Общество
ЕСПЧ впервые вынес решение по акции «Он вам не Димон»
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить компенсацию по жалобе координатора штаба Алексея Навального в Казани Эльвиры Дмитриевой на административное наказание за акцию «Он вам не Димон», сообщается на сайте ЕСПЧ.
Обновлено в 04:34
Общество
Доход главы Хакасии вырос почти в три раза
Доход главы Хакасии Валентина Коновалова в 2018 году составил 607,4 тысячи рублей, что почти в три раза больше, чем годом ранее.
Обновлено в 02:06
Происшествия
Сильвио Берлускони госпитализирован
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в Милане. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.
Обновлено в 04:50
Экономика
В России предложили обложить посылки из-за рубежа единым сбором
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) выступила с предложением заменить действующие пошлины на дорогостоящие зарубежные посылки единым сбором в 15%.
Обновлено в 02:16
Космос
Первый старт с космодрома Восточный в 2019 году запланирован на 5 июля
«Запуск космического аппарата «Метеор-М» номер 2.2 с космодрома Восточный, запланированный на 5 июля 2019 года (дата запуска может корректироваться)», — говорится в сообщении.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Капитан злоупотребил со всем Северным флотом
Капитан третьего ранга, злоупотребив должностными полномочиями, подписал акты о приемке ремонтных работ, которые не были выполнены на 57 кораблях, в том числе на атомной подводной лодке «Даниил Московский».
Обновлено вчера в 18:39
Политика
Путин заявил об общем гражданстве для россиян и украинцев
Общее гражданство сделает россиян и украинцев намного сильнее и успешнее.
Обновлено вчера в 18:02
Политика
Тимошенко потребовала немедленной отставки министра Ревы
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала наказать министра социальной политики Андрея Реву, назвавшего жителей Донбасса мразями.
Обновлено в 04:14
Хоккей
Овечкин, Кузнецов и Орлов присоединились к сборной России по хоккею
Сборная России в настоящее время готовится к чешскому этапу Евротура (1-5 мая) и чемпионату мира (10-26 мая).
Обновлено в 02:54
Политика
Караулова рассказала об ужасном моменте в колонии
Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, которую осудили за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство», рассказала на пресс-конференции о самых страшных моментах жизни в заключении.
Обновлено в 00:16
Спорт
Губерниев назвал Цветкова слабаком из-за отсутствия в составе сборной
В завершившемся сезона Цветков выступил только на двух этапах Кубка мира. В составе эстафетной четверки он завоевал золото Оберхофа.
Обновлено в 04:10
Политика
Памфилова предложила снизить муниципальный фильтр в 16 регионах
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова направила обращения в законодательные и исполнительные органы власти 16 субъектов РФ, в которых в сентябре пройдут выборы губернаторов, с предложением снизить муниципальный фильтр до 5-6%, сообщается на сайте ЦИК.
Обновлено в 05:03
Авто
Авторынок Петербурга пошел в рост, несмотря на скорый уход Ford
Обновлено в 03:38
Экономика
Авиакомпания UTair может прекратить работу из-за долгов
UTair может прекратить работу из-за долгов. Авиакомпания разместила на своем сайте итоги аудиторской проверки за прошлый год.
Обновлено в 01:05
Шоу-бизнес
Сын Олега Газманова дал совет дочери Алсу
Родион Газманов, сын известного певца Олега Газманова, признался, что когда он начинал свой путь на российской сцене, то неоднократно сталкивался с критикой по причине фамилии знаменитого отца.
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Источник: авиаконструктора Новожилова похоронят на Троекуровском кладбище
Советский и российский авиаконструктор, бывший генеральный конструктор "Ильюшина" Генрих Новожилов, который умер 28 апреля на 94-м году жизни, будет похоронен на Троекуровском кладбище.
Обновлено в 03:09
Политика
Генпрокурор Луценко начал спешно распродавать недвижимость на Украине
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко начал распродавать свою недвижимость в стране, сейчас продается его загородный дом, дом и квартира в Киеве, сообщил беглый депутат Рады Александр Онищенко в Facebook.
Обновлено в 04:31
Путешествия
На западе Крыма открылся первый автокемпинг на 1 тыс. мест
Первый автокемпинг на 1 тыс. мест, в рамках Федеральной целевой программы (ФЦП) по социально-экономическому развитию Крыма, открылся во вторник в Крыму.
Обновлено в 03:56
Общество
Индийцы показали следы снежного человека
Альпинистская экспедиционная группа армии Индии заявила, что ей удалось обнаружить следы "йети" (мифического снежного человека) в Гималаях, снимок опубликован в твиттере индийской армии.
Обновлено в 04:43
Происшествия
В ДТП с автобусом сильно пострадал водитель
Сильно пострадал водитель автобуса.
Обновлено в 04:45
Армия и оружие
Военный советник Зеленского заявил, что может спланировать любую операцию
В одном из украинских СМИ вышло интервью советника по вопросам безопасности и обороны будущего президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 23:11
Интернет
Роскачество выявило лучшие мобильные приложения для путешествий
Роскачество провело тестирование онлайн-сервисов, выявив лучшие мобильные приложения для путешествий.
Обновлено в 02:47