Мантуров рассказал о возможном расширении tax free на всю РоссиюИзвестия 11:11

Система Tax free может быть расширена на все регионы России до конца 2019 года, сообщил ТАСС глава Минпромторга Денис Мантуров.

с чего всё началось

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что система tax free, предусматривающая возврат суммы налога на добавленную стоимость (НДС) от приобретенных товаров, может быть расширена на все регионы России до конца 2019 года. Об этом он сообщил в пятницу, 14 июня, агентству ТАСС.

Мантуров рассказал о возможном расширении tax free на всю Россию

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