Экономика

Мантуров рассказал о расширении tax free на всю РоссиюРоссийская газета 11:40

Система tax free может быть распространена на все регионы России до конца 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова.
Читать в источнике
с чего всё началось

Tax free могут расширить на всю Россию до конца 2019 года

Система Tax free может быть расширена на все регионы России до конца 2019 года, сообщил ТАСС глава Минпромторга Денис Мантуров.
ТАСС10:58

Подробнее о событии

Мантуров: Система tax free до конца года может быть расширена на все регионы

Росбалт11:59

Tax free хотят распространить на всю Россию до конца года

News.ru11:40

Мантуров рассказал о возможном расширении tax free на всю Россию

Известия11:11

Глава Минпромторга: такс-фри может быть расширена на всю Россию до конца 2019-го

НТВ11:20

Tax free могут распространить на всю Россию до конца года

Rambler News Service11:18

Мантуров рассказал о расширении tax free на всю Россию

Российская газета11:40

Tax free могут расширить на всю Россию до конца 2019 года

ТАСС10:58
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 12:16, Вашингтон
Политика

Могерини заявила об успешном сдерживании России

Ранее в июне Могерини предложила государствам — членам блока продлить санкции, направленные на Россию в связи с присоединением Крыма и Севастополя, до 23 июня 2020 года.
Обновлено в 08:21
Политика

МВД начало выдачу российских паспортов жителям Донбасса

О начале выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР рассказали два источника РБК, близкие к МВД России.
Обновлено в 04:04
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено в 04:08
Армия и оружие

Опубликовано видео боевых стрельб ЗРК «Тор»

Минобороны России опубликовало видео стрельб из арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ".
Обновлено в 12:05
Происшествия

В центре Берлина нашли бомбу времен Второй мировой войны

Американскую 100-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны нашли во время строительных работ недалеко от Александерплац в центре Берлина, сообщила местная полиция.
Обновлено в 10:54
Политика

Уволенное Додоном правительство Молдавии уйдет в отставку

Демократическая партия Молдавии решила, что уволенное президентом Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку, сообщил вице-председатель партии Владимир Чеботарь.
Обновлено в 10:44
Финансы

В Сбербанке заявили об устранении проблемы подмены номеров мошенниками

Кредитная организация смогла полностью решить проблему подмены своих номеров, сообщил в пятницу, 14 июня, зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Обновлено в 09:08
Общество

Россиянам запретят держать дома крокодилов, пингвинов и акул

Обновлено вчера в 22:27
Энергетика

«Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом»

Ранее сообщалось, что глава Министерства энергетики РФ Александр Новак предложил Украине мировое соглашение по разбирательству «Газпрома» и «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже.
Обновлено вчера в 15:59
Финансы

ЦБ понизил ключевую ставку до 7,5 процента

Если ситуация будет развиваться по базовому прогнозу, Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года, говорится в релизе.
Обновлено в 06:41
Происшествия

Летевший в Москву самолёт приземлился в Варшаве из-за дебошира

Самолёт, выполнявший рейс из Барселоны в Москву, совершил незапланированную посадку в Варшаве из-за агрессивного пассажира.
Обновлено в 11:08
Происшествия

В Севастополе суд освободил капитана украинского судна Новицкого

Балаклавский районный суд Севастополя 14 июня оштрафовал обвиняемого в незаконном промысле рыбы у берегов Крыма капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого на 550 тыс. рублей.
Обновлено в 11:00
Экономика

У чиновников изымут незадекларированные доходы

Минюст разрабатывает механизм конфискации у чиновников доходов, превышающих указанные в декларации, если нет подтверждения законности получения этих денежных средств.
Обновлено вчера в 11:49
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

Обновлено в 12:09
Общество

«Роснефть» обвинила Reuters в слежке за Сечиным

Публикация агентства Reuters о полетах главы "Роснефти" Игоря Сечина на самолетах компании свидетельствует о тотальной слежке "с использованием технологий специальных служб", взломом "закрытых аккаунтов в соцсетях" самого топ-менеджера, его родственников и даже их окружения.
Обновлено в 10:04
Здоровье

Россиянок призвали пить в Питере и рожать в Краснодаре

Обновлено в 10:57
Шоу-бизнес

Русская жена экс-короля Малайзии впервые показала новорожденного сына

26-летняя «Мисс Москва - 2015» Оксана Воеводина опубликовала в Instagram фото с новорожденным сыном.
Обновлено в 07:58
Происшествия

В Бахрейне убили 22-летнюю россиянку

В Бахрейне убили 22-летнюю уроженку Пермского края.
Обновлено в 05:16
Шоу-бизнес

Орнелла Мути приговорена к тюрьме за ужин с Путиным

Известная итальянская звезда кино Орнелла Мути приговорена к заключению сроком на полгода, причиной чему послужил ужин с Владимиром Путиным.
Обновлено в 09:46
Политика

Зеленский назначил Сергея Дейнеко главой Госпогранслужбы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначения Сергея Дейнеко главой Госпогранслужбы.
Обновлено в 11:07
Общество

В России пожилые мужчины все чаще уходят в женские профессии

Эксперты отмечают, что пожилые мужчины вытесняются в «женские профессии».
Обновлено в 02:55
Транспорт

Строители соединили рельсы на железнодорожной части Крымского моста

Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту.
Обновлено в 00:00
Общество

Китайский программист придумал необычный способ поговорить с девушкой

Программу-робота для автоматической переписки с девушкой из-за нехватки времени разработал китайский программист Ли Кайсян, 12 июня сообщает портал Oddity Central.
Обновлено в 11:35
Интернет

Масштабный сбой геолокации произошел в столице

В российской столице произошел масштабный сбой геолокации.
Обновлено в 07:52
Политика

Путин прибыл на саммит в Душанбе

Российский президент Владимир Путин прибыл в Таджикистан для участия в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Обновлено в 11:47
Игры

CD Projekt Red рассказала о «Ведьмаке 3.5»

Студия CD Projekt Red могла бы сделать нового «Ведьмака» — The Witcher 3.5, и игра принесла бы большую прибыль.
Обновлено в 09:23
Гаджеты

Названы самые популярные смартфоны в России

Средняя стоимость одного смартфона в России в отчетный период выросла на 9% и составила 16 504 рубля.
Обновлено в 10:26
Происшествия

Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение в убийстве отца

Обновлено в 07:27
Общество

Ирина Шейк вышла на подиум в сексуальном образе

Смелый образ дополняли перчатки из того же материала, чулки с полоской и лакированные туфли на каблуке Dorateymur.
Обновлено в 10:40
Происшествия

В Дагестане задержан редактор отдела газеты «Черновик»

Обновлено в 04:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Денис Валентинович Мантуров
Российский политик
Министр промышленности и торговли Российской Федерации с 21 мая 2012 года. Заведующий кафедрой социальных технологий социологического факультета МГУ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное