Экономика
Мантуров рассказал о расширении tax free на всю РоссиюРоссийская газета 11:40
Система tax free может быть распространена на все регионы России до конца 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова.
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Система Tax free может быть расширена на все регионы России до конца 2019 года, сообщил ТАСС глава Минпромторга Денис Мантуров.ТАСС10:58
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