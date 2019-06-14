Экономика

Мантуров рассказал о расширении tax free на всю РоссиюРоссийская газета 11:40

Система tax free может быть распространена на все регионы России до конца 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова.
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Tax free могут расширить на всю Россию до конца 2019 года

Система Tax free может быть расширена на все регионы России до конца 2019 года, сообщил ТАСС глава Минпромторга Денис Мантуров.
ТАСС10:58

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Tax free распространят на всю Россию к концу 2019 года

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Tax free могут расширить на всю Россию до конца 2019 года

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Мантуров: Система tax free до конца года может быть расширена на все регионы

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Российская газета11:40

Мантуров рассказал о возможном расширении tax free на всю Россию

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Глава Минпромторга заявил о расширении tax free на всю Россию в 2019 году

Комсомольская правда12:29
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Политов опроверг заявление Лениной о распаде группы «На-На»

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По информации местных СМИ, американца ждет смертная казнь или пожизненный срок. Дмитрий Кольцов был мастером спорта по сноуборду.
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В Севастополе суд освободил капитана украинского судна Новицкого

Балаклавский районный суд Севастополя 14 июня оштрафовал обвиняемого в незаконном промысле рыбы у берегов Крыма капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого на 550 тыс. рублей.
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Водянова назвала слова Малышевой о детях этически недопустимыми

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«Роснефть» обвинила Reuters в слежке за Сечиным

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Зеленский с помощью соцсетей выбирает главу Львовской области

Президент Украины Владимир Зеленский с помощью соцсетей пытается выбрать одного из трех кандидатов на пост главы Львовской облгосадминистрации (ОГА).
Обновлено в 13:27
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