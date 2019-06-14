Экономика
Мантуров рассказал о расширении tax free на всю РоссиюРоссийская газета 11:40
Система tax free может быть распространена на все регионы России до конца 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова.
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Система Tax free может быть расширена на все регионы России до конца 2019 года, сообщил ТАСС глава Минпромторга Денис Мантуров.ТАСС10:58
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Haval объявила спецпредложение на покупку нового Haval F7
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Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующим Конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
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Космос
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Сам аппарат по своему техническому оснащению ничем не отличается от многих других собратьев, но имеет перед ними одно существенное преимущество: летать он будет на новом экологичном топливе, которое называется AFM-315.
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Спорт
Российские волейболисты обыграли Польшу в Лиге наций
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Зеленский с помощью соцсетей выбирает главу Львовской области
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