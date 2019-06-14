Мантуров рассказал о расширении tax free на всю РоссиюРоссийская газета вчера в 11:40

Система Tax free может быть расширена на все регионы России до конца 2019 года, сообщил ТАСС глава Минпромторга Денис Мантуров.

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Система tax free может быть распространена на все регионы России до конца 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова.

Мантуров рассказал о расширении tax free на всю Россию

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