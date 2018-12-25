с чего всё началось

Это уже вторая серия прототипов, в которых устранены замечания, выявленные в ходе испытаний прототипов первой серии. Также в феврале - марте у нас появится первый прототип внедорожного автомобиля, SUV с именем Komendant. Уже начато изготовление кузовов.

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