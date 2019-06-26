Общество

Мантуров прокомментировал публикацию о расходах в командировкахТАСС 10:04

Минпромторг укладывался в нормативы по бронированию номеров в гостиницах для сотрудников, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров, комментируя публикацию Transparency International, посвященную дороговизне бронируемых номеров в заграничных командировках.
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Мантуров прокомментировал публикацию о расходах в командировках

ТАСС10:04

Мантуров ответил на данные об остановках в дорогостоящих номерах отелей

РБК09:59

Мантуров прокомментировал свои расходы в командировках

Rambler News Service09:15

Мантуров прокомментировал публикацию о расходах в командировках

РИА Новости09:23

Глава Минпромторга — о люксовых номерах: «Какие свободны, такие и приобретаются»

Дождь09:20

Министр Мантуров объяснил выбор люксов в командировках их доступностью

Ведомости09:17

Глава Минпромторга объяснил заселение чиновников в люксовые номера гостиниц их доступностью

Интерфакс09:31
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Денис Валентинович Мантуров
Российский политик
Министр промышленности и торговли Российской Федерации с 21 мая 2012 года. Заведующий кафедрой социальных технологий социологического факультета МГУ.
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