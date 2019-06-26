Общество
Мантуров прокомментировал публикацию о расходах в командировкахТАСС 10:04
Минпромторг укладывался в нормативы по бронированию номеров в гостиницах для сотрудников, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров, комментируя публикацию Transparency International, посвященную дороговизне бронируемых номеров в заграничных командировках.
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Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России
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С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.
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Кино
«Едва не залюбила всех до смерти». Таисия Вилкова — о фильме «Выше неба»
В прокат выходит мелодрама Оксаны Карас «Выше неба». Молодая девушка Саша (Таисия Вилкова) вместе с семьей приезжает в санаторий.
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Населенные пункты Иркутской области затопило из-за сильных дождей
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Политика
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Суд американского штата Техас отклонил иск Huawei на $85,7 млн к местному стартапу CNEX Labs.
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Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.
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Армия и оружие
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Обновлено в 19:55
Общество
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Американская компания Facebook планирует арендовать помещение общей площадью в 92,9 тысяч квадратных метров в строящемся небоскребе в нью-йоркском районе Манхэттэн, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 20:34
Путешествия
Стало известно число российских туристов в Грузии
По данным ведомства, общее число туристов, которые заключили договоры на поездки в Грузию до конца 2019 года составляет 3,71 тыс. человек.
Обновлено в 18:37
Экономика
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В инструкциях Центробанка, разработанных совместно с деловыми объединениями и опубликованных на сайте регулятора, перечисляются причины, по которым могут быть заблокированы конкретные операции и счета предпринимателей или отключено дистанционное обслуживание.
Обновлено в 15:44
Шоу-бизнес
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Шоу-бизнес
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Обновлено в 11:26
Происшествия
В Красноярском крае вынесен приговор Надежде Маршалкиной
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Экономика
Правительство поддержит спрос на автомобили
Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга.
Обновлено в 07:55
Экономика
Генеральный директор «Магнита» ушла с должности
Гендиректор "Магнита" Ольга Наумова увольняется из-за расхождения взглядов с советом директоров, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:11
Политика
Путин назначил врио главы Ингушетии
Временно исполняющим обязанности главы Ингушетии назначен Махмуд-Али Калиматов. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.
Обновлено в 17:42
Игры
В Steam стартовала летняя распродажа
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Происшествия
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Происшествия
Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя в центре Москвы
У здания Минстроя в центре Москвы мужчина облил себя бензином и требует встречи с представителем властей.
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Apple купила стартап по разработке беспилотных автомобилей
Компания Apple подтвердила покупку стартапа по разработке беспилотных автомобилей Drive.ai. Стоимость сделки не разглашается.
Обновлено в 08:32
Авто
Новая LADA Granta получит вариатор Jatco
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Советский районный суд Брянска оштрафовал горожанку за видеоролик, в котором она танцует на фоне Кургана Бессмертия.
Обновлено в 17:38