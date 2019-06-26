Мантуров прокомментировал публикацию о расходах на командировкиRT на русском 10:08

Глава Минпромторга России Денис Мантуров прокомментировал статью о командировочных расходах чиновников. По его словам, расходы ведомства на командировки сотрудников вписываются в установленные нормативы.

Мантуров прокомментировал публикацию о расходах на командировки

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