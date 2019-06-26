Мантуров прокомментировал растраты на дорогие отели в командировкахВести.Ru 10:21

По словам Мантурова, Минпромторг укладывался в нормативы по бронированию номеров в гостиницах для сотрудников, сообщает ТАСС. Глава министерства пояснил, что существует гостиничная классификация номеров. Приобретаются те номера, которые были свободны в городах в рамках проводимых мероприятий.

Политика ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации Резолюция по восстановлению полномочий российской делегации в ПАСЕ содержит призывы, а не ограничения, отметил ранее руководитель одной из политгрупп ассамблеи Тини Кокс.

Футбол «Чертаново» разгромило «Шеффилд» в товарищеском матче — 7:0 Встреча состоялась на стадионе «Арена Чертаново» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 7:0. В составе «Чертаново» голами отметились Дмитрий Заварухин, Дмитрий Цыпченков, Леонид Герчиков, а также Владислав Сарвели и Александр Конев, которые записали на свой счёт по два забитых мяча.

Политика Россия собралась возвратить долг ПАСЕ Ранее сообщалось, что ПАСЕ голосованием утвердила восстановление прав российской делегации.

Армия и оружие Шойгу назвал целью информационной войны Запада подчинение России Запад ведёт информационную войну с Россией, чтобы сделать её управляемой, а затем подчинить и весь мир, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Транспорт В России водителей хотят лишать прав за нечитаемые номера Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующий документ, если «водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 000 рублей или даже лишить прав».

Политика В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.

Происшествия В Москве арестовали серийного отравителя Таганский районный суд арестовал на два месяца мужчину, подозреваемого в серии отравлений и последующих краж в центре столице.

Экономика Правительство поддержит спрос на автомобили Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга.

Происшествия Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет.

Политика Российская делегация успела проголосовать на выборах генсека ПАСЕ Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками странниками Леонид Калашников сообщил, что российская делегация в последние две минуты успела проголосовать на выборах генсека ПАСЕ.

Общество Психотропные вещества нашли в организме Алибасова Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.

Футбол Гинер рассказал о возможном приглашении в РПЛ клубов из соседних стран Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мыслями о возможном расширении Российской Премьер-Лиги до 18 команд, а также рассказал о потенциальном приглашении в лигу клубов из соседних стран.

Политика Плахотнюка заподозрили в руководстве наркосиндикатом Бывшего лидера Демократической партии Молдавии, олигарха Владимира Плахотнюка заподозрили в руководстве международным наркосиндикатом.

Политика Путин назначил врио главы Ингушетии Президент России Владимир Путин назначил нового врио президента Ингушетии.

Происшествия В Вене произошел взрыв в жилом доме Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.

Авто Kia представил новый кроссовер Kia XCeed Корейская компания Kia официально представила новый компактный кроссовер Kia XCeed, построенный на базе хэтчбека Ceed третьего поколения.

Транспорт На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.

Политика Племянница Скрипаля допустила его сделку с Британией Спецслужбы Великобритании могут скрывать Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, не допуская к ним российских представителей в течение долгих лет.

Здоровье Диетолог рассказала о полезных для здоровья жирах К полезным жирам диетолог отнесла и сало. Оно снижает воспалительные процессы.

Политика Россия направила Украине ноту по вопросу освобождения моряков МИД России направил в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины ноты с указанием возможностей, которые Киев в рамках российского законодательства может использовать для освобождения моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.

Политика Минфин США продлил срок завершения сделок с «Группой ГАЗ» Власти США продлевают для инвесторов срок завершения сделок с российским холдингом "Группа ГАЗ" до 8 ноября 2019 года и устанавливают такой же срок для того, чтобы американские инвесторы избавились от акций этой компании.

Шоу-бизнес Плющенко и Рудковская освятили особняк, чтобы изгнать бесов Телеведущая и продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, рассказала, что пригласила православного батюшку для освящения семейного особняка, чтобы изгнать нечистую силу.

Происшествия Руководителя штаба Навального в Петербурге избили неизвестные Руководителя штаба оппозиционера Алексея Навального в Санкт-Петербурге по выборам муниципальных депутатов Александра Шуршева избили неизвестные, об этом он сообщил в Twitter.