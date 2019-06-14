МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в ШереметьевоИнтерфакс 07:53

Это предварительный отчёт, который говорит о том, что те расследования и та огромная работа, которая была проведена МАК и Минтрансом, и всеми другими ведомствами, подтверждает, что касается техники, системы работали в штатном режиме, за исключением момента попадания шаровой молнии в самолет.

Вечером 5 мая самолет SSJ 100 компании "Аэрофлот", выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку и загорелся.

МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

Происшествия Российский сноубордист застрелен в США Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.

Экономика Сбербанк откажется от банкоматов Все банкоматы в самое ближайшее время будут заменены на ресайклеры — устройства, которые не только выдают, но и принимают наличные средства, сообщает DEITA.

Авто Рассекречен облик первой модели возрождённого РАФ Никакой официальной информации об электрическом первенце латвийского предприятия Rigas Autobusu Fabrika производитель пока не раскрывает, однако нетрудно заметить, что новый РАФик сильно смахивает на отечественную модель электробуса "ГАЗель NEXT", показанную на выставке автомобильной выставке Comtrans в 2017 году.

Футбол Роналду похвастался достижениями за год Роналду забил победный мяч в Суперкубке Италии. Взял титул Серии А, забил 21 гол и получил звание лучшего игрока.

Футбол Названы самые дорогие игроки чемпионата России по футболу Защитник московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандес стал самым дорогим игроком чемпионата России.

Происшествия Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганами Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания.

Культура Роскомнадзор рассматривает просьбу о блокировке сериала «Чернобыль» Роскомнадзор получил обращение о блокировке сериала "Чернобыль", с которым в ведомство обращалась партия "Коммунисты России", и принял его к рассмотрению.

Спорт Российские волейболисты победили поляков в Лиге наций Следующий матч россияне сыграют завтра, 15 июня, с канадцами. Об этом сообщает Агентство «Весь спорт».

Экономика Торгпред России рассказал о ситуации с поставками свинины в Китай Торгпред России в Китае Сергей Инюшин в беседе с РИА Новости сообщил, что за последние два года начались поставки молока и российского замороженного мяса птицы в Китай.

Энергетика «Нафтогаз» снизил цены на газ для населения Украины Руководство Украины с 1 ноября 2018 года повысило цену на топливо для населения на 23,5% до 300 долларов за тысячу кубометров.

Общество В Бразилии нефтяники бастуют против пенсионной реформы Нефтяники крупнейшей бразильской нефтегазовой компании Petroleo Brasileiro SA начали забастовку в восьми штатах Бразилии в рамках общенациональных протестов против предложенной правительством пенсионной реформы.

Политика Экс-канцлер Германии признал законным присоединение Крыма к России Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что Крым был присоединен к России совершенно законно, пишет Bild.

Общество Росстандарт оценил долю суррогатного бензина в Крыму в 20% Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) по итогам проверок, проведенных в Крыму в мае и начале июня 2019 года, выявило реализацию фальсифицированного дизельного топлива в 47% взятых пробах, бензина — в 20%.

Экономика Проблемные регионы получили кураторов в правительстве Субъекты федерации, демонстрирующие низкие социально-экономические показатели, получили кураторов из числа федеральных министров.

Политика Началась выдача паспортов жителям Донбасса В Ростовской области началась выдача российских паспортов жителям Донбасса, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на РИА "Новости".

Армия и оружие В Сербии начались международные учения «Славянское братство-2019» Международные учения "Славянское братство-2019" с участием Сербии, России и Белоруссии начались в сербском Панчево, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Армия и оружие Российская авиация уничтожила бандитов, напавших на турецких военных Целями для атаки стали скопления боевиков и позиции артиллерии, которая обстреливала наблюдательный пост турецкой армии, сообщает агентство "Интерфакс".

Наука В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Путешествия Independent (Великобритания): почему я люблю летать «Международными авиалиниями Украины», самой странной авиакомпанией в мире (The Independent) Всем, кто любит перед взлетом выпить, не повезло: когда пассажиры рейса PS114 проходят сразу в зону вылета, бары, рестораны и залы ожидания аэропорта уже закрыты на ночь.

Происшествия Нотр-Дам отчитался об отсутствии пожертвований от миллиардеров В апреле сообщалось, что суммарные пожертвования на восстановление собора Парижской Богоматери перевалили за миллиард евро.

Происшествия Приговор Кокорина и Мамаева отменен Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.

Политика Члены Демократической партии Молдавии спешно покинули страну 14 июня уволенное президентом Игорем Додоном правительство Молдавии во главе с премьер-министром Павлом Филипом согласилось уйти в отставку.

Политика Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа Москва призвала британские МИД и минобороны публично разъяснить статьи местных медиа о якобы приказе министерства обороны этой страны о "переформатировании спецназа Британии на Россию".

Политика Порошенко рассказал об украинском трезубце в Севастополе Бывший президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Facebook написал, что «украинский трезубец» в Севастополе «видели за тысячу лет до российского триколора».

Космос Спутник НАСА нашел на Марсе эмблему Звездного флота из Star Trek Сфотографированная спутником НАСА поверхность Марса напоминает эмблему Звездного флота из сериала «Звездный путь» (Star Trek), сообщают СМИ.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.