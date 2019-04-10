Экономика
Мантуров предложил установить пошлину в 80% на экспорт круглого лесаАргументы и Факты 06:34
Россия планирует отказаться от квот на вывоз необработанной древесины и увеличить единую пошлину на 80%, в запрете на экспорт нет никакой необходимости, передает Интерфакс заявление главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова. Новый порядок планируется ввести в 2024 году.
Читать в источнике
Оценить
В дальнейшем, с 2024 года, мы намерены полностью отказаться от квот, подняв единую пошлину по сути до запретительных 80%
— Денис Мантуров, российский политикФонтанка.Ру 05:24
Подробнее о событии
Показать все источники
Минпромторг не видит необходимости в полном запрете экспорта необработанной древесины
Rambler News Service04:22
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 10:53, Ашберн
Политика
В Польше обвинили главу комиссии по расследованию крушения самолета Качиньского в «сговоре» с русскими
Обновлено в 09:42
Происшествия
Следствие попросило перевести Майкла Калви под домашний арест
Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила "Интерфаксу", что Басманный суд получил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Калви с заключения под стражу на домашний арест.
Обновлено в 06:38
Армия и оружие
Российская армия покидает Алеппо
Российские военнослужащие официально выведены из Телль-Рифъат, одного из ключевых городов на севере провинции Алеппо.
Обновлено в 10:42
Происшествия
У китайского арендатора забирают томский лес
Органы прокуратуры добиваются признания недействительным договора аренды китайским предприятием крупного лесного участка в Томской области.
Обновлено в 06:28
Гаджеты
Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой
Samsung представила в среду новый смартфон Galaxy А80 с поворотной камерой.
Обновлено в 09:18
Общество
Власти призвали посадить Варламова за мат в видео о Чите
Обновлено в 05:18
Авто
Роскошные автомобили Aurus могут подешеветь
Ранее сообщалось, что, по предварительным прогнозам, Aurus Senat даже в длиннобазном варианте Limousine L700 будет стоить как минимум в полтора раза дешевле своего основного конкурента Mercedes-Maybach S 650.
Обновлено в 08:11
Футбол
Жерар Пике: «Сульшер был фантастическим товарищем по команде»
Защитник "Барселоны" Жерар Пике отметил высокое качество игры "Манчестер Юнайтед" под руководством Уле Гуннара Сульшера.
Обновлено вчера в 16:20
Наука
Заполненный слитками 3600-летний корабль нашли в Турции
«Найдено судно, на котором перевозились самые ранние промышленные изделия в мире», — пояснил чиновник.
Обновлено в 10:29
Происшествия
Суд отпустил под залог проректора вуза, где от наледи погиб студент
«Хозину избрана мера пресечения в виде залога в размере 900 тысяч рублей», — сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Обновлено в 07:45
Общество
В ГИБДД предложили в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости
ГИБДД предлагает увеличить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 08:57
Армия и оружие
Снайперы ЮВО получили новые снайперские винтовки
Партию модернизированных крупнокалиберных снайперских винтовок АСВК-М «Корд-М» калибра 12.7 мм получили подразделения снайперов 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), пишет News.ru со ссылкой на Минобороны.
Обновлено в 09:27
Космос
Впервые представлено фото черной дыры и горизонта событий
Впервые в истории человечество увидело изображение сверхмассивной черной дыры и горизонта событий.
Обновлено в 09:15
Наука
Исследователи назвали ранний признак разрушения печени
Обновлено в 00:30
Армия и оружие
В США заявили о необходимости участвовать в договоре СНВ-3 с Россией
Договор СНВ-III Россия и США подписали в 2010 году, в силу он вступил в 2011 году.
Обновлено вчера в 16:02
Происшествия
В Третьяковке началась реставрация картины Репина
Обновлено в 08:31
Общество
Навальный сообщил об иске «Московского школьника» на 1,5 млрд руб
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального связывает компанию «Московский школьник» с Евгением Пригожиным, владельцем комбината питания «Конкорд».
Обновлено в 09:48
Политика
Правительство Украины поддержало отставку губернатора Одесской области
Правительство Украины одобрило решение об отставке губернатора Одесской области Максима Степанова, ранее принятое украинским президентом Петром Порошенко, сообщило агентство УНИАН со ссылкой на депутата Верховной рады Алексея Гончаренко.
Обновлено в 07:17
Общество
Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям
Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.
Обновлено в 06:51
Политика
Соперником Порошенко на выборах президента Украины стал Галкин
Кроме того, есть билборды, на которых Галкин изображен вместе с Владимиром Зеленским, а также, где есть Зеленский и Путин.
Обновлено в 09:59
Футбол
Это`О потребовал от Гвардиолы извинений за слова о нём и Месси
Камерунец добавил, что время Месси пришло позднее. Это`О выступал за «сине-гранатовых» с 2004-го по 2009 год.
Обновлено в 10:22
Происшествия
Развязное поведение компании Кокорина и Мамаева описал сотрудник кафе
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в кафе «Кофемания» в компании ещё восьми человек, вели себя развязно: громко разговаривали, целовались с девушками и не реагировали на замечания.
Обновлено в 08:57
Происшествия
Абызов не смог снять деньги со своего счета до ареста
Как сообщил в среду на заседании Мосгорсуда представитель СК, бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов, обвиняемый в мошенничестве и содержащийся под стражей, пытался скрыть средства, находившиеся на банковском счете, перед их арестом.
Обновлено в 09:38
Хоккей
Хартли: Шумаков давно забыл ЦСКА и счастлив в «Авангарде»
Форвард "Авангарда" Сергей Шумаков давно забыл про московский ЦСКА и счастлив в своей новой команде, заявил главный тренер омского клуба Боб Хартли.
Обновлено в 07:19
Происшествия
В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
Депутаты Госдумы и член Совета Федерации Сергей Аренин внесли в нижнюю палату законопроект об ужесточении наказания за ДТП, случившиеся по вине нетрезвых водителей.
Обновлено в 10:15
Армия и оружие
«Одеть» боевую машину. Как готовят «Терминатора» к Параду Победы
Корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех) опубликовала видео подготовки боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" к Параду Победы на Красной площади.
Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес
Супруга актера Алека Болдуина потеряла ребенка
В среду, 10 апреля, стало известно, что супруга всемирно известного актера Алека Болдуина Хилариа потеряла ребенка.
Обновлено в 07:01