Мантуров предложил установить пошлину в 80% на экспорт круглого лесаАргументы и Факты 06:34

В дальнейшем, с 2024 года, мы намерены полностью отказаться от квот, подняв единую пошлину по сути до запретительных 80%

Россия планирует отказаться от квот на вывоз необработанной древесины и увеличить единую пошлину на 80%, в запрете на экспорт нет никакой необходимости, передает Интерфакс заявление главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова. Новый порядок планируется ввести в 2024 году.

Мантуров предложил установить пошлину в 80% на экспорт круглого леса

Происшествия Следствие попросило перевести Майкла Калви под домашний арест Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила "Интерфаксу", что Басманный суд получил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Калви с заключения под стражу на домашний арест.

Армия и оружие Российская армия покидает Алеппо Российские военнослужащие официально выведены из Телль-Рифъат, одного из ключевых городов на севере провинции Алеппо.

Происшествия У китайского арендатора забирают томский лес Органы прокуратуры добиваются признания недействительным договора аренды китайским предприятием крупного лесного участка в Томской области.

Гаджеты Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой Samsung представила в среду новый смартфон Galaxy А80 с поворотной камерой.

Авто Роскошные автомобили Aurus могут подешеветь Ранее сообщалось, что, по предварительным прогнозам, Aurus Senat даже в длиннобазном варианте Limousine L700 будет стоить как минимум в полтора раза дешевле своего основного конкурента Mercedes-Maybach S 650.

Футбол Жерар Пике: «Сульшер был фантастическим товарищем по команде» Защитник "Барселоны" Жерар Пике отметил высокое качество игры "Манчестер Юнайтед" под руководством Уле Гуннара Сульшера.

Наука Заполненный слитками 3600-летний корабль нашли в Турции «Найдено судно, на котором перевозились самые ранние промышленные изделия в мире», — пояснил чиновник.

Происшествия Суд отпустил под залог проректора вуза, где от наледи погиб студент «Хозину избрана мера пресечения в виде залога в размере 900 тысяч рублей», — сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Армия и оружие Снайперы ЮВО получили новые снайперские винтовки Партию модернизированных крупнокалиберных снайперских винтовок АСВК-М «Корд-М» калибра 12.7 мм получили подразделения снайперов 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), пишет News.ru со ссылкой на Минобороны.

Космос Впервые представлено фото черной дыры и горизонта событий Впервые в истории человечество увидело изображение сверхмассивной черной дыры и горизонта событий.

Общество Навальный сообщил об иске «Московского школьника» на 1,5 млрд руб Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального связывает компанию «Московский школьник» с Евгением Пригожиным, владельцем комбината питания «Конкорд».

Политика Правительство Украины поддержало отставку губернатора Одесской области Правительство Украины одобрило решение об отставке губернатора Одесской области Максима Степанова, ранее принятое украинским президентом Петром Порошенко, сообщило агентство УНИАН со ссылкой на депутата Верховной рады Алексея Гончаренко.

Общество Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.

Политика Соперником Порошенко на выборах президента Украины стал Галкин Кроме того, есть билборды, на которых Галкин изображен вместе с Владимиром Зеленским, а также, где есть Зеленский и Путин.

Происшествия Развязное поведение компании Кокорина и Мамаева описал сотрудник кафе Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в кафе «Кофемания» в компании ещё восьми человек, вели себя развязно: громко разговаривали, целовались с девушками и не реагировали на замечания.

Происшествия Абызов не смог снять деньги со своего счета до ареста Как сообщил в среду на заседании Мосгорсуда представитель СК, бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов, обвиняемый в мошенничестве и содержащийся под стражей, пытался скрыть средства, находившиеся на банковском счете, перед их арестом.

Хоккей Хартли: Шумаков давно забыл ЦСКА и счастлив в «Авангарде» Форвард "Авангарда" Сергей Шумаков давно забыл про московский ЦСКА и счастлив в своей новой команде, заявил главный тренер омского клуба Боб Хартли.

Происшествия В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП Депутаты Госдумы и член Совета Федерации Сергей Аренин внесли в нижнюю палату законопроект об ужесточении наказания за ДТП, случившиеся по вине нетрезвых водителей.

Армия и оружие «Одеть» боевую машину. Как готовят «Терминатора» к Параду Победы Корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех) опубликовала видео подготовки боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" к Параду Победы на Красной площади.