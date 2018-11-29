Экономика
Мантуров поддержал повышение порога доминирования для торговых сетей
Мантуров поддержал повышение порога доминирования для торговых сетейВедомости06:32
Министерство промышленности и торговли поддержит повышение порога доминирования для торговых сетей, но не прогнозирует, когда будут поправки об этом в закон о торговле. Об этом сегодня заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Ведомости06:32
Оценить
По крайней мере, мы это точно поддерживаем, и если коллеги оперативно нам согласуют в установленном порядке из других ведомств данные поправки, то мы будем только признательны и оперативно отработаем это.
— Денис Мантуров, российский политикВедомости 06:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Министр промышленности поддержал повышение порога доминирования для торговых сетей
Общественное телевидение России09:02
В Минпромторге поддержали повышение порога доминирования для торговых сетей
Парламентская газета06:19
Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 09:28, Ашберн
Энергетика
Нефть подешевела до уровня октября 2017 года
На минимуме цена составила $49,46. Такой показатель также фиксируется впервые с октября прошлого года.
Обновлено в 09:04
Энергетика
В ФАС заявили, что цены на независимых и крупных АЗС отличаются на 4%
По информации РБК, власти разрешили независимым АЗС продавать топливо на 4% дороже, чем на заправках крупных нефтяных компаний, подписавших соглашение о заморозке цен.
Обновлено в 08:50
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $2,5 млрд
Международные резервы РФ на 23 ноября 2018 года составили $461,8 млрд, что на $2,5 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Обновлено в 09:08
Энергетика
Reuters: Россия хочет сокращать нефтедобычу постепенно
Россия все больше убеждена, что ей стоит уменьшить добычу вместе с ОПЕК, но торгуется с Саудовской Аравией относительно времени и объемов сокращения.
Обновлено в 08:38
Экономика
АвтоВАЗ и альянс Renault-Nissan-Mitsubishi подали заявку на СПИК
"АвтоВАЗ" подал в Минпромторг заявку на специнвестконтракт (СПИК) совместно с альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi, - передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
Обновлено в 08:56
Экономика
Правительство не планирует увеличивать штрафы для интернет-компаний
Правительство не собирается увеличивать штрафы для интернет-компаний в случае несоблюдения российского законодательства, сообщил вице-премьер Максим Акимов.
Обновлено в 08:10
Экономика
ВЭБ поможет улучшить городскую среду в Приморье
В рамках рабочей встречи во Владивостоке администрация Приморского края заключила соглашение о сотрудничестве с Государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ.
Обновлено в 09:00
Экономика
Сечин призвал к совместному с Китаем освоению нефти и газа в Арктике
Совместная работа России и Китая в освоении нефти и газа в Арктике и на Дальнем Востоке может стать новой точкой развития сотрудничества двух стран, считает глава «Роснефти» Игорь Сечин.
Обновлено в 09:08
Экономика
Счетная палата указала на риски срыва ФЦП по охране Байкала
Федеральная целевая программа (ФЦП) по охране озера Байкал и развитию Байкальской природной территории, рассчитанная на 2012–2020 годы, находится под угрозой срыва, сообщила пресс-служба Счетной палаты (релиз есть у РБК).
Обновлено в 09:19
Экономика
Сбербанк и РНКБ выплатят возмещение вкладчикам банка «Первомайский»
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выбрало Сбербанк и Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) агентами для выплаты возмещения вкладчикам краснодарского банка "Первомайский", который в конце ноября лишился лицензии.
Обновлено в 09:18
Экономика
Глава Unilever Пол Полман объявил об уходе из компании
Главный исполнительный директор британо-нидерландской компании Unilever, специализирующийся на производстве продуктов и бытовой химии, Пол Полман покидает свой пост, который занимал почти десять лет.
Обновлено в 09:08
Экономика
Правительство одобрило основные направления развития финансового рынка
Проект основных направлений развития финансового рынка представила в ходе заседания глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Обновлено в 07:52
Экономика
На совещании у Путина поспорили об инвестициях по списку Белоусова
Власти и бизнес отобрали 174 проекта на общую сумму 10 трлн руб. для инвестирования со стороны частного бизнеса, доложил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.
Обновлено в 08:25
Экономика
Сбербанк отчитался о спасении 32 миллиардов рублей
Специалисты Сбербанка смогли предотвратить кражу со счетов клиентов в общей сложности 32 миллиардов рублей.
Обновлено в 08:38
Финансы
ЦБ предупредил о росте долговой нагрузки россиян до уровня 2014 года
"В условиях усиления инфляционных рисков текущие темпы роста розничного портфеля, не компенсируемые снижением процентных ставок, могут привести к значимому увеличению долговой нагрузки населения аналогично периоду 2011-2014 годов", — пояснили в ЦБ.
Обновлено в 09:20