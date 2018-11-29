По крайней мере, мы это точно поддерживаем, и если коллеги оперативно нам согласуют в установленном порядке из других ведомств данные поправки, то мы будем только признательны и оперативно отработаем это.

Министерство промышленности и торговли поддержит повышение порога доминирования для торговых сетей, но не прогнозирует, когда будут поправки об этом в закон о торговле. Об этом сегодня заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Энергетика Энергетика Нефть подешевела до уровня октября 2017 года На минимуме цена составила $49,46. Такой показатель также фиксируется впервые с октября прошлого года.

Энергетика Энергетика В ФАС заявили, что цены на независимых и крупных АЗС отличаются на 4% По информации РБК, власти разрешили независимым АЗС продавать топливо на 4% дороже, чем на заправках крупных нефтяных компаний, подписавших соглашение о заморозке цен.

Финансы Финансы Международные резервы России за неделю выросли на $2,5 млрд Международные резервы РФ на 23 ноября 2018 года составили $461,8 млрд, что на $2,5 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.

Энергетика Энергетика Reuters: Россия хочет сокращать нефтедобычу постепенно Россия все больше убеждена, что ей стоит уменьшить добычу вместе с ОПЕК, но торгуется с Саудовской Аравией относительно времени и объемов сокращения.

Экономика Экономика АвтоВАЗ и альянс Renault-Nissan-Mitsubishi подали заявку на СПИК "АвтоВАЗ" подал в Минпромторг заявку на специнвестконтракт (СПИК) совместно с альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi, - передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Экономика Экономика Правительство не планирует увеличивать штрафы для интернет-компаний Правительство не собирается увеличивать штрафы для интернет-компаний в случае несоблюдения российского законодательства, сообщил вице-премьер Максим Акимов.

Экономика Экономика ВЭБ поможет улучшить городскую среду в Приморье В рамках рабочей встречи во Владивостоке администрация Приморского края заключила соглашение о сотрудничестве с Государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ.

Экономика Экономика Сечин призвал к совместному с Китаем освоению нефти и газа в Арктике Совместная работа России и Китая в освоении нефти и газа в Арктике и на Дальнем Востоке может стать новой точкой развития сотрудничества двух стран, считает глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Экономика Экономика Счетная палата указала на риски срыва ФЦП по охране Байкала Федеральная целевая программа (ФЦП) по охране озера Байкал и развитию Байкальской природной территории, рассчитанная на 2012–2020 годы, находится под угрозой срыва, сообщила пресс-служба Счетной палаты (релиз есть у РБК).

Экономика Экономика Сбербанк и РНКБ выплатят возмещение вкладчикам банка «Первомайский» Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выбрало Сбербанк и Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) агентами для выплаты возмещения вкладчикам краснодарского банка "Первомайский", который в конце ноября лишился лицензии.

Экономика Экономика Глава Unilever Пол Полман объявил об уходе из компании Главный исполнительный директор британо-нидерландской компании Unilever, специализирующийся на производстве продуктов и бытовой химии, Пол Полман покидает свой пост, который занимал почти десять лет.

Экономика Экономика Правительство одобрило основные направления развития финансового рынка Проект основных направлений развития финансового рынка представила в ходе заседания глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Экономика Экономика На совещании у Путина поспорили об инвестициях по списку Белоусова Власти и бизнес отобрали 174 проекта на общую сумму 10 трлн руб. для инвестирования со стороны частного бизнеса, доложил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

Экономика Экономика Сбербанк отчитался о спасении 32 миллиардов рублей Специалисты Сбербанка смогли предотвратить кражу со счетов клиентов в общей сложности 32 миллиардов рублей.