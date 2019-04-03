Мантуров первым из министров пересел на AurusТАСС 07:10

Глава Минпромторга России Денис Мантуров пересел на российский люкс-автомобиль Aurus - на нем министр приехал на церемонию открытия завода Mercedes в Подмосковье, передает корреспондент РИА Новости с мероприятия. Эту информацию подтвердила его представитель.

с чего всё началось

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров начал использование российского седана люкс-класса Aurus. На нем министр приехал на церемонию открытия завода Mercedes-Benz в Подмосковье, передает корреспондент ТАСС с церемонии. Мантуров стал первым министром, который пересел на этот автомобиль.

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