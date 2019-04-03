Политика
Мантуров пересел на российский седан AurusAutoNews 06:11
Глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров начал использовать автомобиль российского люксового бренда Aurus. Министр приехал на новой машине на церемонию открытия завода Mercedes-Benz в Подмосковье, сообщает РИА «Новости».
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Глава Минпромторга России Денис Мантуров пересел на российский люкс-автомобиль Aurus - на нем министр приехал на церемонию открытия завода Mercedes в Подмосковье, передает корреспондент РИА Новости с мероприятия. Эту информацию подтвердила его представитель.РИА Новости05:54
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