Финансы Финансы ВЭБ хочет передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка "ВЭБ предложил Минфину и ЦБ РФ передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка", - приводит пресс-служба слова Шувалова.

Энергетика Энергетика ОПЕК повысила прогноз добычи нефти в России Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) повысила прогноз по добыче нефти в России на 2018 и 2019 годы, следует из отчета на сайте ОПЕК.

Экономика Экономика 322 млрд было выделено за 10 лет на обеспечение ветеранов жильем

Экономика Экономика Экс-глава «Перекрестка» перешел топ-менеджером в «Магнит» Бывший генеральный директор торговой сети «Перекресток» станет заместителем гендиректора ПАО «Магнит» и коммерческим директором компании, говорится в сообщении «Магнита».

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Экономика Экономика Минэкономразвития рассказало об инфляции в России в конце 2018 года 8 декабря глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что по итогам 2018 года инфляция в России не уложится в прогнозируемые ведомством 3,4%. К концу года показатель составит 3,9–4%.

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Экономика Экономика ЦБ сообщил о стремительном росте объема переводов с карты на карту В России стремительно растет популярность переводов с одной банковской карты на другую, сообщает ЦБ.

Энергетика Энергетика Цена европейского газа для Украины установила рекорд Средняя цена на импортный природный газ для Украины достигла 9,4 тыс. гривен ($339) за 1 тыс. кубометров в ноябре 2018 года.

Экономика Экономика Орешкин сообщил о непубличном поиске инвесторов для приватизации Правительство не отказывалось от приватизации, оно ведет непубличный поиск инвесторов и готово рассмотреть продажу активов, если на них будет спрос, заявил Максим Орешкин, передает корреспондент РБК.

Недвижимость Недвижимость Россия заняла 38 место в мировом рейтинге изменения цен на жилье Годом ранее Россия была на 24 строчке рейтинга с годовым ростом цен на уровне 5,8%. Возглавляет рейтинг Гонконг, где жилье за год подорожало в среднем на 15,7%. Следом с аналогичным показателем расположилась Мальта - второе место страны обусловлено ростом всего на 1% за квартал с июня по сентябрь 2018 года.

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Недвижимость Недвижимость Банк России назвал ставку проектного финансирования для застройщиков Средняя ставка по кредитам для застройщиков при переходе на проектное финансирование составит 7–9%.

Экономика Экономика Власти России ужесточат контроль за онлайн-платежами Законопроект о регулировании работы в России иностранных электронных кошельков и платежных систем, внесенный в Госдуму 7 декабря, введет дополнительный контроль за платежными агрегатами.