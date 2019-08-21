Для решения проблемы глава ФАС предлагает субсидировать из бюджета расходы авиакомпаний на лизинг SSJ, а также минимизировать их затраты при простоях самолетов. "Для этого государственным лизинговым компаниям потребуется изменить условия договоров с эксплуатантами", — заключает Артемьев.

с чего всё началось

Напомним, в ведомстве заявили, что средняя стоимость авиабилетов на маршрутах, обслуживаемых SSJ 100, на 20% выше, чем на других самолетах, из-за высоких расходов на обслуживание. Заместитель главы ФАС Александр Редько заявил, что стоимость простоя SSJ 100 не должна сказываться на цене билетов.

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