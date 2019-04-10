Экономика
Мантуров не нашел необходимости в запрете экспорта круглого леса из РФИнтерфакс 04:41
Запрет на экспорт круглого леса из РФ был бы нарушением обязательств перед ВТО, кроме того, в нем нет необходимости, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
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Минпромторг не видит необходимости в полном запрете экспорта необработанной древесины
Rambler News Service04:22
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