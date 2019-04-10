Мантуров не нашел необходимости в запрете экспорта круглого леса из РФИнтерфакс 04:41

В качестве дополнительной стимулирующей меры с 2017 года введена квота на экспорт кругляка в размере 4 млн кубометров, которую с 2021 года мы планируем снизить в два раза.

Запрет на экспорт круглого леса из РФ был бы нарушением обязательств перед ВТО, кроме того, в нем нет необходимости, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Мантуров не нашел необходимости в запрете экспорта круглого леса из РФ

Шоу-бизнес Марина Юдашкина рассказала о самочувствии мужа Жена модельера Марина Юдашкина призвала общественность не верить слухам и рассказала о том, как ее муж чувствует себя на самом деле.

Энергетика США возобновили поставки венесуэльской нефти Соединённые Штаты возобновили поставки нефти из Венесуэлы спустя три недели нулевых закупок.

Авто До России добрался обновленный пикап Isuzu D-Max Нынешний пикап Isuzu D-Max увидел свет в 2011 году, но на российском рынке появился только осенью 2016-го.

Экономика Крупным бизнес-планом: ИП активно регистрируются самозанятыми В ФНС «Известиям» заявили, что не считают тренд на переход ИП в статус самозанятых массовым.

Шоу-бизнес Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали «Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.

Политика Пенс пытался выгнать из зала Совбеза представителя Венесуэлы Постпред Венесуэлы само собой не сдвинулся и с места, а Пенс сообщил, что США уже готовят проект резолюции с призывом к ООН признать Гуайдо, за которого никто не голосовал и которого никто не выбирал.

Происшествия Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.

Политика ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.

Происшествия В Ингушетии полицейские застрелили напавшего на людей медведя Сотрудники полиции в Ингушетии застрелили медведя, который сбежал из вольера в городском парке и напал на двух местных жителей, сообщает региональное МВД.

Общество Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты По мнению москвичей, достойная зарплата должна составлять не менее 100 тыс. рублей, по мнению петербуржцев, — не менее 91 тыс. Более низкие суммы называют жители Барнаула (55 тыс. рублей в месяц), Якутска (55 тыс.), Улан-Уде (54 тыс.) и Читы (50 тыс.), пишет "Российская газета" в среду, 10 апреля.

Экономика Коллективный иск подан на Boeing из-за модели 737 MAX Акционеры подали коллективный иск к компании Boeing из-за неисправностей модели 737 MAX в США.

Шоу-бизнес Молодая супруга Цекало Дарина Эрвин опубликовала снимок топлес Молодая супруга Александра Цекало Дарина Эрвин опубликовала в социальной сети откровенное изображение.

Технологии Названы сроки старта серийного производства новейшего вертолета VRT500 Серийное производство российского вертолета VRT500 будет налажено в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга «Вертолеты России».

Происшествия СК опроверг сообщения о следах взрыва в самолёте Качиньского Следственный комитет опроверг информацию о следах веществ, используемых при создании взрывчатки, якобы найденных на обломках разбившегося самолёта Ту-154 с главой Польши Лехом Качиньским на борту.

Общество Скончалась мать немецкого канцлера Ангелы Меркель Мать канцлера Германии Ангелы Меркель Херлинд Каснер скончалась в возрасте 90 лет.

Технологии В приложениях такси нашли опасную уязвимость Эксперты Роскачества пришли к выводу, что популярнейшие приложения для заказа такси могут стать причиной утечки персональных данных, например - сведений банковских карт.

Гаджеты Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой Samsung представила новую модель смартфона Galaxy A80, трансляция мероприятия велась на официальном сайте компании.

Наука Девиантные могилы корсиканского некрополя На сегодняшний день археологи исследовали более гектара его площади, увеличивая наши знания об истории заселения Корсики и разнообразии контактов в Средиземноморье I тысячелетия до нашей эры.