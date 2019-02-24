Футбол
Манолас травмировал лодыжку в матче с «Фрозиноне»Евро-футбол.ру 03:31
Камилло Чиано
|5′
|30′
Эдин Джеко
|31′
Лоренцо Пеллегрини
|39′
Стефан Эль-Шаарави
|42′
Эдин Джеко
Андреа Бегетто
Кристиан Молинаро
|60′
|65′
Диего Перотти
Николо Дзаньоло
|65′
Стивен Нзонзи
Бриан Кристанте
Даниэль Чиофани
Андреа Пинамонти
|67′
Эдоардо Голданига
|68′
Раман Чибса
Марчелло Тротта
|77′
|77′
Константинос Манолас
Федерико Фасио
Франческо Кассата
|79′
Андреа Пинамонти
|80′
|90′+5′
Эдин Джеко
|43%
|Владение мячом
|57%
|73%
|Процент точных передач
|82%
|4
|Удары в сторону ворот
|2
|6
|Удары в створ ворот
|6
|2
|Сейвы вратарём
|3
|1
|Офсайды
|2
|4
|Угловые
|8
|10
|Отборы
|8
|17
|Фолы
|11
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Фрозиноне
Расстановка 4‑5‑1
57
Спортьелло
6
Голданига
27
Саламон
25
Капуано
17
Дзампано
24
Кассата
20
Тротта
3
Молинаро
92
Вивиани
28
Чиано
89
Пинамонти
1
Ольсен
18
Сантон
20
Фасио
15
Маркано
11
Коларов
22
Дзаньоло
4
Кристанте
7
Пеллегрини
16
Де Росси
92
Эль-Шаарави
9
Джеко
2 ×
Рома
Расстановка 4‑5‑1
Защитник "Ромы" Костас Манолас получил травму в матче против "Фрозиноне" в 25-м туре чемпионата Италии. Как сообщает Football Italia, у грека растяжение лодыжки.
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