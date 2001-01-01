Футбол
Манолас согласовал контракт с «Наполи»Soccer.ru 08:10
Пресса сообщает, что "Наполи" заинтересован в трансфере защитника "Ромы" Константиноса Маноласа. Отмечается, что неаполитанский клуб уже даже согласовал с футболистом условия личного контракта. Сумма отступных в контракта Маноласа составляет 36 млн евро.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 12:42, Вашингтон
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Политика
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Обновлено вчера в 06:25
Происшествия
Старший сын хоккеиста Соколова пришел в сознание
В день трагедии дома находились два ее сына: 18-летний Максим и 15-летний Арсений. Старший лежал без сознания с перерезанным горлом.
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В официальном прогнозе Минэкономразвития на 2019 г. заложена инфляция в 4,3%, но Орешкин уже не раз заявлял, что рост цен по итогам года может оказаться ниже этой отметки.
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Православные в Хакасии отметят Троицу
В 2019 году Троица приходится на 16 июня. Официальное церковное название праздника – День Святой Троицы.
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Почему дорожают автомобили с пробегом
Подержанные машины дорожают, несмотря на начавшееся падение спроса на вторичном рынке.
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Девочка умерла от сердечного приступа на аттракционе в Анапе
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Обновлено в 11:18
Армия и оружие
ЛНР: украинские телеканалы готовят провокационные сюжеты о Донбассе
В настоящий момент в подразделениях 25-й бригады ВСУ работают представители украинских СМИ.
Обновлено в 09:15
Футбол
Глушаков ответил на вопрос о будущем в «Спартаке»
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Космос
Илон Маск ответил на запуск картонного Рогозина в космос томичами
Илон Маск ответил на запуск картонного Рогозина в космос томичами Основатель SpaceX и Tesla Motors Илон Маск ответил на запуск картонного Дмитрия Рогозина на автомобиле в ближний космос, который совершили жители Томска.
Обновлено в 04:40
Кино
Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли
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Премьер-министр Молдавии потребовала отставки Конституционного суда
Премьер-министр Молдавии Майя Санду потребовала отставки судей Конституционного суда, которые приняли решения о роспуске парламента и признании незаконным формирование правительства, а позднее отменили их.
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Экс-замглавы ФСИН по Петербургу и Ленобласти задержан за взятку
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Продюсера Бари Алибасова отправят выздоравливать в Казахстан, после того как он выпил средство для прочистки труб.
Обновлено в 05:24
Общество
На Украине нашли незаконный трубопровод по перекачке топлива из России
Как отмечается, два незаконных подсоединения шлангов к трубопроводу были найдены 14 июня. Неизвестные перекачивали топливо из России.
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Роспотребнадзор напомнил россиянам о том, какие права есть у граждан и что они могут требовать у авиаперевозчиков в случае задержки рейсов.
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Стали известны лучшие внедорожные минивэны в России
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Православные ухтинцы отмечают Троицкую родительскую субботу
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Два взрыва прогремели в столице Сомали
Как минимум восемь человек погибли, 16 получили ранения в результате двух взрывов в столице Сомали городе Могадишо.
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Бочаров навестил сироту, для которого сделали экзоскелет в Волгограде
Глава региона, который приехал навестить юношу, проверил условия пребывания пациента и оценил возможности экзоскелета.
Обновлено в 08:27
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Водянова назвала слова Малышевой о детях этически недопустимыми
Обновлено вчера в 09:29