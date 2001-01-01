Футбол

Манолас согласовал контракт с «Наполи»Soccer.ru 08:10

4 фото
Пресса сообщает, что "Наполи" заинтересован в трансфере защитника "Ромы" Константиноса Маноласа. Отмечается, что неаполитанский клуб уже даже согласовал с футболистом условия личного контракта. Сумма отступных в контракта Маноласа составляет 36 млн евро.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Манолас согласовал условия контракта с «Наполи»

Евро-футбол.ру11:12

«Рома» просит у «Наполи» за Маноласа 36 млн евро или Мертенса

Sports.ru08:40

СМИ: Манолас согласился перейти в «Наполи»

Спорт-Экспресс09:06

Манолас согласился на переход в «Наполи»

Bookmaker-ratings.ru08:58

Sky Sport Italia: Манолас договорился с «Наполи» по личному контракту

Бомбардир.ру09:20

Манолас согласовал контракт с «Наполи»

Soccer.ru08:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 12:42, Вашингтон
Происшествия

В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади

Обновлено вчера в 15:30
Политика

Экс-глава МИД Австрии раскрыла детали приглашения Путина на свадьбу

По словам Кнайсль, идея позвать на свадьбу российского лидера пришла ей в голову в июне 2018 года во время его визита в Вену.
Обновлено в 11:22
Происшествия

На авиашоу в Польше Як-52 упал в реку

Легкомоторный самолет Як-52 упал в реку Висла в ходе авиашоу в польском Плоцке, сообщает Tygodnik Plocki со ссылкой на спасателей.
Обновлено в 09:48
Политика

Зеленский пообещал инвестиции в инфраструктуру Донбасса

Обновлено в 08:34
Происшествия

Глава автономии цыган назвала свою версию конфликта в Чемодановке

Обновлено в 11:12
Политика

Началась выдача паспортов жителям Донбасса

В Ростовской области началась выдача российских паспортов жителям Донбасса, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на РИА "Новости".
Обновлено вчера в 06:25
Происшествия

Старший сын хоккеиста Соколова пришел в сознание

В день трагедии дома находились два ее сына: 18-летний Максим и 15-летний Арсений. Старший лежал без сознания с перерезанным горлом.
Обновлено вчера в 08:46
Финансы

Орешкин назвал завышенным новый прогноз ЦБ по инфляции

В официальном прогнозе Минэкономразвития на 2019 г. заложена инфляция в 4,3%, но Орешкин уже не раз заявлял, что рост цен по итогам года может оказаться ниже этой отметки.
Обновлено в 11:12
Происшествия

Суд отправил под домашний арест бизнесмена Худояна

Тверской суд Москвы отклонил ходатайство о заключении под стражу и отправил под домашний арест владельца компании "Оптима Девелопмент" Альберта Худояна, обвиняемого по делу о мошенничестве на 2 млрд рублей, сообщили в субботу ТАСС в суде.
Обновлено в 12:34
Религия

Православные в Хакасии отметят Троицу

В 2019 году Троица приходится на 16 июня. Официальное церковное название праздника – День Святой Троицы.
Обновлено вчера в 00:27
Авто

Почему дорожают автомобили с пробегом

Подержанные машины дорожают, несмотря на начавшееся падение спроса на вторичном рынке.
Обновлено в 03:20
Политика

Программа по интеграции РФ и Белоруссии согласована почти на 90%

Россия и Белоруссия согласовали почти 90% программы углубления интеграции двух стран, сообщил глава Минэкономики РФ Максим Орешин.
Обновлено в 10:37
Происшествия

Девочка умерла от сердечного приступа на аттракционе в Анапе

Восьмилетняя девочка умерла после катания на одной из каруселей парка аттракционов на Пионерском проспекте в Анапе.
Обновлено в 11:18
Армия и оружие

ЛНР: украинские телеканалы готовят провокационные сюжеты о Донбассе

В настоящий момент в подразделениях 25-й бригады ВСУ работают представители украинских СМИ.
Обновлено в 09:15
Футбол

Глушаков ответил на вопрос о будущем в «Спартаке»

Обновлено в 06:28
Космос

Илон Маск ответил на запуск картонного Рогозина в космос томичами

Илон Маск ответил на запуск картонного Рогозина в космос томичами Основатель SpaceX и Tesla Motors Илон Маск ответил на запуск картонного Дмитрия Рогозина на автомобиле в ближний космос, который совершили жители Томска.
Обновлено в 04:40
Кино

Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли

Обновлено в 07:48
Политика

Премьер-министр Молдавии потребовала отставки Конституционного суда

Премьер-министр Молдавии Майя Санду потребовала отставки судей Конституционного суда, которые приняли решения о роспуске парламента и признании незаконным формирование правительства, а позднее отменили их.
Обновлено в 11:37
Происшествия

Экс-замглавы ФСИН по Петербургу и Ленобласти задержан за взятку

Обновлено вчера в 13:13
Общество

Бари Алибасова отправят на реабилитацию в Казахстан

Продюсера Бари Алибасова отправят выздоравливать в Казахстан, после того как он выпил средство для прочистки труб.
Обновлено в 05:24
Общество

На Украине нашли незаконный трубопровод по перекачке топлива из России

Как отмечается, два незаконных подсоединения шлангов к трубопроводу были найдены 14 июня. Неизвестные перекачивали топливо из России.
Обновлено в 11:47
Транспорт

Роспотребнадзор напомнил россиянам их права при задержке авиарейсов

Роспотребнадзор напомнил россиянам о том, какие права есть у граждан и что они могут требовать у авиаперевозчиков в случае задержки рейсов.
Обновлено в 06:14
Происшествия

Создан общественный комитет в поддержку журналиста Гаджиева

Коллеги и близкие сотрудника дагестанского издания "Черновик" Абдулмумина Гаджиева создали комитет в его поддержку и намерены добиваться снятия с журналиста подозрений в финансировании терроризма.
Обновлено в 08:59
Авто

Стали известны лучшие внедорожные минивэны в России

Специалисты портала «Автоновости дня» поделилась с пользователями сети списком лучших полноприводных минивэнов повышенной проходимости в России.
Обновлено в 01:40
Происшествия

«Аэрофлот» прокомментировал дебош на рейсе Барселона — Москва

Ранее Gazeta.SPb рассказала о дебошире на рейсе Барселона — Москва.
Обновлено в 06:09
Религия

Православные ухтинцы отмечают Троицкую родительскую субботу

Обновлено в 03:41
Экономика

Минэкономразвития предложило оказывать самозанятым господдержку

Минэкономразвития разработало законопроект, который предусматривает оказание государственной поддержки самозанятым россиянам наравне с малым и средним бизнесом.
Обновлено в 04:36
Происшествия

Два взрыва прогремели в столице Сомали

Как минимум восемь человек погибли, 16 получили ранения в результате двух взрывов в столице Сомали городе Могадишо.
Обновлено в 11:18
Здоровье

Бочаров навестил сироту, для которого сделали экзоскелет в Волгограде

Глава региона, который приехал навестить юношу, проверил условия пребывания пациента и оценил возможности экзоскелета.
Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес

Водянова назвала слова Малышевой о детях этически недопустимыми

Обновлено вчера в 09:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Костас Манолас
Греческий футболист
Греческий футболист, защитник итальянского клуба «Рома» и сборной Греции по футболу. Племянник бывшего защитника сборной Греции и АЕКа Стелиоса Маноласа.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Наполи
Итальянский футбольный клуб
Итальянский футбольный клуб из Неаполя, основан в 1926 году. В настоящее время играет в Серии А. Цвета клуба - лазурно-белые. Домашний стадион - «Сан-Паоло».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное