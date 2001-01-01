Футбол
Манолас согласовал контракт с «Наполи»Soccer.ru 08:10
Пресса сообщает, что "Наполи" заинтересован в трансфере защитника "Ромы" Константиноса Маноласа. Отмечается, что неаполитанский клуб уже даже согласовал с футболистом условия личного контракта. Сумма отступных в контракта Маноласа составляет 36 млн евро.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 18:46, Вашингтон
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В число американских товаров, которые Индия намерена обложить повышенными пошлинами, войдут некоторые сорта яблок, миндаль, нут, чечевица, грецкие орехи, а также ряд других видов сельскохозяйственной продукции, пишет газета Economic Times.
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Маск ответил на запуск в космос картонного Рогозина
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Указ о присвоении Алсу звания народной артистки подписал временно исполняющий обязанности главы республики Башкортостан Радий Хабиров, передают местные СМИ.
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В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
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