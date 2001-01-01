Футбол

Манолас согласовал контракт с «Наполи»Soccer.ru 08:10

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Пресса сообщает, что "Наполи" заинтересован в трансфере защитника "Ромы" Константиноса Маноласа. Отмечается, что неаполитанский клуб уже даже согласовал с футболистом условия личного контракта. Сумма отступных в контракта Маноласа составляет 36 млн евро.
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