Манолас согласился на переход в «Наполи»Bookmaker-ratings.ru 08:58

Как утверждает Sky Sport Italia, Манолас согласовал личный контракт с «Наполи» и теперь клубам нужно договориться о сумме трансфера. Римский клуб оценил игрока в 36 млн евро, но предпочитает сделку с обменом на Дриса Мертенса. Также на Маноласа претендует «Манчестер Юнайтед».

Манолас согласился на переход в «Наполи»

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