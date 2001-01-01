Футбол
Манолас согласился на переход в «Наполи»Bookmaker-ratings.ru 08:58
Как утверждает Sky Sport Italia, Манолас согласовал личный контракт с «Наполи» и теперь клубам нужно договориться о сумме трансфера. Римский клуб оценил игрока в 36 млн евро, но предпочитает сделку с обменом на Дриса Мертенса. Также на Маноласа претендует «Манчестер Юнайтед».
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 09:39, Вашингтон
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