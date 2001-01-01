Футбол

Манолас согласился на переход в «Наполи»Bookmaker-ratings.ru 08:58

3 фото
Как утверждает Sky Sport Italia, Манолас согласовал личный контракт с «Наполи» и теперь клубам нужно договориться о сумме трансфера. Римский клуб оценил игрока в 36 млн евро, но предпочитает сделку с обменом на Дриса Мертенса. Также на Маноласа претендует «Манчестер Юнайтед».
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Наполи» отпустит Альбиоля и купит Маноласа

Евро-футбол.ру10:11

Манолас согласился на переход в «Наполи»

Bookmaker-ratings.ru08:58

СМИ: Манолас согласился перейти в «Наполи»

Спорт-Экспресс09:06

Sky Sport Italia: Манолас договорился с «Наполи» по личному контракту

Бомбардир.ру09:20

«Рома» просит у «Наполи» за Маноласа 36 млн евро или Мертенса

Sports.ru08:40

Манолас согласовал контракт с «Наполи»

Soccer.ru08:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 11:08, Вашингтон
Происшествия

Экскаватор-погрузчик в Санкт-Петербурге стал причиной гибели женщины

Обновлено в 10:16
Происшествия

В Могадишо восемь человек погибли в результате взрыва

По меньшей мере восемь человек погибли, 16 получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля недалеко от здания парламента в столице Сомали Могадишо, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на службу скорой помощи.
Обновлено в 09:53
Происшествия

На авиашоу в Польше Як-52 упал в реку

Легкомоторный самолет Як-52 упал в реку Висла в ходе авиашоу в польском Плоцке, сообщает Tygodnik Plocki со ссылкой на спасателей.
Обновлено в 09:48
Шоу-бизнес

Алибасов не может понять, какой сейчас год

Сын Бари Алибасова рассказал, что его отец все еще находится в реанимации, однако медики дают достаточно позитивный прогноз.
Обновлено в 10:19
Политика

Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму

Основатель фонда "Вера" Нюта Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в Мосгордуму. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.
Обновлено в 04:56
Политика

Глава Демократической партии Молдавии сбежал из страны

В пресс-службе партии в субботу, 15 июня, подтвердили информацию о том, что Плахотнюк покинул страну.
Обновлено в 04:52
Кино

Умер итальянский режиссёр Франко Дзеффирелли

Обновлено в 07:45
Происшествия

Летчики-испытатели сымитируют заход на посадку разбившегося SSJ-100

Летчики-испытатели полностью воссоздадут заход на посадку разбившегося в Шереметьево самолета SSJ-100 на самолете-лаборатории.
Обновлено в 06:08
Общество

Стала известна судьба «кота-самозванца» Алибасова

PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал, что кота, которого продали семье Алибасова, выдав его за сбежавшего питомца продюсера, приютила фанатка группы «На-На», сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Обновлено в 10:56
Футбол

Погба устроит бойкот, если «Манчестер Юнайтед» не продаст его в «Реал»

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба хочет продолжить карьеру в "Реале", сообщает abc.es.
Обновлено в 08:30
Общество

Панин назвал россиян закомплексованными и ограниченными особями

Обновлено в 05:49
Общество

В РПЦ предложили усилить патриотическое воспитание в школах

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Илларион считает необходимым активнее вести патриотическое воспитание в российских школах.
Обновлено в 09:15
Происшествия

Массовая авария остановила движение на МКАД

По предварительным данным, один человек пострадал. На месте происшествия работают экстренные службы, движение по кольцу затруднено.
Обновлено в 10:37
Космос

В FCC не считают, что развертывание сетей 5G ухудшит прогнозирование погоды

Пока сложно сказать, каким будет эффект от внедрения 5G на практике, и каковы реальные мотивы противоборствующих сторон, но похоже, что в США настроены ускорить развертывание новой технологии даже ценой некоторого риска.
Обновлено вчера в 04:40
Происшествия

Старший сын хоккеиста Соколова пришел в сознание

Обновлено вчера в 11:22
Происшествия

В ДТП в Анталье пострадали туристы из России

15 июня в ДТП в турецкой Анталье пострадали 11 туристов, среди них 7 граждан России и Узбекистана, сообщает портал Haberler.com.
Обновлено в 07:11
Политика

Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа

Москва призвала британские МИД и минобороны публично разъяснить статьи местных медиа о якобы приказе министерства обороны этой страны о "переформатировании спецназа Британии на Россию".
Обновлено вчера в 22:53
Политика

Зеленский снова объявился на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз приехал на Донбасс.
Обновлено в 08:39
Политика

В Японии ответили на заявление США о танкерах в Оманском заливе

Правительство Японии ответило на заявления США о причастности Ирана к нападению на танкеры в Оманском заливе.
Обновлено в 10:02
Происшествия

Восьмилетняя девочка умерла после катания на аттракционе в Анапе

Обновлено в 05:25
Происшествия

Глава автономии цыган изложила свою версию конфликта в Чемодановке

Обновлено в 09:01
Армия и оружие

Балтийский флот контролирует обстановку в районе учений НАТО

Обновлено в 08:16
Футбол

Дзагоев подпишет контракт с ЦСКА по схеме «1+1»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в ближайшее время продлит контракт с "армейцами".
Обновлено в 08:18
Экономика

Банки нескольких стран готовы перейти на российский аналог SWIFT

В настоящее время несколько иностранных финансовых учреждений уже собираются перейти на нее, тестовые подключения уже были, добавила глава Центробанка.
Обновлено в 08:34
Финансы

Орешкин считает новый прогноз Центробанка по инфляции завышенным

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает, что даже обновлённый прогноз ЦБ по инфляции в России на 2019 год в 4,2-4,7% является завышенным.
Обновлено в 10:53
Шоу-бизнес

Кети Топурия откровенно рассказала об отношениях с Гуфом

Внушительная часть интервью была посвящена отношениям певицы с рэпером Гуфом. Новость о романе Кети и Гуфа удивила многих.
Обновлено вчера в 07:45
Политика

Пушков прокомментировал слова Шредера о Крыме

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о том, что воссоединение Крыма с Россией было совершенно законным.
Обновлено в 04:34
Спорт

Сборная России обыграла Канаду в матче волейбольной Лиги наций

Мужская сборная России одержала победу над национальной командой Канады в матче третьего этапа волейбольной Лиги наций.
Обновлено в 09:27
Политика

Лукашенко подарил Си Цзиньпину скульптуру аиста и корзину продуктов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил лидеру Китая Си Цзиньпину в качестве подарков на день рождения бронзовую скульптуру аиста и корзину с белорусскими продуктами.
Обновлено в 10:23
Шоу-бизнес

Ани Лорак подтвердила роман с продюсером Black Star

Пару дней назад Ани Лорак заподозрили в романе с Егором Глебом. Друг Егора Крида занимает должность саунд-продюсера в лейбле Black Star.
Обновлено вчера в 15:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Костас Манолас
Греческий футболист
Греческий футболист, защитник итальянского клуба «Рома» и сборной Греции по футболу. Племянник бывшего защитника сборной Греции и АЕКа Стелиоса Маноласа.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Наполи
Итальянский футбольный клуб
Итальянский футбольный клуб из Неаполя, основан в 1926 году. В настоящее время играет в Серии А. Цвета клуба - лазурно-белые. Домашний стадион - «Сан-Паоло».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное