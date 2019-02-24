Футбол

Манолас рискует пропустить римское дерби из-за травмыSoccer.ru 00:59

Фрозиноне — Рома
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Фрозиноне, Стадион «Бенито Стирпе»
Камилло Чиано
5′
30′
Эдин Джеко
31′
Лоренцо Пеллегрини
39′
Стефан Эль-Шаарави
42′
Эдин Джеко
Андреа Бегетто
Кристиан Молинаро
60′
65′
Диего Перотти
Николо Дзаньоло
65′
Стивен Нзонзи
Бриан Кристанте
Даниэль Чиофани
Андреа Пинамонти
67′
Эдоардо Голданига
68′
Раман Чибса
Марчелло Тротта
77′
77′
Константинос Манолас
Федерико Фасио
Франческо Кассата
79′
Андреа Пинамонти
80′
90′+5′
Эдин Джеко
Греческий футболист повредил правую лодыжку, когда столкнулся с игроком соперника. Таким образом, Манолас может пропустить матч чемпионата Италии с "Лацио" (2 марта) и ответную игру 1/8 финала Лиги чемпионов против "Порту" (6 марта).
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