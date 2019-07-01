«Рома» объявила об уходе Маноласа в «Наполи»РИА Новости вчера в 18:46

"Рома" объявила о переходе защитника Костаса Маноласа в "Наполи", сообщается в аккаунте римского футбольного клуба в Twitter. Манолас выступал в "Роме", куда он перешел из греческого "Олимпиакоса", на протяжении пяти лет.

«Рома» объявила об уходе Маноласа в «Наполи»

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