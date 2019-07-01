Футбол
Манолас перешел из «Ромы» в «Наполи» за 36 млн евроSports.ru 16:35
«Рома» объявила о переходе защитника Костаса Маноласа в «Наполи». Трансфер 28-летнего игрока обошелся неаполитанцам в 36 миллионов евро. Манолас, предположительно, подписал с «Наполи» контракт с зарплатой 4,5 млн евро в год.
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