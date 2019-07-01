Футбол

Манолас перешел из «Ромы» в «Наполи» за 36 млн евроSports.ru 16:35

«Рома» объявила о переходе защитника Костаса Маноласа в «Наполи». Трансфер 28-летнего игрока обошелся неаполитанцам в 36 миллионов евро. Манолас, предположительно, подписал с «Наполи» контракт с зарплатой 4,5 млн евро в год.
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Костас Манолас: Я провел пять чудесных лет в «Роме», спасибо за все

Советский спорт18:12

Манолас: «Чао и спасибо, «Рома»!»

Sport24.ru18:00

Манолас перешел из «Ромы» в «Наполи» за 36 млн евро

Sports.ru16:35

Манолас попрощался с «Ромой»

Матч ТВ18:25

Манолас перешел из «Ромы» в «Наполи» за 36 миллионов

Спорт-Экспресс16:22

«Наполи» приобрёл у «Ромы» Маноласа

Евро-футбол.ру16:39

Манолас обратился к болельщикам «Ромы» после перехода в «Наполи»

Чемпионат18:55
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Суд арестовал бывшую жену Цеповяза из банды Цапков

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Израиль нанес ракетный удар по Дамаску

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Происшествия

Десять человек погибли при крушении двухмоторного самолета в Техасе

Легкий двухмоторный самолет врезался в ангар во время взлета в аэропорту американского штата Техас, погибли десять человек, сообщает Associated Press.
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Обновлено в 20:32
Политика

В ПАСЕ готовят резолюцию против возвращения России

Семь стран, покинувших Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) из-за возвращения в организацию российской делегации, подготовят проект совместной резолюции против восстановления РФ в ПАСЕ.
Обновлено в 16:07
Авто

Volkswagen изменил цены на пикап Amarok

Обновлено 28 июня в 09:38
Политика

Медведев призвал работать над обновлением «Единой России»

"Единая Россия" ощущает дефицит доверия граждан, нужно предпринимать шаги для изменения ситуации, менять формат общения с людьми, работать над обновлением партии, заявил председатель ЕР, глава российского кабмина Дмитрий Медведев.
Обновлено в 17:13
Общество

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По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогера Вадима Манукяна, популярность Макаревича в последнее время заметно упала из-за позиции музыканта Крыму, которая расходится с мнением абсолютного большинства россиян.
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Общество

Госдума может запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД

Законопроект, регулирующий требования к камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения (ПДД), выставлению штрафов и их обжалованию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.
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Политика

В России вступили в силу ограничения на госзакупки импортных вин

С 1 июля в России вступают в силу ограничения на госзакупки ряда иностранных вин.
Обновлено в 20:17
Политика

В Белом доме разъяснили слова Трампа об амнистии Huawei

Решение президента США Дональда Трампа позволить американским компаниям продавать китайской Huawei свое оборудование будет касаться только товаров, которые производятся и во многих других странах, заявил экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу в эфире телеканала Fox News.
Обновлено в 15:45
Политика

Соловьев усомнился в востребованности Нино Катамадзе в России

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В Казахстане произошла массовая драка из-за фото

Обновлено вчера в 22:59
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Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии

Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен победил в гонке 9-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии.
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Хоккей

Генменеджер «Флориды»: мы предлагаем Панарину и Бобровскому будущее

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Рыбам поступит неожиданное предложение, а Дев потянет на глупости

ЛЕВ Знакомство, которому вы не придали никакого значения, может кардинально изменить вашу жизнь.
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Выдвиженцы в Мосгордуму устраивают акцию по сбору подписей избирателей

Выдвиженцы в Мосгордуму устраивают акцию по сбору подписей избирателей В воскресенье в центре Москвы впервые пройдет Фестиваль поддержки независимых кандидатов в Мосгордуму.
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Опубликована дата выхода нового Kia Mohave

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В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа

Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
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Власти Забайкалья планируют разделить «Забайкаллесхоз» на 14 предприятий

Для сравнения вице-премьер привёл Амурскую область, где работники похожего предприятия заработали около миллиона рублей на банных вениках.
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Греческий футболист, защитник итальянского клуба «Рома» и сборной Греции по футболу. Племянник бывшего защитника сборной Греции и АЕКа Стелиоса Маноласа.
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