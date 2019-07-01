Манолас перешел из «Ромы» в «Наполи» за 36 млн евроГазета.Ru 18:06

Греческий защитник Костас Манолас перешел в итальянский "Наполи", сообщает Sports.ru. Он обошелся неаполитанцам в € 36 млн.

Манолас перешел из «Ромы» в «Наполи» за 36 млн евро

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