Армия и оружие

Маневры четырех новейших Су-57 попали на видео
РИА Новости
13:47

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры маневров российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57. Видео сняли с военно-транспортного самолета Ан-12. На ролике видно, как четыре истребителя летят друг за другом, соблюдая минимальную дистанцию в несколько метров.
РИА Новости13:47

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Новейшие Су‐57 попали на видео

Телеканал 360°16:56

В Сети появилось видео с манёврами новейших Су-57

Life.ru16:39

Опубликовано видео с полетом четырех Су-57 на минимальной дистанции

Известия14:45

Появилось видео полета новейших Су-57

Газета.Ru14:18

Маневры четырех новейших Су-57 попали на видео

РИА Новости13:47

Появилось видео полета четырех истребителей Су-57

РБК08:13

Полет четырех Су-57 и переговоры летчиков: эксклюзивные кадры

ТК Звезда07:11
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The designation for a stealth, single-seat, twin-engine multirole fifth-generation jet fighter being developed for air superiority and attack operations. The aircraft is the product of the PAK FA, a fifth-generation fighter programme of the Russian Air Force. Sukhoi's internal name for the aircraft is T-50. The Su-57 will be the first aircraft in Russian military service to use stealth technology.
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