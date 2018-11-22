Армия и оружие
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры маневров российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57. Видео сняли с военно-транспортного самолета Ан-12. На ролике видно, как четыре истребителя летят друг за другом, соблюдая минимальную дистанцию в несколько метров.
РИА Новости13:47
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Армия и оружие
Умер начальник ГРУ Игорь Коробов
Обновлено в 18:22
Армия и оружие
Белый дом разрешил войскам применять силу на границе с Мексикой
Администрация США разрешила находящимся на американо-мексиканской границе войскам применять силу в случае нападения мигрантов на сотрудников таможенной службы.
Обновлено в 17:14
Армия и оружие
Совфед порекомендовал обновить условия применения ядерного оружия
В проекте рекомендаций Совету Безопасности, который был принят по итогам круглого стола Совета Федерации по обороне и безопасности, содержится рекомендация подготовить новую редакцию "Основ политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", передает РИА "Новости".
Обновлено в 18:27
Армия и оружие
США призвали Европу создавать армию в «полном согласии» с НАТО
Создание "общеевропейской армии" Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать независимую от США "общеевропейскую армию", в том числе для обеспечения кибербезопасности.
Обновлено в 18:10
Армия и оружие
Мэттис пообещал установить наблюдательные пункты США на севере Сирии
Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что США установят наблюдательные пункты на севере Сирии, сообщает издание Daily Sabah.
Обновлено в 17:43
Армия и оружие
США применили белый фосфор при ударе по Сирии
Самолеты коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, нанесли удар по сирийскому городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор.
Обновлено в 10:31
Армия и оружие
Россия и Уругвай обсудили вопросы военного взаимодействия
По словам Фомина, Уругвай является важным и надежным партнером России в Южной Америке, а сотрудничество обоих государств длится уже более полутора веков.
Обновлено в 13:40
Армия и оружие
Авиачасти ЮВО в рамках учения обменялись аэродромами базирования
Экипажи Су-34 и Су-30СМ смешанного авиационного соединения 4-й армии ВВС и ПВО вывели аэродромы в Ростовской области из-под удара авиации условного противника Летный и инженерно-технический состав смешанного авиационного соединения ЮВО отработал задачи приведения в высшие степени боевой готовности дежурных сил.
Обновлено в 11:16
Армия и оружие
Минобороны РФ продлит сроки службы ракет «Тополь-М» и «Сатана»
Обновлено в 12:09
Армия и оружие
В ДНР сообщили о прибытии в Донбасс британских специалистов
Британские военные специалисты прибыли в Донбасс для подготовки провокации.
Обновлено в 14:18
Армия и оружие
Американский самолет провел разведку во время учений кораблей ВМФ РФ
Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A «Посейдон» провел разведывательный полет над международными водами Восточного Средиземноморья неподалеку от территориальных вод Сирии, где ракетные корабли российского ВМФ проводили учения.
Обновлено в 07:17
Армия и оружие
Порошенко пообещал вооружить десантников комплексами Javelin
Обновлено в 14:25
Армия и оружие
Британия заявила об оказании дополнительной военной помощи Украине
Британия планирует отправить на Украину дополнительный контингент своих военных и один корабль ВМС.
Обновлено в 10:44
Армия и оружие
В Самарской области прошли самые крупные сборы военной полиции
Обновлено в 16:00
Армия и оружие
Сформирован экипаж атомной подлодки «Белгород»
Обновлено в 13:22