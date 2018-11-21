Армия и оружие
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры маневров российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57. Видео сняли с военно-транспортного самолета Ан-12. На ролике видно, как четыре истребителя летят друг за другом, соблюдая минимальную дистанцию в несколько метров.
РИА Новости13:47
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Армия и оружие
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