Телеканал "Звезда" опубликовал кадры маневров российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57. Видео сняли с военно-транспортного самолета Ан-12. На ролике видно, как четыре истребителя летят друг за другом, соблюдая минимальную дистанцию в несколько метров.

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Армия и оружие Армия и оружие Мэттис пообещал установить наблюдательные пункты США на севере Сирии Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что США установят наблюдательные пункты на севере Сирии, сообщает издание Daily Sabah.

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Армия и оружие Армия и оружие Авиация коалиции во главе с США применила в Сирии белый фосфор Международной коалиции, возглавляемая США, при авиаударе по сирийской провинции Дейр-эз-Зор, применила белый фосфор, который запрещён международными конвенциями.

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Армия и оружие Армия и оружие США и Южная Корея сократят масштабы военных учений Foal Eagle

Армия и оружие Армия и оружие Британия заявила об оказании дополнительной военной помощи Украине Британия планирует отправить на Украину дополнительный контингент своих военных и один корабль ВМС.

Армия и оружие Армия и оружие Сформирован экипаж атомной подлодки «Белгород»