Футбол

Мане забил 14-й гол в сезоне АПЛ и побил личный рекордБомбардир.ру вчера в 15:51

На 9-й и 20-й минутах голами отметился полузащитник Садио Мане. Сумма его мячей в текущем розыгрыше турнира составила 14. Это на один больше, чем личный рекорд Мане.
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Футболист «Ливерпуля» забил пяткой с 11 метров

Lenta.ru02:19

Мане забил 14-й гол в сезоне и превзошел свой лучший результат в АПЛ

Sports.ruвчера в 15:27

«Ливерпуль» — «Уотфорд» — 5:0, 27 февраля 2019, АПЛ, гол Мане пяткой

Чемпионатвчера в 16:03

Мане установил личный рекорд по голам за сезон в АПЛ

Спорт-Экспрессвчера в 15:33

Мане забил 14-й гол в сезоне АПЛ и побил личный рекорд

Бомбардир.рувчера в 15:51

Магический гол Мане пяткой, после которого вы забудете о класико

Sport24.ruвчера в 16:05
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Автоматически обработано 7266 источников, обновлено в 02:51, Ашберн
Политика

Трамп и Ким Чен Ын не достигли соглашения на саммите

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Армия и оружие

Пакистан обстрелял населенные пункты на севере Индии

Обновлено вчера в 23:20
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Самолет авиакомпании Utair вернулся в Уфу из-за отказа двигателя. Boeing 737 должен был вылететь из Уфы в Москву в четверг утром.
Обновлено в 01:35
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ФАС призвали возбудить дело против Visa и MasterCard

Три российских ассоциации призвали Федеральную антимонопольную службу (ФАС) возбудить дело в отношении платёжных систем Visa и MasterCard.
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Экономика

Управделами президента закупило сигареты на 19 млн руб

Обновлено вчера в 16:10
Политика

Конгрессмены США представили законопроект о раскрытии активов Путина

Два депутата палаты представителей конгресса США – Вальдес Демингс (от демократической партии) и Элиза Стефаник (от республиканской) представили законопроект «О транспарентности в отношении [президента России] Владимира Путина».
Обновлено в 01:01
Происшествия

Бывший вице-президент Пробизнесбанка задержан в Польше за хищения

Бывший вице-президент Пробизнесбанка Ярослав Алексеев задержан сотрудниками полиции в Польше.
Обновлено в 02:04
Происшествия

В Кирове задержали заведующую поликлиникой по делу о гибели девочки

В Кирове задержана заведующая поликлиникой, где должна была наблюдаться запертая в квартире и погибшая от истощения трехлетняя девочка, сообщило в четверг СУ СКР по региону.
Обновлено в 02:02
Общество

Весной под сокращения рискуют попасть свыше 115 тыс. россиян

В общей сложности весной могут сократить 115,7 тыс. человек.
Обновлено вчера в 18:20
Политика

Поведение Порошенко в Запорожье обсуждают в Сети

Обновлено вчера в 20:13
Политика

США отказались подписывать соглашение с КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что американское правительство не станет подписывать соглашение с Северной Кореей.
Обновлено в 02:46
Экономика

В России подорожают молоко, гречка и хлеб, пишут СМИ

Обновлено вчера в 22:16
Происшествия

На лыжном ЧМ задержали пятерых спортсменов в связи с делом о допинге

В австрийской коммуне Зеефельд-ин-Тироль и в Германии в рамках дела об употреблении и распространении допинга были задержаны девять человек, сообщает официальный сайт Федеральной полиции Австрии.
Обновлено вчера в 11:42
Путешествия

Регионы пересчитали число туристов из-за курортного сбора

С мая 2018 года в эксперименте по курортному сбору участвуют Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края, в мае 2019 года к нему подключится Крым.
Обновлено в 02:14
Хоккей

Три передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Рейнджерс»

Обновлено в 00:40
Политика

Путин наградил Жванецкого орденом

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Роскачество выявило пельмени с кишечной палочкой

Обновлено в 00:29
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Обгоревшие тонны денег на столичном складе связали с делом Арашукова

Несколько тонн банкнот на одном из складов Москвы подожгли в день обысков по делу в отношении сенатора Рауфа Арашукова, обвиненного в двух убийствах и участии в преступном сообществе.
Обновлено вчера в 10:53
Единоборства

Скончался боец ММА Аркадий Лисин

Перспективный боец смешанного стиля Аркадий Лисин скоропостижно скончался в минувшую среду.
Обновлено вчера в 18:05
Общество

Власти США оштрафовали сервис TikTok за публикацию видео с детьми

Федеральная торговая комиссия США (FTC) оштрафовала сервис для обмена короткими видео TikTok почти на $6 млн.
Обновлено вчера в 14:26
Политика

Зеленский пообещал тюрьму для Порошенко

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский обещает после своей победы посадить в тюрьму действующего главу государства Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия

Причиной трагедии на вокзале в Каире стала ссора двух машинистов

Обновлено вчера в 13:55
Политика

Reuters: не менее 8 тонн золота вывезены из Центробанка Венесуэлы

По меньшей мере 8 т золота были изъяты на прошлой неделе из хранилищ Центробанка Венесуэлы.
Обновлено вчера в 16:39
Происшествия

В Петербурге задержали бывшего главного инженера Адмиралтейских верфей

Сотрудники полиции сегодня задержали бывшего главного инженера АО «Адмиралтейские верфи» Владимира Байкова, сообщает «Фонтанка.ру».
Обновлено в 02:26
Политика

Немецкие СМИ заявили о провале «восстания» Гуаидо в Венесуэле

Призыв к помощи международного сообщества незаконно объявившего себя временным президентом Венесуэлы Хуана Гуаидо является свидетельством его беспомощности, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.
Обновлено вчера в 20:58
Политика

Украина подписала протокол с Россией о вылове рыбы в Азовском море

Государственное агентство рыбного хозяйства Украины подтвердило подписание со своей стороны протокола о распределении квот на вылов рыбы в Азовском море и направило его российской стороне.
Обновлено вчера в 15:27
Общество

В Минпромторге рассказали, что будет продаваться в киосках и ларьках

В киосках и ларьках, которые могут вернуть на улицы российских городов, будут продаваться товары повседневного потребления.
Обновлено в 00:24
Армия и оружие

США обвинили Россию в разработке не подпадающих под СНВ-III вооружений

Глава стратегического командования Вооруженных сил США (входит в Минобороны) генерал Джон Хайтен заявил о том, что новейшие российские ударные средства сдерживания, по его данным, выходят за рамки, установленные Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
Обновлено 26 февраля в 17:41
Авто

ФАС предложила новые тарифы на изготовление автомобильных номеров

Новые правила регистрации транспортных средств С 4 августа 2019 года в России вступит в силу новый закон «О госрегистрации транспортных средств», согласно которому ГИБДД будет не выдавать автомобилистам номерные знаки, как сейчас, а лишь назначать номера.
Обновлено вчера в 23:40
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Екатеринбуржца, спасшего детей из горящего дома, выселили из квартиры

Обновлено в 01:29
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Садио Мане
Сенегальский футболист
Сенегальский футболист, полузащитник клуба «Ливерпуль» и сборной Сенегала. Участник Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Участник Кубка африканских наций 2015 года.
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Уотфорд
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Уотфорда, графство Хартфордшир. В настоящее время выступает в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1881 году под названием «Уотфорд Роверс».
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