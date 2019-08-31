Футбол

Матч ТВМатч ТВМане взбесился из-за действий Салаха в матче с «Бернли»

На 85-й минуте главный тренер ливерпульцев Юрген Клопп заменил Мане, и тот начал высказывать претензии Салаху, активно жестикулируя на скамейке запасных. Отметим, что к тому моменту Мане отметился голом, поразив сетку ворот «Бернли» в середине первого тайма.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Клопп — о поведении Мане: «Он проявил эмоции, я не против этого»

Sport24.ru02:55

Клопп отреагировал на истерику Мане из-за действий Салаха в матче с «Бернли»

Матч ТВ03:27

Клопп прокомментировал поведение Мане

Евро-футбол.рувчера в 16:26

Клопп отреагировал на истерику Мане из-за действий Салаха в матче с «Бернли»

Sportbox.RU03:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 04:31, Вашингтон
Общество

В РФ вступил в силу закон о борьбе с перекупщиками билетов

Согласно закону, торговлю билетами могут осуществлять только сами организации исполнительских искусств, а также уполномоченные ими лица.
Газета.Ru вчера в 17:56
Происшествия

Близкие погибших при теракте в Беслане вспомнили дни трагедии

Трагедия в Беслане потрясла весь мир, жертвами теракта стали 334 человека, из которых 186 - дети.
РИА Новости 03:33
Армия и оружие

Российские военные сообщили об авиаударе США в Идлибе

США нанесли авиационный удар в провинции Идлиб, не уведомив перед этим Россию и Турцию, заявили в воскресенье в российском центре по примирению враждующих сторон в Сирии.
Интерфакс 04:12
Политика

Зеленский счел прорывом первый день визита в Польшу

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что итоги первого дня в Польше говорят не об оттепели в отношениях стран, а о прорыве.
Газета.Ru 04:10
Музыка

Военные оркестры Турции и КНДР выступят в парках Москвы

Росбалт вчера в 07:55
Кино

Кэмерон хочет сделать новую часть «Терминатора» трилогией

Канадский кинорежиссер Джеймс Кэмерон заявил, что хочет сделать из шестой части "Терминатора" трилогию.
Газета.Ru 03:36
Общество

Немецкий подросток с 57 размером ноги попал в Книгу рекордов Гиннесса

Имеющий физиологические особенности житель Берлина Ларс Мотца попал в Книгу рекордов Гиннесса.
Российская газета вчера в 22:52
Армия и оружие

«Роскосмос» начал производство самых мощных ракетных двигателей

НПО «Энергомаш», входящее в госкорпорацию «Роскосмос», запустило серийное производство самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Известия 02:41
Происшествия

В Армении мать заподозрили в убийстве найденного на свалке младенца

В Армении мать младенца, тело которого нашли на свалке в Гюмри, заподозрили в убийстве ребенка, сообщили 1 сентября в пресс-службе генеральной прокуратуры республики.
REGNUM 04:10
Политика

В Рособоронэкспорте рассказали об итогах переговоров на МАКС-2019

РИА Новости 03:53
Политика

Президент Германии попросил в Польше прощения за Вторую мировую войну

РБК 02:35
Общество

Ураган «Дориан» в Атлантике усилился до третьей категории

Урагану «Дориан», усилившемуся в Атлантическом океане, присвоена третья категория, сообщает 30 августа Национальный центр США по наблюдению за ураганами.
REGNUM 30 августа в 14:58
Происшествия

В Подмосковье вертолет упал в реку

Двухместный частный вертолет упал в реку Клязьму в подмосковном Долгопрудном, сообщили РИА Новости в МЧС.
РИА Новости вчера в 13:28
Происшествия

Тело погибшей в Турции российской девочки доставили в Петербург

Тело девочки из Санкт-Петербурга, которая умерла после несчастного случая в турецком отеле в Антальи, доставили в Россию.
ТАСС 01:28
Происшествия

В Саратове мужчина убил двухмесячную дочь с врожденной патологией

В Саратове задержали 38-летнего мужчину, который подозревается в убийстве двухмесячной дочери с врожденной патологией.
Газета.Ru вчера в 23:57
Общество

Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев

Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение компании.
РБК вчера в 09:34
Единоборства

Василий Ломаченко завоевал третий чемпионский пояс в легком весе

Украинец Василий Ломаченко нанес поражение британцу Люку Кэмпбеллу, и стал обладателем чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в легком весе.
Вести.Ru вчера в 19:34
Политика

Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе

Чуть позже репортеры вспомнили, что два года назад на МАКСе Владимиру Путину продала десерт та же девушка.
Телепрограмма 02:54
Происшествия

В Башкирии мать призналась в убийстве годовалого ребенка

В Башкирии 28-летняя женщина призналась в убийстве годовалого ребенка, сообщает пресс-служба СК России по Республике Башкортостан.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 05:36
Общество

Минтруд посчитал число работающих пенсионеров в России

Российский министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал, что в настоящее время в стране находятся на пенсии и работают 7,3 миллиона человек.
Газета.Ru 04:19
Происшествия

Французский гонщик Формулы-2 Антуан Юбер скончался в результате аварии

Вести.Ru вчера в 13:20
Технологии

Сотовые операторы начали включать в тарифы бесплатные бургеры с доставкой из ресторанов

Американский оператор T-Mobile объединился с сетью ресторанов быстрого питания Burger King в деле привлечения клиентов и запустил необычное предложение.
Ferra 03:11
Политика

Зеленский: Разговор с Путиным стал самым сложным в моем президентстве

Укранский лидер Владимир Зеленский признался, что второй разговор с российским президентом Владимиром Путиным после гибели четырех украинцев в Донбассе был самым сложным в его президентстве.
РЕН ТВ вчера в 16:59
Шоу-бизнес

Малахов сделал пародию на скандальное видео с Киркоровым

iReactor вчера в 18:54
Политика

Болтон заступился за суверенитет Польши, Украины и Белоруссии

Ранее, как писал News.ru, Джон Болтон и глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский анонсировали визит президента США Дональда Трампа в Польшу.
News.ru вчера в 12:38
Шоу-бизнес

52-летняя Рената Литвинова показала фигуру в купальнике

На свежеопубликованной фотографии звезда продемонстрировала завидную фигуру в ярко-красном купальнике, чем вызвала восторг многочисленных поклонников.
StarHit.ru вчера в 12:01
Общество

В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции

В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Политика

В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой

Представителей России не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении «духа исторической правды».
РБК 00:35
Авто

Названы топ-5 бюджетных иномарок на российском рынке

Letnews.ru вчера в 06:13
Происшествия

При стрельбе в американской Одессе пострадали 20 человек

РБК вчера в 17:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Садио Мане
Сенегальский футболист
Сенегальский футболист, полузащитник клуба «Ливерпуль» и сборной Сенегала. Участник Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Участник Кубка африканских наций 2015 года. Участник финального турнира Чемпионата мира 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Мохамед Салах
Египетский футболист
Египетский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Египта. Входит в тройку лучших бомбардиров в истории национальной сборной Египта. Представлял свою страну на международной арене с раннего возраста, участвовал на чемпионате мира среди молодёжных команд 2011 и летних Олимпийских играх 2012.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное