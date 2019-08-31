Футбол
Матч ТВМане взбесился из-за действий Салаха в матче с «Бернли»
На 85-й минуте главный тренер ливерпульцев Юрген Клопп заменил Мане, и тот начал высказывать претензии Салаху, активно жестикулируя на скамейке запасных. Отметим, что к тому моменту Мане отметился голом, поразив сетку ворот «Бернли» в середине первого тайма.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 04:31, Вашингтон
Общество
В РФ вступил в силу закон о борьбе с перекупщиками билетов
Согласно закону, торговлю билетами могут осуществлять только сами организации исполнительских искусств, а также уполномоченные ими лица.
Газета.Ru вчера в 17:56
Происшествия
Близкие погибших при теракте в Беслане вспомнили дни трагедии
Трагедия в Беслане потрясла весь мир, жертвами теракта стали 334 человека, из которых 186 - дети.
РИА Новости 03:33
Армия и оружие
Российские военные сообщили об авиаударе США в Идлибе
США нанесли авиационный удар в провинции Идлиб, не уведомив перед этим Россию и Турцию, заявили в воскресенье в российском центре по примирению враждующих сторон в Сирии.
Интерфакс 04:12
Политика
Зеленский счел прорывом первый день визита в Польшу
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что итоги первого дня в Польше говорят не об оттепели в отношениях стран, а о прорыве.
Газета.Ru 04:10
Музыка
Военные оркестры Турции и КНДР выступят в парках Москвы
Росбалт вчера в 07:55
Кино
Кэмерон хочет сделать новую часть «Терминатора» трилогией
Канадский кинорежиссер Джеймс Кэмерон заявил, что хочет сделать из шестой части "Терминатора" трилогию.
Газета.Ru 03:36
Общество
Немецкий подросток с 57 размером ноги попал в Книгу рекордов Гиннесса
Имеющий физиологические особенности житель Берлина Ларс Мотца попал в Книгу рекордов Гиннесса.
Российская газета вчера в 22:52
Армия и оружие
«Роскосмос» начал производство самых мощных ракетных двигателей
НПО «Энергомаш», входящее в госкорпорацию «Роскосмос», запустило серийное производство самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Известия 02:41
Происшествия
В Армении мать заподозрили в убийстве найденного на свалке младенца
В Армении мать младенца, тело которого нашли на свалке в Гюмри, заподозрили в убийстве ребенка, сообщили 1 сентября в пресс-службе генеральной прокуратуры республики.
REGNUM 04:10
Общество
Ураган «Дориан» в Атлантике усилился до третьей категории
Урагану «Дориан», усилившемуся в Атлантическом океане, присвоена третья категория, сообщает 30 августа Национальный центр США по наблюдению за ураганами.
REGNUM 30 августа в 14:58
Происшествия
В Подмосковье вертолет упал в реку
Двухместный частный вертолет упал в реку Клязьму в подмосковном Долгопрудном, сообщили РИА Новости в МЧС.
РИА Новости вчера в 13:28
Происшествия
Тело погибшей в Турции российской девочки доставили в Петербург
Тело девочки из Санкт-Петербурга, которая умерла после несчастного случая в турецком отеле в Антальи, доставили в Россию.
ТАСС 01:28
Происшествия
В Саратове мужчина убил двухмесячную дочь с врожденной патологией
В Саратове задержали 38-летнего мужчину, который подозревается в убийстве двухмесячной дочери с врожденной патологией.
Газета.Ru вчера в 23:57
Общество
Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев
Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение компании.
РБК вчера в 09:34
Единоборства
Василий Ломаченко завоевал третий чемпионский пояс в легком весе
Украинец Василий Ломаченко нанес поражение британцу Люку Кэмпбеллу, и стал обладателем чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в легком весе.
Вести.Ru вчера в 19:34
Политика
Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе
Чуть позже репортеры вспомнили, что два года назад на МАКСе Владимиру Путину продала десерт та же девушка.
Телепрограмма 02:54
Происшествия
В Башкирии мать призналась в убийстве годовалого ребенка
В Башкирии 28-летняя женщина призналась в убийстве годовалого ребенка, сообщает пресс-служба СК России по Республике Башкортостан.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 05:36
Общество
Минтруд посчитал число работающих пенсионеров в России
Российский министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал, что в настоящее время в стране находятся на пенсии и работают 7,3 миллиона человек.
Газета.Ru 04:19
Происшествия
Французский гонщик Формулы-2 Антуан Юбер скончался в результате аварии
Вести.Ru вчера в 13:20
Технологии
Сотовые операторы начали включать в тарифы бесплатные бургеры с доставкой из ресторанов
Американский оператор T-Mobile объединился с сетью ресторанов быстрого питания Burger King в деле привлечения клиентов и запустил необычное предложение.
Ferra 03:11
Политика
Зеленский: Разговор с Путиным стал самым сложным в моем президентстве
Укранский лидер Владимир Зеленский признался, что второй разговор с российским президентом Владимиром Путиным после гибели четырех украинцев в Донбассе был самым сложным в его президентстве.
РЕН ТВ вчера в 16:59
Шоу-бизнес
Малахов сделал пародию на скандальное видео с Киркоровым
iReactor вчера в 18:54
Политика
Болтон заступился за суверенитет Польши, Украины и Белоруссии
Ранее, как писал News.ru, Джон Болтон и глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский анонсировали визит президента США Дональда Трампа в Польшу.
News.ru вчера в 12:38
Шоу-бизнес
52-летняя Рената Литвинова показала фигуру в купальнике
На свежеопубликованной фотографии звезда продемонстрировала завидную фигуру в ярко-красном купальнике, чем вызвала восторг многочисленных поклонников.
StarHit.ru вчера в 12:01
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Политика
В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой
Представителей России не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении «духа исторической правды».
РБК 00:35
Авто
Названы топ-5 бюджетных иномарок на российском рынке
Letnews.ru вчера в 06:13
Происшествия
При стрельбе в американской Одессе пострадали 20 человек
РБК вчера в 17:58