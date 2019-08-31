На 85-й минуте главный тренер ливерпульцев Юрген Клопп заменил Мане, и тот начал высказывать претензии Салаху, активно жестикулируя на скамейке запасных. Отметим, что к тому моменту Мане отметился голом, поразив сетку ворот «Бернли» в середине первого тайма.

Мане взбесился из-за действий Салаха в матче с «Бернли»

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