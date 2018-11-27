Футбол

Мане сможет сыграть с «ПСЖ» в Лиге чемпионов, несмотря на болезнь
Чемпионат
08:44

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане сможет помочь команде в предстоящем матче с «Пари Сен-Жермен» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов, сообщает Goal.com. Ранее сообщалось, что сенегальский футболист заболел и может не попасть в заявку мерсисайдцев на игру с парижским клубом.
Чемпионат08:44

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Мане сможет сыграть с «ПСЖ» в Лиге чемпионов, несмотря на болезнь

Чемпионат08:44

Лидер «Ливерпуля» Мане сможет сыграть с «ПСЖ»

Газета.Ru08:29

Мане сможет помочь «Ливерпулю» в матче с «ПСЖ»

Sport24.ru08:09

Мане может пропустить матч с «ПСЖ» из-за болезни

Советский спорт05:56

Мане рискует пропустить матч с «ПСЖ»

Матч ТВ03:17

Мане может пропустить матч с «ПСЖ»

Спорт-Экспресс02:56

Мане может пропустить матч с «ПСЖ» из-за болезни

Sports.ru04:55
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Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 09:33, Ашберн
Футбол

ЦСКА лишился шансов на выход из группы Юношеской лиги УЕФА

Футболисты молодежной команды московского ЦСКА сыграли вничью со сверстниками из чешской "Виктории" в матче 5-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА.
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Бывший защитник «Арсенала» и сборной Англии Сол Кэмпбелл был назначен главным тренером клуба «Макклесфилд», выступающего в Sky Bet League Two – четвёртом по рангу дивизионе чемпионата Англии.
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Не знаю, как можно чувствовать давление, когда ты играешь на стадионе перед своими болельщиками, которые тебя поддерживают.
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Полузащитник Александр Головин попал в состав «Монако» на выездной матч 5-го тура группового раунда Лиги Чемпионов с «Атлетико».
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Спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль встретился с защитником «Аякса» Матейсом де Лигтом, утверждает Catalunya Radio.
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Кагава сообщил о желании покинуть «Боруссию»

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Финальный матч Кубка Либертадорес предложили провести в Европе

Заместитель мэра Генуи Стефано Анцалоне обратился с предложением к президентам аргентинских клубов "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс" провести в итальянском городе ответный матч финала Кубка Либертадорес, сообщает "Советский спорт".
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Садио Мане
Сенегальский футболист
Сенегальский футболист, полузащитник клуба «Ливерпуль» и сборной Сенегала. Участник Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Участник Кубка африканских наций 2015 года.
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Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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