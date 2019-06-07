Футбол

Мане рассказал, почему не перешёл в «Спартак»Евро-футбол.ру 12:08

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане рассказал, как 2014 году перешёл из "Зальцбурга" в "Саутгемптон".
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Мане рассказал, что 5 лет назад отказался от перехода в «Спартак»

Спорт-Экспресс13:40

Лидер «Ливерпуля» Мане: «Меня хотел купить „Спартак“, но я мечтал о лучших лигах»

Sport24.ru11:49

Нападающий «Ливерпуля» рассказал о несостоявшемся трансфере в «Спартак»

Sportbox.RU12:52

Нападающий «Ливерпуля» рассказал о несостоявшемся трансфере в «Спартак»

Матч ТВ12:52

Садьо Мане: Я сказал «нет» России. Я мечтал играть в лучших лигах

Советский спорт12:37

Мане: «„Зальцбург“ планировал продать меня в „Спартак“, но я отказался»

Soccer.ru12:05

Мане: «Зальцбург» хотел продать меня в «Спартак», но я сказал «нет»

Чемпионат12:57
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Обнародованы фото с репетиции похорон Алибасова

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Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео

В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.
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Издание The National Interest назвало "неприятным сюрпризом" для Военно-морских сил США дальний бомбардировщик РФ Ту-22М3М.
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Телеведущая Елена Малышева назвала болезнь Альцгеймера самой опасной болезнью XXI века. Об этом она сказала в интервью РИА ФАН.
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В Афинах завершено строительство первой после провозглашения независимости страны мечети, в пятницу министр образования и по делам религий Греции Костас Гавроглу посетил ее, чтобы получить информацию о ходе работ, сообщило Минобразования.
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Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС

Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.
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В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы»

В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.
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Путин назвал Зеленского хорошим актером

Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) назвал нового украинского президента Владимира Зеленского хорошим актером.
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В Сети появились скриншоты операционной системы Huawei Hongmeng

В Сети появились первые скриншоты собственной операционной системы китайской компании Huawei – Hongmeng.
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Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.
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Суд в США приговорил россиянку Богдану Осипову к 7 годам тюрьмы за вывоз детей в Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Происшествия

Полиция задержала участников пикетов в поддержку журналиста «Медузы»

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Резервный гонщик «Уильямса» Николас Латифи чуть не наехал на сурка во время первой части пятничных свободных заездов в рамках Гран-при Канады Формулы-1.
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Путин впервые публично прокомментировал дело Калви

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В Петербурге катер врезался в мост

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Экономика

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Садио Мане
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Сенегальский футболист, полузащитник клуба «Ливерпуль» и сборной Сенегала. Участник Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Участник Кубка африканских наций 2015 года.
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Юрген Клопп
Немецкий футболист
Немецкий футболист, тренер. С 2015 года - главный тренер английского клуба «Ливерпуль», впервые выиграл Лигу чемпионов с этой командой в 2019 году. Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
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