Футбол
Мане рассказал, почему не перешёл в «Спартак»Евро-футбол.ру 12:08
Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане рассказал, как 2014 году перешёл из "Зальцбурга" в "Саутгемптон".
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Армия и оружие
Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео
В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 09:15
Армия и оружие
В США оценили модернизированный Ту-22М3М
Издание The National Interest назвало "неприятным сюрпризом" для Военно-морских сил США дальний бомбардировщик РФ Ту-22М3М.
Обновлено в 09:19
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Малышева определила самую опасную болезнь XXI века
Телеведущая Елена Малышева назвала болезнь Альцгеймера самой опасной болезнью XXI века. Об этом она сказала в интервью РИА ФАН.
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Общество
В Афинах построили первую мечеть
В Афинах завершено строительство первой после провозглашения независимости страны мечети, в пятницу министр образования и по делам религий Греции Костас Гавроглу посетил ее, чтобы получить информацию о ходе работ, сообщило Минобразования.
Обновлено в 08:59
Футбол
Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС
Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.
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Происшествия
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В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.
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Политика
Путин назвал Зеленского хорошим актером
Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) назвал нового украинского президента Владимира Зеленского хорошим актером.
Обновлено в 12:02
Гаджеты
В Сети появились скриншоты операционной системы Huawei Hongmeng
В Сети появились первые скриншоты собственной операционной системы китайской компании Huawei – Hongmeng.
Обновлено в 12:56
Общество
Суд оштрафовал фирму по отлову косаток на 28 млн рублей
Фрунзенский районный суд Владивостока признал виновным в нарушении правил рыболовства ООО "Белый кит" - одну из фирм, участвовавших в отлове косаток в бухте Средней, передает ТАСС.
Обновлено в 05:50
Политика
В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России
Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.
Обновлено вчера в 00:06
Общество
Россиянку приговорили к 7 годам тюрьмы в США за вывоз детей в РФ
Суд в США приговорил россиянку Богдану Осипову к 7 годам тюрьмы за вывоз детей в Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:15
Автоспорт
В первой тренировке Гран-при Канады чуть не задавили сурка
Резервный гонщик «Уильямса» Николас Латифи чуть не наехал на сурка во время первой части пятничных свободных заездов в рамках Гран-при Канады Формулы-1.
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По делу об убийстве экс-спецназовца ГРУ арестовали всех задержанных
Суд арестовал всех семерых человек, которые были задержаны по делу об убийстве экс-спецназовца ГРУ в Подмосковье, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:21
Политика
Путин впервые публично прокомментировал дело Калви
Президент Владимир Путин впервые публично прокомментировал дело в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено в 10:24
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон встретилась с «любовницей» принца Уильяма
Уильям, как утверждалось, завел романтические отношения с Роуз, когда Кейт вынашивала своего третьего ребенка – принца Луи.
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Политика
В «Нафтогазе» назвали условие переговоров с «Газпромом»
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Обновлено в 10:41
Происшествия
В Петербурге катер врезался в мост
В Санкт-Петербурге прогулочный катер въехал в опору моста, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:35
Экономика
Силуанов упрекнул «ЛУКОЙЛ» в крупных инвестициях в Конго
Министр финансов РФ Антон Силуанов, говоря о поддержке российских нефтяников со стороны государства, упрекнул "ЛУКОЙЛ" в крупных иностранных инвестициях, в частности - в рамках соглашения с Конго.
Обновлено в 06:23
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Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
Обновлено в 09:50
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В Москве произошел пожар на территории бывшего завода «Серп и Молот»
«В 13:00 пожар полностью ликвидирован, пострадавших нет», — заявили РБК в пресс-службе МЧС по Москве.
Обновлено в 06:36
Общество
Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось
Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
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Происшествия
На автозаправке в Шымкенте произошел мощный взрыв
Мощный взрыв прогремел в городе Шымкент. На автозаправке взлетели на воздух две цистерны с газом, передает телеканал «МИР 24».
Обновлено в 12:13
ЖКХ
В Севастополе устранены практически все последствия непогоды
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Авто
В новых внедорожниках УАЗ появятся технологии Aurus
Ранее глава Sollers Вадим Швецов раскрыл некоторые детали нового внедорожника, производство которого может быть начато в 2020 или 2021 годах.
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