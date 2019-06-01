Футбол
Мане рассказал, почему не перешел в «МЮ»Матч ТВ 02:42
Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане подтвердил, что был близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», и рассказал, почему трансфер сорвался.
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Происшествия
Оперативный штаб создан из-за взрывов в Дзержинске
Обновлено в 05:34
Футбол
Английские «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» встретятся в финале Лиги чемпионов в Мадриде
Английские футбольные клубы "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" в среду сыграют в финале Лиги чемпионов в Мадриде (Испания).
Обновлено вчера в 17:25
Авто
Mazda сообщила российские цены на обновленный кроссовер Mazda CX-5
Обновлено вчера в 08:07
Армия и оружие
Украинские силовики мешают наблюдателям миссии ОБСЕ, заявили в ДНР
Украинские силовики препятствуют наблюдению специальной мониторинговой миссии ОБСЕ за наличием вооружения, запрещенного минскими соглашениями, на линии соприкосновения в Донбассе, сообщил журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 09:31
Транспорт
«Аэрофлот» с 1 июня открывает рейсы в Марсель
Обновлено в 06:32
Общество
Чиновник из Кузбасса после жалоб жителей выпил воду с червем
Обновлено в 09:04
Происшествия
Задержан бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков
Сегодня официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что задержан бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков.
Обновлено в 05:10
Наука
Удивительная находка в Антарктиде спасет весь мир от наводнения
В недавно опубликованной работе исследователи сообщают, что геологическая граница между Восточной и Западной Антарктидой создала под континентом барьер, который защищает ледяной шельф Росса от более теплых вод и дальнейшего таяния.
Обновлено в 07:19
Политика
Пушков: Зеленский начал получать угрозы
Украинские политики начали выдвигать угрозы президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес
Анастасия Шубская: «У нас случаются ссоры, у меня сложный характер»
Супруги регулярно делятся совместными кадрами и рассказывают о гармонии в семье. Однако иногда между ними возникают разногласия.
Обновлено в 09:00
Политика
Китай создаст собственный «черный список» иностранных компаний
Китайские власти намерены создать «черный список» иностранных компаний и физических лиц, которые блокируют предприятия из Китая в некоммерческих интересах, говорится в официальном заявлении министерства коммерции КНР.
Обновлено вчера в 17:58
Общество
С 1 июня россиян ждет ряд изменений в законах
Нововведения с 1 июня коснулись и россиян, желающих произвести автотюнинг своего авто.
Обновлено в 07:53
Происшествия
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах
В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
Политика
Нидерланды потребовали разъяснений позиции Малайзии по Boeing MH17
Правительство Нидерландов потребовало от Малайзии прояснить позицию относительно лайнера Boeing MH17, потерпевшего крушение в небе над Донецком.
Обновлено в 09:37
Происшествия
Главу московского отдела СК на транспорте арестовали по делу о взятке
По версии следствия, подозреваемые вступили в сговор с адвокатом для получения взятки от фигуранта уголовного дела.
Обновлено в 09:23
Армия и оружие
В Судане военные открыли огонь по протестующим
Обновлено в 09:15
Футбол
Ульрайх впервые вызван в сборную Германии
Вратарь «Баварии» Свен Ульрайх вызван в сборную Германии для подготовки к матчам квалификации чемпионата Европы 2020 года с Белоруссией (8 июня) и Эстонией (11 июня).
Обновлено в 08:15
Происшествия
Компенсации после катастрофы SSJ-100 составили более 286 млн рублей
Компенсации пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолета SSJ-100 5 мая, по данным на 31 мая, составили более 286 млн рублей.
Обновлено в 06:31
Авто
Какие новые модели автомобилей начнут продавать в России летом
К концу лета ожидается появление Audi Q3 и Citroen C5 Aircross, а также Volvo V60 Cross Country, который выйдет на рынок в августе по цене 3,069 миллиона рублей.
Обновлено в 06:10
Общество
В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу
В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено вчера в 23:02
Политика
Марш в поддержку политзаключенных стартовал в Киеве
В Киеве начался марш в поддержку украинских политзаключенных, которые незаконно находятся в тюрьмах на территории России.
Обновлено в 08:40
Армия и оружие
Болтон заявил, что США не стремятся к вооружённому конфликту с Ираном
США не стремятся к вооружённому конфликту с Ираном.
Обновлено вчера в 20:16
Общество
Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ
Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ Средняя пенсия российских пенсионеров составляет 14 тысяч рублей.
Обновлено в 00:00
Политика
Путин присвоил аэропортам страны новые имена
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о присвоении новых имен более 40 аэропортам по всей стране.
Обновлено вчера в 05:18
Экономика
Банк Intesa пожаловался силовикам на краснодарские суды
Российское отделение итальянского банка Intesa вслед за крупнейшими мировыми автоконцернами пожаловалось Верховному суду РФ и СКР на работу судов в Краснодаре.
Обновлено в 03:40
Армия и оружие
На Украине назвали количество детей, погибших в Донбассе за пять лет
Со времени начала военной операции в Донбассе погибло более 240 детей, еще 56 - бесследно исчезли.
Обновлено в 08:04