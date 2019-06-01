Футбол

Мане рассказал, почему не перешел в «МЮ»Матч ТВ 02:42

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане подтвердил, что был близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», и рассказал, почему трансфер сорвался.
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Садьо Мане: «Я был близок к переходу в „МЮ“, но потом позвонил Клопп»

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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 09:52, Ашберн
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Садио Мане
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Сенегальский футболист, полузащитник клуба «Ливерпуль» и сборной Сенегала. Участник Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Участник Кубка африканских наций 2015 года.
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Юрген Клопп
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Немецкий футболист, тренер. С 2015 года - главный тренер английского клуба «Ливерпуль». Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
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