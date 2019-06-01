Футбол

Мане рассказал, почему не перешел в «МЮ»Матч ТВ 02:42

2 фото
Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане подтвердил, что был близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», и рассказал, почему трансфер сорвался.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Мане рассказал, почему не перешел в «МЮ»

Матч ТВ02:42

Мане рассказал, почему не перешел в «МЮ»

Sportbox.RU02:42

Мане: «В других командах игроки жалуются на своего тренера, а в „Ливерпуле“ все любят Клоппа»

Sport24.ru02:37

Мане рассказал, что мог перейти в «Манчестер Юнайтед»

Спорт-Экспресс02:20

Садио Мане мог стать игроком «Манчестер Юнайтед», но его переубедил звонок Клоппа

ProstoProSport00:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 03:44, Ашберн
Общество

Группа «Фабрика» ищет новую солистку

Обновлено вчера в 15:40
Игры

Открылись предварительные заказы Call of Duty: Modern Warfare

Версия для персональных компьютеров распространяется через сервис Battle.net, как и было с Black Ops 4. На консоли PlayStation 4 дополнения и разнообразные обновления для игры станут выходить на неделю раньше благодаря соглашению между Activision и Sony.
Обновлено вчера в 07:31
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская впервые рассказала о разводе с Кириллом Дыцевичем

Актриса Настасья Самбурская не любит афишировать личную жизнь, а в эфире шоу «Пятница с Региной» скудно, но все-таки рассказала о наболевшем эпизоде.
Обновлено в 01:40
Общество

В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг

В России с 1 июня отменяется национальный и внутрисетевой роуминг.
Обновлено вчера в 17:48
Общество

В Роспотребнадзоре раскрыли схему обмана в автосалонах

Специалисты свердловского управления Роспотребнадзора выявили множество нарушений прав потребителей в автосалонах.
Обновлено вчера в 23:15
Авто

Конкурент Toyota Fortuner получил платформу от внедорожника Maxus D90

Большой SUV, призванный стать прямым конкурентом SsangYong Rexton и Toyota Fortuner, получит дизельный двигатель и полный привод (в базовой версии — задний).
Обновлено в 00:27
Армия и оружие

Появилось видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3М

В Сети появилось видео испытания российского бомбардировщика Ту-22М3М.
Обновлено в 02:19
Политика

Вице-премьер Украины пригрозил власти переворотом из-за языка

Вице-премьер Украины Павел Розенко пригрозил власти страны переворотом, если она отменит принятый ранее закон об исключительности украинского языка.
Обновлено в 01:24
Политика

Запрет на экспорт топлива из России на Украину вступил в силу

Запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину вступил в силу в субботу, 1 июня.
Обновлено в 03:16
Футбол

«Чувствую свою вину, что не смог найти финансирование»

В 38-м туре «Чертаново» обыграло «Ротор» (2:1), но и его конкурент в лице «Нижнего Новгорода» одержал победу.
Обновлено вчера в 17:00
Политика

Путин присвоил имена великих россиян аэропортам

Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропортам имен великих россиян.
Обновлено вчера в 05:40
Происшествия

Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве

Обновлено в 03:01
Происшествия

В Забайкалье с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда

Четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск - Владивосток в субботу утром сошли с рельсов в Забайкалье.
Обновлено в 00:06
Происшествия

В Керченском проливе стартовал рекордный массовый заплыв

Рекордный по числу участников заплыв через Керченский пролив стартовал в субботу, в нем принимают участие 50 спортсменов, сообщила РИА Новости представитель организаторов мероприятия Дарья Архипова.
Обновлено в 03:15
Культура

Брат участницы шоу «Голос. Дети» написал заявление на Алсу и ее мужа

Молодой человек выступил с требованием возбудить соответствующее уголовное дело против известной исполнительницы Алсу и ее супруга бизнесмена Яна Абрамова.
Обновлено вчера в 06:41
Экономика

Банк Intesa вслед за автоконцернами пожаловался на российские суды

Ранее стало известно, что в начале мая на схемы мошенничества с участием судов Краснодарского края пожаловались в ФСБ, Генеральную прокуратуру, а также в Высшую квалификационную коллегию судей крупные мировые автоконцерны — Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar Land Rover.
Обновлено в 02:01
Политика

Зеленский устроил спортзал в здании Администрации президента Украины

Обновлено вчера в 02:51
Общество

Объект на станции «Шиес» законсервируют до получения всех экспертиз

Объект на станции «Шиес» в Архангельской области будет законсервирован после 15 июня.
Обновлено в 03:28
Шоу-бизнес

Собчак смешали с грязью после скандала с Бузовой

Ранее Ксения Собчак на своем YouTube-канале призналась, что известные дизайнеры испытывают неприязнь к носящей их вещи Ольге Бузовой.
Обновлено вчера в 13:27
Кино

Элтон Джон прокомментировал удаление сцен из фильма «Рокетмен»

Британский певец Элтон Джон раскритиковал решение российских прокатчиков удалить ряд сцен из посвященного ему фильма "Рокетмен".
Обновлено в 01:32
Политика

В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»

Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия

Число жертв стрельбы в Вирджинии выросло до 12 человек

При стрельбе в городе Вирджиния-Бич штата Вирджиния на восточном побережье США, которую устроил вечером в пятницу, 31 мая, 40-летний местный житель по имени ДеВэйн Крэддок, погибли 12 человек и четверо получили ранения.
Обновлено в 03:18
Происшествия

Задержан экс-губернатор Ивановской области Павел Коньков

Павел Коньков был вызван на предприятие, но на данный момент статус экс-губернатора неизвестен.
Обновлено вчера в 19:12
Политика

В России могут запретить тонировку автомобилей

Обновлено вчера в 17:42
Кино

Роберт Паттинсон получил роль Бэтмена

Многие, как и в случае с последним, восприняли в штыки подобный вариант, зная Паттинсона лишь по «Сумеркам».
Обновлено вчера в 12:00
Космос

Обсерватория РАН в КЧР планирует установить телескоп в Чили

Специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук (РАН) из Карачаево-Черкесии совместно с коллегами из Католического университета планирует установить в Чили роботизированный телескоп для проведения астрофизических наблюдений обоих полушарий земного шара.
Обновлено вчера в 00:23
Музыка

На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой

Алиса Голомысова стала победительницей музыкального конкурса «Детская Новая волна-2019», который прошел в Крыму.
Обновлено вчера в 17:56
Футбол

Месси: хочу выиграть трофей со сборной Аргентины перед уходом

Нападающий испанского клуба «Барселона» и сборной Аргентины Лионель Месси хотел бы выиграть трофей с национальной сборной перед окончанием своей игровой карьеры.
Обновлено в 01:04
Политика

Амстердам «принял во внимание» претензии Малайзии по катастрофе MH17

В правительстве Нидерландов заявили, что приняли во внимание критические заявления премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамади относительно расследования крушения малайзийского Boeing в небе над Донбассом в июле 2014 года.
Обновлено в 01:25
Политика

Пострадавший в Косово россиянин объявлен персоной нон грата

Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай сообщил, что косовские власти объявили персоной нон грата пострадавшего во время силовой операции российского сотрудника ООН Михаила Краснощекова.
Обновлено вчера в 07:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Садио Мане
Сенегальский футболист
Сенегальский футболист, полузащитник клуба «Ливерпуль» и сборной Сенегала. Участник Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Участник Кубка африканских наций 2015 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Юрген Клопп
Немецкий футболист
Немецкий футболист, тренер. С 2015 года - главный тренер английского клуба «Ливерпуль». Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное