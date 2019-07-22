Футбол
Мане пропустит матч за Суперкубок АнглииБомбардир.ру 03:34
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что вингер команды Садио Мане не сыграет в матче за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити».
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Музыка
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В «Слуге народа» рассказали о планах по созданию коалиции в Раде
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Политика
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Рост объема свободных денег отмечался и в мае по сравнению с апрелем — с 27,4 тыс. до 28,7 тыс. рублей.
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Российский телеканал убрал из фильма «долбаных украинцев»
Российский телеканал СТС отредактировал озвучку криминального боевика "Ограбление по-итальянски" и убрал из нее фразу про украинцев.
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Суд приговорил к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима жителя Магнитогорска Челябинской области Александра Магиленца, обвиняемого в убийстве проживавшей в США участницы конкурса красоты Ксении Мецгер ради похищения ее машины.
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В Ростехе сообщили о выполнении гособоронзаказа 2018 года на 99,6%
"Представляя [президенту России] годовой отчет корпорации, Сергей Чемезов сообщил, что в 2018 году Ростех исполнил гособоронзаказ на 99,6% и с опережением выполняет государственную задачу по диверсификации производства - доля гражданской продукции в общем объеме выручки выросла на 1,5 процентных пункта и достигла 30%", - сообщили в пресс-службе.
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Посольство Туркменистана опровергло сообщение о смерти Бердымухамедова
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Армия и оружие
Силовики ЛНР нашли тайник украинских диверсантов
Обновлено в 03:55
Происшествия
В Коми задержано движение поездов из-за схода вагонов с углем
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В центральной Португалии бушуют лесные пожары
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