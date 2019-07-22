Футбол
Мане пропустит матч за Суперкубок АнглииРИА Новости 03:09
Нападающий футбольного клуба "Ливерпуль" Садио Мане не примет участия в матче за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити", сообщается на официальном сайте мерсисайдцев.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 06:46, Вашингтон
Происшествия
В Чите сотрудника МЧС задержали на совещании у мэра
Представители ФСБ вывели сотрудника МЧС из зала заседаний в мэрии Читы прямо перед началом еженедельного совещания с мэром.
Обновлено вчера в 22:24
Шоу-бизнес
Опубликовано архивное фото со свадьбы Бузовой и Тарасова
В Сети появилось архивное фото со свадьбы телеведущей и певицы Ольги Бузовой и футболиста Дмитрия Тарасова.
Обновлено в 01:50
Экономика
Western Union ограничила сумму переводов за границу
29 апреля сообщалось, что системы денежных переводов ограничили размер отправки денег в четыре страны: во Вьетнам, Китай и Киргизию можно отправить до 100 тыс. рублей в месяц, в Казахстан — до 150 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 23:36
Общество
В России ужесточат правила провоза багажа через границу
С 19 августа в России изменятся правила провоза определенной продукции в багаже через государственную границу.
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия
В Югре задержали террориста с самодельной взрывчаткой
В Ханты-Мансийском автономном округе правоохранительные органы задержали мужчину с самодельным взрывным устройством.
Обновлено в 04:59
Космос
Индия запустила к Луне станцию с луноходом
Обновлено в 05:32
Футбол
ОМОН вмешался в конфликт болельщиков «Ростова» и «Спартака»
Конфликт болельщиков с сотрудниками отряда спецназначения произошел после матча Российской премьер-лиги между «Ростовом» и «Спартаком».
Обновлено вчера в 07:03
Экономика
Рекордсмен «китайского NASDAQ» подорожал на 400% в первый день торгов
Рекордсменом стал производитель чипов и микросхем Anji Microelectronics, ценные бумаги которого подорожали к концу торгов на 400%.
Обновлено в 05:34
Музыка
Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено вчера в 15:39
Кино
Умер актер из фильма «Спортлото-82» Денис Кмит
Актер Денис Кмит, известный по роли Павла в комедии "Спортлото-82", умер в возрасте 59 лет.
Обновлено в 04:17
Политика
Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова
Обновлено вчера в 11:13
Технологии
Смартфоны и игровые консоли по подписке для россиян становятся еще интереснее
Компания Forward Leasing предоставляет в России услуги по приобретению смартфонов и игровых приставок по подписке.
Обновлено в 06:13
Политика
В Иране задержаны 17 шпионов ЦРУ
Иранские власти сообщили о задержании 17 человек, которые работали на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.
Обновлено в 03:31
Политика
В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса
Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Политика
Партия Зеленского в три раза опережает конкурентов на выборах в Раду
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» на выборах в Верховную раду набирает 42,34% голосов.
Обновлено в 02:16
Авто
«АвтоВАЗ» начал продажи Xray Cross с вариатором
Сегодня, 22 июля, в дилерских центрах Lada стартовали продажи кроссовера Xray с вариатором.
Обновлено в 06:00
Космос
Самый мощный российский спутник связи введен в эксплуатацию
Обновлено в 05:17
Футбол
«Краснодар» сыграет с «Порту» в третьем квалификационном раунде ЛЧ
Определился соперник «Краснодара» по третьему квалификационному раунду футбольной Лиги чемпионов. Жеребьёвка состоялась в швейцарском Ньоне.
Обновлено в 06:18
Происшествия
В Польше обнаружили тело российского ребенка
Пропавший в Польше ребенок из России найден мертвым, передал представитель полиции Польши Мариуш Мрожек.
Обновлено 20 июля в 12:24
Происшествия
Во Франции нашли подлодку Minerve, затонувшую полвека назад
Найдена подводная лодка Minerve, которая затонула при загадочных обстоятельствах более полувека назад.
Обновлено в 06:02
Футбол
Катарский клуб интересуется футболистом «Спартака» Ханни, пишут СМИ
Катарский футбольный клуб "Аль-Гарафа" проявляет интерес к алжирскому полузащитнику московского "Спартака" Софьяну Ханни, сообщает dzfoot.com со ссылкой на катарские СМИ.
Обновлено в 04:51
Армия и оружие
Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США
Обновлено вчера в 12:25
Политика
ЗРК С-400 заступят на боевое дежурство в Турции в начале 2020 года
Российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400, которые были поставлены в Анкару ранее в июле, заступят на боевое дежурство в начале 2020 года.
Обновлено в 05:07
Шоу-бизнес
Новые фотографии принца Джорджа появились в честь дня рождения
Кенсингтонский дворец разместил новые фотографии принца Джорджа, сына герцога Кембриджского и его супруги Кейт Миддлтон.
Обновлено в 01:27
Технологии
Внедрение технологий блокчейн угрожает безопасности банков
Активное внедрение финансовыми организациями технологий блокчейн угрожает их безопасности, вплоть до полной потери контроля над критически важными ресурсами.
Обновлено вчера в 19:27
Энергетика
Газпром разморозил строительство инфраструктуры «Южного потока»
Газпром разморозил проект расширения инфраструктуры на юге России под отмененный газопровод в Болгарию «Южный поток» для нужд регионов.
Обновлено в 03:17
Кино
Вышел первый трейлер сериала «Стар Трек: Пикар»
Обновлено вчера в 12:26
Наука
Купание за 1-2 часа до сна улучшает его качество
Обновлено в 02:58
Политика
Рабинович заявил, что украинцев ожидает очень плохое будущее
Депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович выразил мнение, что украинцев возможно ожидает «катастрофическое» будущее, поскольку на внеочередных парламентских выборах пока лидирует «партия войны».
Обновлено вчера в 20:37
Происшествия
Пять человек пострадали после столкновения катера с баржей на Алтае
В Республике Алтай на Телецком озере катер врезался в пришвартованную баржу, в результате чего пострадали пять человек.
Обновлено в 06:21