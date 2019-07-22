Футбол
Мане пропустит матч за Суперкубок АнглииРИА Новости 03:09
Нападающий футбольного клуба "Ливерпуль" Садио Мане не примет участия в матче за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити", сообщается на официальном сайте мерсисайдцев.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 15:47, Ашберн
Шоу-бизнес
Шнуров сделал выпад в адрес Собчак
Обновлено 20 июля в 00:40
Происшествия
Ребенок погиб во время пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае
При пожаре в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае погиб один ребенок и трое пострадали, передает «Интерфакс».
Обновлено в 15:21
Происшествия
Azur Air отправила в Анталью и Москву пассажиров задержанных рейсов
Azur Air отправила в Анталью и Москву пассажиров задержанных рейсов.
Обновлено в 15:28
Футбол
«Краснодар» и «Спартак» узнали соперников в квалификации еврокубков
В швейцарском Ньоне прошли жеребьёвки третьих отборочных раундов главных футбольных турниров Старого Света — Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Обновлено в 13:41
Музыка
Metallica исполнила хит Виктора Цоя «Группа крови» в «Лужниках»
Знаменитая американская группа Metallica исполнила культовую песню Виктора Цоя "Группа крови" во время своего концерта в "Лужниках".
Обновлено в 03:02
Кино
В Marvel анонсировали четвертую фазу киновселенной
Американская студия Marvel анонсировала четвертую фазу киновселенной.
Обновлено в 02:30
Путешествия
Российские туристы вошли в топ-10 самых путешествующих в мире
Рейтинг Mastercard Global Destination Cities ранжирует 200 городов на основе исследований третьих сторон и собственного анализа в зависимости от общего числа приехавших из-за рубежа путешественников и от объемов потраченных ими средств в 2018 году, а также дает прогнозы относительно роста числа гостей и объема пассажиропотока.
Обновлено в 11:15
Политика
На Украине рассказали о ловушке для Зеленского
Бывший депутат Рады Александр Попов заявил, что правительство премьер-министра Украины Владимира Гройсмана подготовило ловушку для украинского лидера Владимира Зеленского.
Обновлено в 00:25
Шоу-бизнес
Ведущая Юлия Бордовских развелась с мужем
Юлия Бордовских рассказала, что оформила развод. Однако о расставании с мужем она не жалеет.
Обновлено в 09:02
Происшествия
В Петербурге убита ЛГБТ-активистка
Обновлено в 12:00
Армия и оружие
ВМС Германии приняли на вооружение новейший вертолёт NH90 Sea Lion
Новый NH90 Sea Lion заменит морально устаревший британский вертолёт Westland Sea King Mk.41, стоящий на вооружение с 1973 года.
Обновлено в 11:58
Экономика
Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений
Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации.
Обновлено в 13:40
Технологии
Тестирование системы электронного голосования пройдет 23 июля
Завершается прием заявок на участие в открытом тестировании системы дистанционного электронного голосования.
Обновлено в 09:13
Происшествия
В Москве обнаженный мужчина попытался пробежать по Парку Горького
Молодой человек разделся и попытался пробежать по Парку Горького в Москве, однако его быстро задержали сотрудники охраны парка и передали полиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе парка.
Обновлено в 14:13
Кино
Фильм «Мстители: Финал» стал самым кассовым в истории
Кинокартина "Мстители: Финал" обогнала по сборам "Аватара" и стала самой кассовой в истории.
Обновлено вчера в 22:25
Авто
АвтоВАЗ запустил продажи Lada Xray Cross с вариатором
АвтоВАЗ начал продажи кроссовера Lada Xray Cross с бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором), сообщается на сайте компании.
Обновлено в 07:10
Политика
Савченко на выборах в Раду получила восемь голосов
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, баллотировавшаяся в одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области, не проходит в парламент нового созыва.
Обновлено в 02:28
Политика
Путин возглавил набсовет организации «Россия – страна возможностей»
Президент России Владимир Путин возглавил наблюдательный совет организации «Россия – страна возможностей».
Обновлено в 08:43
Интернет
Мошенники распространяют поддельные версии приложения FaceApp
Компания ESET, специализирующаяся на защите от вредоносного программного обеспечения, выпустила предупреждение о распространении через интернет поддельных приложений FaceApp.
Обновлено в 11:58
Политика
Соратник Ельцина опроверг планы по продаже Карелии
Бывший государственный секретарь РФ Геннадий Бурбулис опроверг слова бывшего заместителя главы МИД России Андрея Федорова о том, что президент России Борис Ельцин хотел продать Финляндии Республику Карелия за $15 млрд.
Обновлено в 15:21
Космос
Индия запустила к Луне станцию «Чандраян-2» с луноходом
Обновлено в 06:52
Здоровье
Диетолог назвала продукт для борьбы со стрессом
Обновлено в 01:48
Политика
Порошенко повторно вызвали на допрос
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) повторно вызвало бывшего президента страны Петра Порошенко на допрос.
Обновлено в 11:05
Экономика
Комитет Госдумы одобрил повышение НДС до 20% на пальмовое масло
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять поправки об отмене льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%.
Обновлено в 06:16
Армия и оружие
Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США
Обновлено вчера в 12:25
Армия и оружие
Рогозин показал видео испытаний двигателя для ракеты «Союз-2»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обнародовал видеозапись технических испытаний двигателя третьей ступени ракеты семейства «Союз-2».
Обновлено в 14:53
Общество
В Краснодаре за день выпала месячная норма осадков
Почти месячная норма осадков выпала в Краснодаре в воскресенье, оказались подтоплены почти 90 дворов, дорог и домов, специалисты круглосуточно откачивают воду, сообщает администрация Краснодара и региональное ГУ МЧС.
Обновлено в 02:03