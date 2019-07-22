Футбол
Мане пропустит матч за Суперкубок АнглииРИА Новости 03:09
Нападающий футбольного клуба "Ливерпуль" Садио Мане не примет участия в матче за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити", сообщается на официальном сайте мерсисайдцев.
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Футбол
Стало известно, с кем сыграет «Спартак» в третьем раунде Лиги Европы
Соперником «Спартака» в третьем раунде Лиги Европы будет швейцарский ФК «Тун», сообщает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 09:32
Общество
Шеф-редактор «Пусть говорят» умер в 29 лет
Умер шеф-редактор ток-шоу «Пусть говорят» Денис Коновалов. Об этом сообщили в эфире Первого канала, на котором выходит передача.
Обновлено в 09:31
Музыка
Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя
Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Политика
СНБО Украины не снимет блокировку с российских соцсетей
Совет национальной безопасности и обороны Украины не намерен снимать санкции с российских соцсетей, которые заблокированы в стране, сообщила в понедельник пресс-служба СНБО.
Обновлено в 07:51
Происшествия
В Коми задержано движение поездов из-за схода вагонов с углем
На станции Керки в Республике Коми задержано движение четырех поездов, в которых находится 451 пассажир.
Обновлено в 01:59
Политика
Чавушоглу предупредил США об ответных мерах на санкции из-за С-400
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара заинтересована в развитии сотрудничества с США, но готова принять ответные меры в случае введения санкций со стороны Вашингтона из-за покупки российских ЗРК С-400.
Обновлено в 05:01
Общество
Россияне стали чаще обращаться с жалобами в Роскомнадзор на незаконную обработку персональных данных
Россияне стали чаще обращаться с жалобами в Роскомнадзор на незаконную обработку персональных данных.
Обновлено в 08:00
Политика
Генпрокуратура Украины объяснила исчезновение Луценко
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко находится в официальном отпуске, сообщила в понедельник пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
Обновлено в 08:10
Политика
На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ
Сотрудничество Киева с Международным валютным фондом (МВФ) станет «могилой» для рейтинга Владимира Зеленского.
Обновлено в 01:56
Политика
Трамп назвал ложью сообщения Ирана об аресте «шпионов» ЦРУ
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в своём Twitter прокомментировал сообщение властей Ирана об аресте 17 «шпионов» американского Центрального разведывательного управления.
Обновлено в 09:24
Происшествия
В Москве в багажнике черного Porsche нашли избитого заложника
Сотрудники полиции задержали двоих мужчин на Литовском бульваре в Москве, подозреваемых в похищении человека.
Обновлено в 05:54
Происшествия
Беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой
Беременная женщина погибла в результате ДТП с машиной скорой помощи в Иркутской области.
Обновлено в 05:44
Политика
Путин отменил санкции против Эритреи
Президент России Владимир Путин отменил санкции в отношении Эритреи, введенные девять лет назад.
Обновлено в 08:47
Политика
Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой
Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды.
Обновлено в 08:34
Футбол
Кокорин и Мамаев «устроились» швеями за 11 тысяч рублей в месяц
Футболисты в заключении трудятся по шесть дней в неделю. Александр Кокорин и Павел Мамаев трудятся в швейном цеху белгородской тюрьмы.
Обновлено в 02:12
Гаджеты
ASUS представил новый смартфон ASUS ROG Phone 2 для геймеров
Сегодня 22 июля состоялась официальная презентация нового игрового смартфона ASUS ROG Phone 2, работающий под управлением операционной системы Android 9.0 Pie.
Обновлено в 05:48
Экономика
В правительстве предложили пересмотреть импортозамещение в госзаказе
Заместитель председателя правительства Дмитрий Козак поручил нескольким ведомствам подготовить документ, который отменит прямой запрет на участие иностранцев в госзаказе, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 20:04
Происшествия
Рейс Azur air из Москвы в Анталью задержали на 16 часов
Авиакомпания Azur air перенесла запланированный на ночь понедельника рейс из столичного аэропорта "Шереметьево" в Анталью по техническим причинам, его вылет на резервном самолете запланирован на 19.00 мск, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью "Шереметьево" Анна Захаренкова.
Обновлено в 09:09
Космос
Ракета с воронежским двигателем успешно доставила космонавтов на МКС
Фото: КЦ "Южный" / ЦЭНКИ Ракета "Союз-ФГ" успешно вывела в космическое пространство корабль "Союз МС-13" с тремя космонавтами.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие
Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США
Обновлено вчера в 12:25
Общество
В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов
Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
Обновлено в 00:20
Политика
ЦИК Украины обработал более 50% протоколов на выборах в Раду
Обновлено в 03:49
Технологии
Лидер Huawei резко прокомментировал конфликт между США и Китаем
Генеральный директор Huawei Рен Чжэнфэй (Ren Zhengfei) в интервью YahooFinance ответил на множество вопросов, которые касались проблем, возникших у компании в результате торговой войны между США и Китаем.
Обновлено в 01:25
Политика
Лукашенко предложил ЕС активизировать политический диалог
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что препятствий для усиления диалога с Европейским союзом по экономическим и политическим вопросам нет.
Обновлено в 05:22
Происшествия
ФСБ задержала сотрудника МЧС на совещании в мэрии Читы
Сотрудники ФСБ на совещании у и.о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова задержали сотрудника МЧС России, подозреваемого в хищении бюджетных средств в особо крупном размере в составе группы лиц.
Обновлено вчера в 21:50
Экономика
Чемезов попросил Путина о докапитализации ОАК на более 300 млрд рублей
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов попросил президента России Владимира Путина о докапитализации «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) на более 300 млрд руб. на покрытие долгов и на создание российского лайнера МС-21.
Обновлено в 08:47
Кино
«Мстители: Финал» стал самым кассовым фильмом в истории
Фильм «Мстители: Финал» по кассовым сборам обошел «Аватар» Джеймса Кэмерона, который оставался непобедимым в течение последних десяти лет.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие
Россия и Китай решили договориться о военном сотрудничестве
Минобороны России проведет переговоры с Китаем о заключении соглашения о военном сотрудничестве.
Обновлено в 07:09
Происшествия
Депутат Госсовета Коми найден мертвым у себя в квартире
Депутат Госсовета Республики Коми Алексей Чупров обнаружен мертвым в собственной квартире в Сыктывкаре.
Обновлено в 08:39
Политика
На Украине рассказали о ловушке для Зеленского
Бывший депутат Рады Александр Попов заявил, что правительство премьер-министра Украины Владимира Гройсмана подготовило ловушку для украинского лидера Владимира Зеленского.
Обновлено в 00:25