Футбол

Мане пропустит матч за Суперкубок АнглииРИА Новости 03:09

Нападающий футбольного клуба "Ливерпуль" Садио Мане не примет участия в матче за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити", сообщается на официальном сайте мерсисайдцев.
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Сенегальский футболист, полузащитник клуба «Ливерпуль» и сборной Сенегала. Участник Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Участник Кубка африканских наций 2015 года. Участник финального турнира Чемпионата мира 2018 года.
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Юрген Клопп
Немецкий футбольный тренер
Немецкий футболист, тренер. С 2015 года - главный тренер английского клуба «Ливерпуль», впервые выиграл Лигу чемпионов с этой командой в 2019 году. Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
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